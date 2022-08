Lý do cô gái 27 tuổi ở Hà Nội chọn đi thuê thay vì nỗ lực để mua nhà

Với Thảo Ly, việc thuê nhà mang tới sự tự do và cơ hội làm việc rộng mở hơn ở nhiều nơi, sẽ không cần lăn tăn về một bất động sản cố định đang sở hữu.

Thảo Ly (27 tuổi, ở Hà Nội) từ nhỏ đã sống trong một căn nhà rộng rãi mà cha mẹ chính là người sở hữu. Ly không biết cảm giác đi thuê nhà như thế nào. Và cô cũng được dạy rằng phải phấn đấu để sở hữu một ngôi nhà, đặc biệt là phụ nữ vì đó như là tài sản phòng thân cần phải có.

Học hết cấp 3, Thảo Ly có 4 năm du học tại Trung Quốc ngành ngôn ngữ Trung. Sau khi đi du học về do đã quen với cuộc sống tự do chỉ có một mình nên Ly chọn dọn ra ngoài sống. Thảo Ly không có đủ tiền để mua nhà. Vì vậy Ly đã chọn giải pháp đi thuê. "Đó là lúc mình bắt đầu tìm thấy niềm vui trong việc thuê nhà . Mỗi năm mình có một nơi ở mới để khám phá. Bởi sống lâu trong một ngôi nhà sẽ cảm thấy nhàm chán. Mình đã biết mọi ngóc ngách và mọi thứ đều giống nhau. Quá quen thuộc với khu phố và đồ ăn xung quanh cũng trở nên nhàm chán.

Đừng hiểu sai ý mình. Mình không nói rằng mọi người không nên mua nhà của riêng họ. Nhưng mình đang nói rằng có một số hoàn cảnh và lý do nhất định có thể khiến việc thuê nhà trở thành một lựa chọn hấp dẫn hơn là mua nhà", Thảo Ly chia sẻ.

Thảo Ly (27 tuổi, hiện đang sống tại Hà Nội) làm công việc phiên dịch tiếng Trung cho một công ty nước ngoài. Ảnh: NVCC.

Mức giá nào bằng sự tự do

Cái giá cho sự tự do là gì? Có nhiều người nói với Thảo Ly rằng việc mua nhà về lâu dài sẽ rẻ hơn nhiều so với thuê. Ly cũng không phủ nhận điều đó. Nhưng điều mà họ không tính đến là giá của sự tự do và linh hoạt.

Sở hữu 1 ngôi nhà mới đối với Ly là đưa bản thân vào 1 đống nợ, vì cô còn chưa đủ tài chính để mua rồi trả thẳng 1 lần. Chưa kể, Ly tính toán mình cần phải ở đó 5 năm để tiết kiệm tiền thuê nhà, trả hết nợ trước khi muốn cho thuê căn hộ đó. Giả sử cô có 1 cơ hội việc làm tốt hơn hiện tại, ở 1 thành phố hay đất nước khác và muốn thay đổi môi trường sống thì phải làm gì với căn hộ đã mua?

"Thành thật là trong những năm đầu tiên khi đi làm, mình không thực sự biết bản thân đang làm gì với sự nghiệp của mình chứ chưa nói đến dư dả trong cuộc sống. Tự trói mình vào một khu vực làm việc không phải là lựa chọn tốt nhất đối với công việc mà mình đang làm.

Bạn bè mình nói rằng nếu cứ đi thuê nhà cả đời chắc chắn là sự lãng phí tiền bạc, không xây dựng được tài sản lâu dài. Nhưng vấn đề ở đây chỉ là mình chọn cách đi thuê để có cơ hội làm việc ở nhiều nơi, cơ hội sẽ rộng mở hơn, không cần lăn tăn về một bất động sản cố định nào đang sở hữu", Thảo Ly chia sẻ. Nói về việc thuê nhà là "đắt đỏ", không thực tế, Thảo Ly cho rằng đó là cái giá phải trả cho sự tự do.

Nói về việc thuê nhà là "đắt đỏ", không thực tế, Thảo Ly cho rằng đó là cái giá phải trả cho sự tự do. Ảnh: NVCC.

Tại sao chúng ta cần sở hữu 1 ngôi nhà của mình?

Thảo Ly không phủ nhận chuyện sở hữu nhà là điều cần thiết để phục vụ cho cuộc sống và những nhu cầu cơ bản của mình. Nhưng suy nghĩ bắt buộc phải sở hữu không nhất thiết là đúng với tất cả mọi người. Bởi Ly đã từng trải nghiệm các dịch vụ chia sẻ với người khác, cụ thể là bạn bè của cô. Có thể kể tới như đi xe hơi chung, xem phim Netflix, hoặc đi du lịch thuê homestay với Airbnb. Ly dần dần yêu thích dịch vụ đi thuê miễn là nó phù hợp với yêu cầu và tài chính.

Ly cho rằng, đã đến lúc mọi người nên xem xét lại cách tiếp cận như vậy đối với vấn đề nhà ở, để mang tới hiệu quả tốt hơn cho cuộc sống. "Việc sở hữu một ngôi nhà mang lại những lợi ích nhất định. Chẳng hạn như không cần tới các cuộc giao dịch với chủ nhà, không phải tìm nơi ở mới vài tháng một lần. Nhưng quyền sở hữu không có nghĩa sẽ mang lại sự an toàn. Bởi với trường hợp người trẻ chưa có sự chắc chắn nhất định trong tài chính thì sẽ nhiều hơn sự băn khoăn không biết làm thế nào để thực hiện việc sửa sang nhà, tiền sửa chữa, cải tạo và cả tiền trả nợ ngân hàng mỗi tháng. Sở hữu một ngôi nhà không phải lúc nào cũng là mục tiêu nên hướng tới".

Vẫn còn những điều quan trọng hơn trong cuộc sống

Năm thứ hai của Đại học, Thảo Ly đến Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc để làm tình nguyện viên cho một mái ấm nhận nuôi dưỡng những trẻ em bị bỏ rơi, bị khuyết tật nhẹ như sứt môi, bại não và suy giảm nhận thức. Nơi ở lúc đó của Thảo Ly là trong 1 căn hộ thuê của người bạn, cũng là tình nguyện viên cùng với cô.

Trong ngôi nhà thuê, tất cả những gì người bạn đó có là 1 chiếc vali đặt ở dưới giường và một con gấu bông nhỏ. Trong mắt mọi người, đó là một phòng trọ tồi tàn, không có gì cả. Nhưng trong mắt những người cùng làm tình nguyện viên, thì cô ấy có tất cả. Đó là bạn bè, những người rất quan tâm đến cô ấy. Dân làng và giới chức địa phương cũng yêu quý vì sự nhiệt tình chăm sóc và làm công việc thiện nguyện có ích cho địa phương.

Điều đó khiến Ly chú ý và nhận ra một cách sâu sắc. "Từ trước đến nay, mình hay những người mình quen phần lớn sẽ thường tập trung vào vẻ mặt bên ngoài, vật chất hay một ngôi nhà mà ai đó sở hữu. Nó trông đẹp như thế nào, nằm ở đâu, phong cách gì. Nhưng lại không biết rằng, một ngôi nhà sẽ không tạo nên bản chất của con người. Chính con người bạn mới là điều thực sự quan trọng".

Bài viết ghi theo lời kể của nhân vật - Ảnh: NVCC