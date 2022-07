Lưu ý quan trọng khi trị nám da bằng laser

‏1. Tác dụng của laser trong điều trị nám da?

Tia laser phát ra sẽ phá hủy các hạt sắc tố thành những hạt li ti, sau đó cơ thể sẽ đào thải từ từ ra ngoài theo cơ chế tự nhiên. Kết quả đạt được là các đốm sắc tố mờ dần, da trông sáng và đều màu hơn.‏

‏Tuy nhiên, theo BS. Hà Thị An Diên - chuyên gia da liễu, điều trị nám da bằng laser không phải lựa chọn hàng đầu khi bắt đầu điều trị nám. Sử dụng thuốc đường bôi và tránh nắng vẫn là lựa chọn đầu tiên. Hơn nữa, laser thường sẽ được lựa chọn để phối hợp điều trị nám chứ không sử dụng laser đơn thuần.‏

‏2. Trị nám da bằng laser có an toàn không?‏

BS. Hà Thị An Diên - chuyên gia da liễu.

Vậy trị nám da bằng laser có an toàn không? BS. Hà Thị An Diên cho biết, laser là phương pháp điều trị nám hiệu quả, tuy nhiên, năng lượng phát ra từ tia laser không an toàn tuyệt đối. Nó có thể gây ra một số tác dụng không mong muốn sau đây:‏

‏- Cảm giác đau rát: Khi thực hiện laser để điều trị nám, người bệnh có thể cảm thấy nóng, đau, bỏng rát do tia laser. Cảm giác đau có thể kéo dài một vài tiếng sau khi kết thúc thủ thuật.‏

- Đỏ da: Đỏ da rất thường xảy ra sau khi thực hiện laser trị nám. Đỏ da được xem là đáp ứng bình thường của da đối với laser khi tình trạng này chỉ kéo dài vài giờ đến ít ngày sau đó.

- Bỏng da: Bỏng da do thực hiện laser nếu sử dụng năng lượng không đúng. Tình trạng này không phải hiếm gặp, đã có nhiều trường hợp bỏng da dẫn đến sẹo.‏

- Rối loạn sắc tố: Rối loạn sắc tố là tình trạng tăng sắc tố hoặc giảm sắc tố hoặc cả tăng cả giảm hoặc mất sắc tố sau quá trình tác động cơ học của laser. ‏

Để hạn chế các tác dụng phụ không mong muốn xảy ra ngay sau khi bắn laser (như đau rát, đỏ da, bỏng da) nên tiến hành điện di lạnh và đắp mặt nạ phục hồi ngay sau khi thực hiện thủ thuật tại cơ sở điều trị.

Mặt khác người dân nên chọn các cơ sở thẩm mỹ uy tín, có người thực hiện thủ thuật phải được đào tạo đúng chuyên môn để thực hiện trị liệu, đồng thời biết cách chăm sóc da sau laser tại nhà tốt để da hồi phục tốt.

‏3. Chăm sóc da sau khi trị nám bằng laser

Để bảo vệ da sau khi trị nám bằng laser, bạn nên:

Chống nắng ‏

Chống nắng là một bước chăm sóc da rất quan trọng đặc biệt là sau khi trị nám bằng laser. Sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên và thoa lại sau mỗi 2-3 giờ để đạt được hiệu quả bảo vệ tối đa.

Lưu ý, cần thoa kem trước khi ra ngoài tối thiểu 20-30 phút để da có thời gian hấp thụ kem chống nắng.

Ngoài ra, luôn đảm bảo đeo khẩu trang, mũ rộng vành, kính râm khi ra ngoài để bảo vệ da chống nắng.

‏Dưỡng ẩm ‏

Ảnh hưởng từ tia laser có thể gây ảnh hưởng tạm thời đến hàng rào bảo vệ da, khiến da rất dễ mất nước và trở nên khô ráp. Vì vậy cần cấp ẩm thường xuyên giúp da không bị bong tróc và nhanh chóng hồi phục. ‏

‏BS. Hà Thị An Diên cho biết, có thể kết hợp sử dụng các hoạt chất ức chế sắc tố phát triển, làm sáng, chống lão hóa bằng đường bôi, đường uống để làm tăng hiệu quả điều trị.‏

‏Chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học‏

Nên ăn nhiều hoa quả và rau xanh giàu vitamin và các chất chống oxy hóa. Đồng thời hạn chế các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá. Những thói quen ăn uống, sinh hoạt khoa học, điều độ sẽ giúp đẩy lùi nám da và duy trì làn da khỏe mạnh.