Lưu Diệc Phi 15 năm trước đã xứng danh tiểu thư Dior

Hình ảnh 15 năm trước cho thấy khí chất không thể đùa của Lưu Diệc Phi .

Là một trong những đại mỹ nhân nổi tiếng nhất Cbiz, Lưu Diệc Phi không chỉ gây ấn tượng với nhan sắc hiện tại mà cả những khoảnh khắc trong quá khứ của cô cũng nhiều lần trở thành hot topic trên mạng xã hội. Mới đây, loạt ảnh “thần tiên tỷ tỷ” tham dự một sự kiện của Dior cách đây 15 năm bất ngờ được chia sẻ lại và nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Dù chất lượng hình ảnh không quá sắc nét, chụp vội qua 1 rào chắn nhưng Lưu Diệc Phi vẫn khiến ai nhìn cũng phải “wow” bởi khí chất sang trọng và vẻ đẹp thanh tao hiếm có. Gương mặt nhỏ nhắn với đường nét hài hòa, làn da trắng mịn cùng ánh mắt điềm tĩnh giúp cô toát lên thần thái vừa dịu dàng vừa kiêu sa. Có thể thấy, nhan sắc của nữ diễn viên gần như không thay đổi theo thời gian, thậm chí khí chất của cô ở tuổi đôi mươi đã mang dáng dấp của một ngôi sao hạng A hàng đầu.

Hình ảnh Lưu Diệc Phi tại sự kiện Dior 13 năm trước viral trở lại.

Lưu Diệc Phi khiến người xem khó rời mắt với vẻ đẹp chuẩn "băng thanh ngọc khiết". Nữ diễn viên diện chiếc váy trắng kem dáng xòe tối giản, ôm nhẹ phần eo và có hàng cúc chạy dọc thân trước, mang tinh thần cổ điển và thanh lịch đặc trưng của Dior. Thiết kế kín đáo nhưng vẫn tôn lên bờ vai mảnh mai và vóc dáng thanh thoát của minh tinh xứ Trung. Mái tóc đen dài buông tự nhiên càng làm nổi bật làn da trắng mịn cùng đường nét gương mặt hài hòa. Điều gây ấn tượng mạnh nhất không chỉ là nhan sắc mà còn là khí chất dịu dàng, sang trọng của Lưu Diệc Phi toát ra trong từng cử chỉ. Chỉ một góc nghiêng, cái vuốt tóc nhẹ nhàng cũng đủ khiến Lưu Diệc Phi trông như bước ra từ một thước phim điện ảnh, đẹp một cách rất yêu kiều, tiểu thư.

Nhan sắc yêu kiều, sang chảnh của Lưu Diệc Phi.

Trước khi trở thành đại sứ toàn cầu của Louis Vuitton, Lưu Diệc Phi đã có mối nhân duyên đặc biệt với nhà mốt Dior kéo dài suốt nhiều năm. Điểm thú vị là tình yêu thời trang của “thần tiên tỷ tỷ” với nhà mốt Pháp dường như đã bắt đầu từ rất sớm. Cộng đồng mạng xứ tỷ dân từng phải choáng ngợp với loạt ảnh từ thập niên 1990 của nữ diễn viên, cho thấy Lưu Diệc Phi đã diện trang phục của Christian Dior từ khi còn nhỏ. Dù lúc đó còn rất nhỏ, mỹ nhân sinh năm 1987 vẫn toát lên khí chất tiểu thư đài các với vẻ đẹp ngọt ngào, rạng rỡ.

Lưu Diệc Phi với bức hình tiểu thư hào môn, diện Dior từ khi còn nhỏ.

Sau khi gia nhập làng giải trí, với nhan sắc và danh tiếng ngày một thăng hạng, Lưu Diệc Phi cũng nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao Cbiz lọt vào "mắt xanh" của Dior. Tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 69, Lưu Diệc Phi được xem là một trong những mỹ nhân gốc Á gây ấn tượng nhất thảm đỏ nhờ thiết kế couture tinh xảo của Dior. Bộ váy được may riêng theo số đo của nữ diễn viên, thể hiện đẳng cấp haute couture với quy trình chế tác vô cùng công phu. Theo tiết lộ từ nhà mốt Pháp, các nghệ nhân mất khoảng 160 giờ để hoàn thiện lớp lót váy và hơn 550 giờ để tạo nên 50 bông hoa lụa đính sequin, thêu chỉ bạc tỉ mỉ đến từng chi tiết. Thiết kế mang đến cho Lưu Diệc Phi vẻ đẹp ngọt ngào, sang trọng và đầy chất thơ. Tông trắng chủ đạo kết hợp những đóa hoa hồng phớt càng tôn lên làn da trắng mịn cùng khí chất thanh tao của “thần tiên tỷ tỷ”.

Lưu Diệc Phi đẹp tựa nữ thần trong mẫu váy của Dior.

Sau một thời gian hợp tác và thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch của thương hiệu, Lưu Diệc Phi được Dior lựa chọn làm đại sứ cho dòng mỹ phẩm cao cấp của hãng. Nữ diễn viên liên tục góp mặt tại các show diễn của Dior trong khuôn khổ Fashion Week, trở thành gương mặt châu Á nổi bật được truyền thông quốc tế chú ý. Bên cạnh các hoạt động ở nước ngoài, cô cũng tham dự nhiều sự kiện lớn của thương hiệu tại Trung Quốc với hình ảnh thanh lịch, sang trọng đậm chất quý cô Pháp. Sự kết hợp giữa nhan sắc cổ điển, làn da trắng mịn và khí chất quý phái giúp Lưu Diệc Phi được xem là một trong những "nàng thơ" châu Á của Dior trong nhiều năm.

Lưu Diệc Phi từng là một trong những "nàng thơ" Dior tại khu vực châu Á.

Ảnh: Weibo.