Phú bà livestream bán mặt nạ kiếm trăm tỷ, quá khứ bị phốt "làm màu" trong phòng thí nghiệm

Thừa sức hái ra tiền trên sóng livestream, Phạm Băng Băng vẫn trượt chân khi cố gượng ép một hình tượng không thuộc về mình.

Kinh doanh thương hiệu cá nhân dựa trên câu chuyện và danh tiếng bản thân là con đường quen thuộc của nhiều ngôi sao giải trí hàng đầu. Tượng đài nhan sắc Phạm Băng Băng cũng không ngoại lệ khi chọn thị trường mỹ phẩm làm bến đỗ cho sự nghiệp thứ hai. Thế nhưng vào năm 2021, Đại hoa đán từng hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt vì màn quảng bá "đi vào lòng đất" cho đứa con tinh thần Fan Beauty Diary.

Mọi chuyện bắt đầu khi trang Weibo chính thức của thương hiệu đăng tải bộ ảnh Phạm Băng Băng xuất hiện trong phòng nghiên cứu cùng các cộng sự với dáng vẻ chuyên nghiệp. Nữ minh tinh khoác áo blouse trắng, tay cầm chiếc mặt nạ giấy với mong muốn khắc họa hình ảnh nhà sáng lập tâm huyết, trực tiếp tham gia vào khâu sản xuất. Tuy nhiên, bộ ảnh tuyệt đẹp nhanh chóng bị cư dân mạng vạch trần là một sản phẩm dàn dựng quá lố khi Phạm Băng Băng mắc hàng loạt lỗi cơ bản khó chấp nhận.

Đầu tiên, nữ diễn viên vi phạm nghiêm trọng các quy định an toàn tối thiểu trong phòng lab khi vô tư dùng tay trần cầm nắm các dụng cụ thí nghiệm mà không hề đeo găng tay hay khẩu trang. Hành vi này bị giới chuyên môn đánh giá là tiềm ẩn vô số rủi ro và dễ làm bẩn mẫu thử.

Chưa dừng lại ở đó, phong cách của Phạm Băng Băng bị nhận xét là cực kỳ "giả trân" do quá sa đà vào việc chăm chút cho ngoại hình. Dù mặc áo blouse nhưng mái tóc của cô lại được tạo kiểu buông lơi trước trán thay vì trùm mũ bảo vệ.

Cô cũng chọn màu móng tay đỏ tươi, tô son môi đỏ đậm quá rực rỡ - hình ảnh hoàn toàn xa rời thực tế của công việc khoa học. Đặc biệt, netizen còn soi ra chi tiết nữ founder đeo cả tai nghe không dây trong lúc thao tác, một điều vô cùng khó hiểu trong môi trường nghiên cứu.

Màn thể hiện thiếu kiến thức chuyên môn và quá chú trọng nhan sắc khiến Phạm Băng Băng bị cư dân mạng xứ Trung chỉ trích dữ dội. Công chúng cho rằng sự cẩu thả này đã làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của thương hiệu, đồng thời khẳng định người nổi tiếng chỉ nên làm tốt vai trò quảng cáo chứ không nên can thiệp vào chuyên môn. Trước sức ép quá lớn từ dư luận, Fan Beauty Diary sau đó đã phải lẳng lặng xóa sạch toàn bộ loạt ảnh này.

Fan Beauty được Phạm Băng Băng thành lập vào đầu năm 2018 và từng được ủng hộ nhiệt tình ở giai đoạn danh tiếng của cô còn nguyên vẹn. Nhưng biến cố trốn thuế chấn động diễn ra ngay tháng 5/2018 đã đẩy thương hiệu non trẻ rơi vào cảnh đóng băng.

Đến năm 2019, nữ diễn viên quyết định khởi chạy lại thương hiệu làm đẹp này với tên gọi mới Fan Beauty Diary, tập trung vào dòng sản phẩm chủ lực là mặt nạ dưỡng da. Đây là dòng sản phẩm vừa túi tiền lại gắn liền với hình ảnh "thánh cuồng đắp mặt nạ" nổi tiếng của chính cô. Cú rẽ hướng này thành công ngoài mong đợi khi chiếc mặt nạ giấy từng giúp Phạm Băng Băng bỏ túi gần 140 tỷ đồng chỉ trong đúng 1 giờ livestream.

Bất chấp bê bối "làm màu" phòng thí nghiệm và việc bản thân bị cấm sóng lẫn cấm livestream, Fan Beauty Diary vẫn trở thành vị cứu tinh tài chính đắc lực cho Phạm Băng Băng. Nhờ chuyển hướng hợp tác với các streamer hàng đầu như Tuyết Lê, Lâm Y Luân và đặc biệt là Lý Giai Kỳ - người từng giúp thương hiệu bán sạch 100.000 hộp mặt nạ chỉ trong 10 giây, thu về gần 73 tỷ đồng doanh thu của hãng liên tục tăng trưởng chóng mặt.

Từ con số 300 triệu NDT (khoảng 1.170 tỷ đồng) vào năm 2021, doanh thu thương hiệu tăng vọt lên 850 triệu NDT (khoảng 3.315 tỷ đồng) năm 2022, vượt mốc 1,1 tỷ NDT (khoảng 4.290 tỷ đồng) năm 2023 và chính thức cán mốc 1,45 tỷ NDT (khoảng 5.600 tỷ đồng) vào năm 2024. Thành tích này đưa Fan Beauty vươn lên vị trí thứ 35 trong Top 100 nhãn hiệu làm đẹp Trung Quốc, giúp Phạm Băng Băng duy trì cuộc sống xa hoa ngay cả khi cánh cửa quay lại showbiz đã hoàn toàn khép lại.

Ảnh: Internet, IGNV