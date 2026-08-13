Tài sắc vẹn toàn như tân Hoa hậu Thế giới Trung Quốc: Nhan sắc cổ điển, style kín đáo, visual bừng sáng mọi khung hình

Vẻ đẹp cổ điển, vóc dáng thanh mảnh và cách ăn mặc nữ tính, kín đáo khiến người đẹp sinh năm 2004 mang đến cảm giác như bước ra từ một bộ phim Hong Kong xưa.

Sở hữu nhan sắc kiêu sa, vóc dáng thanh mảnh cùng thành tích học tập đáng nể, Ophelia He đang trở thành cái tên nhận được rất nhiều sự chú ý sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Trung Quốc 2026. Ngay sau đêm chung kết, loạt hình ảnh của người đẹp sinh năm 2004 nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều khán giả không khỏi xuýt xoa trước diện mạo vừa ngọt ngào, vừa cổ điển. Không chạy theo kiểu đẹp sắc sảo hay quá hiện đại, Ophelia He gây ấn tượng bằng đường nét mềm mại, khí chất thanh tao và vẻ đẹp có phần hoài cổ, khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh những mỹ nhân Hong Kong đình đám một thời.

Trong khoảnh khắc đăng quang, người đẹp lựa chọn diện mạo được chăm chút vừa đủ để tôn lên những đường nét tự nhiên. Gương mặt cân đối, sống mũi thanh tú, đôi mắt sâu và nụ cười rạng rỡ tạo nên tổng thể hài hòa. Đặc biệt, phong thái của Ophelia He cũng là yếu tố khiến cô nổi bật. Thay vì cố gắng tạo vẻ ngoài quá sắc sảo, người đẹp thường giữ biểu cảm nhẹ nhàng, ánh mắt có chiều sâu và thần thái điềm tĩnh. Chính sự kết hợp giữa nhan sắc và khí chất này khiến cô được nhận xét có nét đẹp rất phù hợp với các cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Thực tế, Hoa hậu Thế giới Trung Quốc 2026 không phải đấu trường sắc đẹp đầu tiên mà Ophelia He tham gia. Trước đó, cô từng giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Người Mỹ gốc Hoa năm 2024 do TVB tổ chức. Người đẹp cũng từng thử sức với lĩnh vực diễn xuất và đảm nhận vai chính trong một số bộ phim truyền hình. Những trải nghiệm này giúp Ophelia He có thêm khả năng làm chủ sân khấu, trước ống kính và thể hiện thần thái tự tin trong những khoảnh khắc quan trọng.

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Ophelia He còn gây chú ý nhờ nền tảng học vấn. Hiện cô theo học hai chuyên ngành Khoa học máy tính và Lịch sử nghệ thuật tại Đại học Yale. Sự kết hợp giữa một lĩnh vực thiên về công nghệ và một ngành gắn liền với nghệ thuật cho thấy hình ảnh của Ophelia He không chỉ xoay quanh các cuộc thi sắc đẹp. Cô vừa có khả năng tư duy logic, vừa có sự quan tâm tới nghệ thuật và thẩm mỹ – những yếu tố khá thú vị khi đặt cạnh sự nghiệp người mẫu, diễn xuất và hoa hậu.

Dù phải tới năm sau Ophelia He mới chính thức bước lên sân khấu Miss World, chiến thắng tại cuộc thi trong nước đã giúp cô nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu thích các cuộc thi sắc đẹp. Nhiều khán giả bắt đầu kỳ vọng người đẹp sẽ mang tới một hình ảnh khác biệt khi đại diện Trung Quốc trên đấu trường quốc tế. Với nhan sắc mang hơi hướng cổ điển, khả năng trình diễn trước ống kính và nền tảng học vấn nổi bật, Ophelia He đang được xem là một trong những gương mặt đáng chú ý của mùa thi sắp tới.

Không chỉ trên sân khấu, phong cách đời thường của Ophelia He cũng khiến nhiều người thích thú. Người đẹp thường ưu tiên những bộ trang phục nữ tính, thanh lịch và có phần cổ điển. Thay vì chạy theo những thiết kế cắt xẻ táo bạo hay cách điệu quá mức, cô thường chọn những mẫu váy trơn, phom dáng gọn gàng, tập trung vào đường nét cơ thể và chất liệu. Những chiếc váy có độ dài vừa phải, đường eo nhẹ hoặc thiết kế ôm vừa vặn giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai mà vẫn giữ được vẻ kín đáo.

Phong cách này cũng khá đồng điệu với khí chất của Ophelia He. Khi diện những bộ váy đơn sắc, cô không cần quá nhiều phụ kiện để tạo điểm nhấn. Một đôi giày cao gót thanh mảnh, túi xách nhỏ hay trang sức tối giản đã đủ hoàn thiện diện mạo. Cách phối đồ tiết chế giúp vẻ đẹp tự nhiên của cô trở thành tâm điểm, đồng thời tạo cảm giác sang trọng mà không phô trương.

Đặc biệt, người đẹp dường như khá yêu thích những gam màu nhẹ nhàng và cổ điển như trắng, đen, kem, be hoặc những sắc màu pastel. Đây đều là những tông màu dễ làm nổi bật nước da và đường nét gương mặt, đồng thời phù hợp với hình ảnh thanh lịch mà cô đang xây dựng. Khi cần xuất hiện nổi bật hơn, Ophelia He có thể lựa chọn những bộ váy có màu sắc đậm hoặc chất liệu bắt sáng, nhưng vẫn giữ phom dáng đơn giản để tránh tổng thể bị nặng nề.

Có thể nói, chính sự nhất quán giữa nhan sắc, thần thái và phong cách thời trang đã giúp Ophelia He tạo được dấu ấn riêng ngay từ trước khi bước vào đấu trường Miss World. Cô không cần những bộ cánh quá cầu kỳ để chứng minh sức hút, cũng không cần chạy theo những xu hướng thời trang nhất thời. Vẻ đẹp cổ điển, vóc dáng thanh mảnh và cách ăn mặc nữ tính, kín đáo khiến người đẹp sinh năm 2004 mang đến cảm giác như bước ra từ một bộ phim Hong Kong xưa, nhưng vẫn đủ hiện đại để thu hút thế hệ khán giả trẻ.

Với tất cả những lợi thế đang sở hữu, Ophelia He chắc chắn là cái tên đáng để chờ đợi tại Miss World năm sau. Nếu tiếp tục phát huy được thế mạnh về nhan sắc, thời trang, khả năng trình diễn và nền tảng tri thức, mỹ nhân này hoàn toàn có thể trở thành một trong những đại diện nổi bật của Trung Quốc trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Còn ở thời điểm hiện tại, chỉ riêng hình ảnh đời thường cũng đủ khiến nhiều người phải công nhận: đây chính là kiểu mỹ nhân càng nhìn càng thấy cuốn hút, bởi từ nhan sắc tới phong cách đều gần như không có điểm nào để chê.