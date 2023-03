Lương thấp hơn nhưng vui vẻ

Bị giảm lương có lẽ là cơn ác mộng với nhiều người. Lựa chọn những công việc với mức lương thấp hơn so với trước đó cũng là quyết định khó khăn. Tuy nhiên, với một số người điều này lại đem đến cho họ rất nhiều niềm vui. Vì sao?

Carla Watkins, nhiếp ảnh gia

Tôi đã bị giảm lương 2 lần trong sự nghiệp của mình. Lần đầu tiên vào 8 năm trước, lương của tôi đã giảm đến 7 nghìn bảng Anh (hơn 200 triệu đồng) sau khi quyết định rời Luân Đôn về làm việc tại 1 trường đại học ở quê nhà. Bù lại, tôi đã có nhiều thời gian hơn để học hỏi kinh doanh, đọc sách, gặp gỡ bạn bè - những điều thực sự khiến tôi hạnh phúc và không tốn nhiều tiền.

Gần đây hơn, vào năm 2018, tôi đã chuyển sang làm nhiếp ảnh gia tự do toàn thời gian. Thu nhập cũng giảm so với trước. Song vì không còn nhiều nhu cầu chi tiêu, tài chính cá nhân vẫn ổn định. Tôi không còn cố gắng làm cho mình cảm thấy tốt hơn bằng cách mua quần áo, đồ trang điểm như trước,... Thực tế, tôi luôn cố gắng để xây dựng nguồn thu nhập vững chắc hơn so với công việc trước. Nhưng tôi cảm thấy khá thoả mãn với công việc hiện tại vì được theo đuổi đam mê. Tôi hạnh phúc hơn mặc dù thu nhập đã giảm khá nhiều.

Ảnh minh hoạ - Pexels

Sue Bordley, nhà văn

Tôi đã từng kiếm được gấp 4 lần so với thu nhập hiện tại. Tuy nhiên, vào thời điểm đó tôi cảm thấy mệt mỏi đến mức muốn sụp đổ vì bị quá tải. Cuối cùng, tôi đã nghỉ công việc dạy học và theo đuổi ước mơ trở thành nhà văn. May mắn, 3 cuốn tiểu thuyết, tất cả đều lọt vào Top 40 trên trang thương mại điện tử ở Mỹ, 2 trong số đó nằm trong Top 10. Tôi cảm thấy rất vui vẻ vì điều đó.

Những tác giả độc lập thường không kiếm được nhiều tiền. Tuy nhiên, tôi thấy việc đánh đổi thu nhập để có sức khỏe tinh thần tốt hơn là hoàn toàn xứng đáng. Dù sao tôi cũng không cần chi tiêu nhiều tiền chỉ để giải toả áp lực trong công việc như trước nữa.

Emily Shaw, người sáng lập công ty

Tôi đã 3 lần bị giảm lương và mặc dù mỗi lần như vậy đều rất căng thẳng, tôi không hề hối tiếc.

Tôi luôn yêu thích việc được đưa ra những ý tưởng mới để giúp công ty phát triển hơn. Mặc dù giữ vai trò là quản lý tiếp thị kỹ thuật số cho 1 thương hiệu làm đẹp hàng đầu thế giới, tôi đã quyết định nghỉ việc vào năm 2014 vì không còn phù hợp với định hướng của công ty. Sau đó, tôi làm tự do trong 2 năm. Một trong những khách hàng thân thiết đề nghị tôi làm cho công ty của họ với mức lương hấp dẫn. Thật lòng, tôi rất hãnh diện và đã chấp nhận lời đề nghị bởi vì tin rằng nó có thể đem đến rất nhiều cơ hội tiềm năng. Tuy nhiên, sau một thời gian làm việc tôi nhận ra công việc này quá gò bó. Vì vậy, tôi rời đi lần thứ hai.

Lần cắt giảm lương gần đây nhất là khi tôi quyết định mở rộng hoạt động kinh doanh cho công ty khởi nghiệp. Lãnh đạo với một nhóm nhân viên mới và phát triển doanh nghiệp trong thời kỳ đại dịch là một thử thách lớn, nhưng đây là trải nghiệm khiến tôi vô cùng tự hào. Tôi rất vui vì mình đã chấp nhận một vài rủi ro tài chính để có thể "dấn thân" vào những lĩnh vực mới. Tôi hạnh phúc hơn rất nhiều khi biết rằng mình đã cố gắng hết sức để tạo ra một thứ gì đó đặc biệt.

Ảnh minh hoạ - Pinterest

Hettie Holmes, biên tập viên

Tôi đã giảm lương 2 lần trong sự nghiệp của mình để theo đuổi niềm đam mê đối với lĩnh vực theo đuổi hoạt động tích cực, cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Mặc dù lần đầu tiên chấp nhận mức thu nhập thấp hơn không làm tôi hạnh phúc hơn, tôi đã học được rất nhiều điều cũng như tích luỹ kinh nghiệm. Những trải nghiệm đó đã đưa tôi vào quỹ đạo nghề nghiệp để đạt đến vị trí của ngày hôm nay. Lần thứ 2 là lúc tôi đã làm việc tự do và 5 năm sau, tôi nghĩ rằng bản thân chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế. Nếu tiếp tục làm công việc trước đó, tôi chắc chắn rằng bây giờ bản thân sẽ có một mức lương hậu hĩnh, nhưng tôi không thể làm những gì mình yêu thích.

Chi phí sinh hoạt của tôi cũng đã thấp hơn rất nhiều. Thay vì tìm kiếm niềm vui thông qua mua sắm và đi chơi, thay vào đó, tôi đi dạo với chú chó của mình. Mặc dù tôi không có tiền để mua quần áo và đi nghỉ, tôi may mắn nhận được một số đặc quyền trong công việc của mình, chẳng hạn như mặc những bộ quần áo thoải mái năng động khi làm việc.

Sống trong khả năng, tìm cách xoay xở sao để thu nhập vừa đủ để trải các chi phí sinh hoạt không phải là một điều xấu. Khi bạn kiếm được ít tiền hơn nhưng yêu thích những gì bản thân làm, cuộc sống cũng trở nên tốt đẹp hơn.

Theo whateveryourdose