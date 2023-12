"Lương Sơn Bá xấu nhất màn ảnh" gặp tai nạn xe nghiêm trọng khi quay phim, hiện trường hỗn loạn khiến fan lo sốt vó

Theo tin tức từ ETtoday, ngôi sao Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài một thời Hà Nhuận Đông đã vướng phải một vụ tai nạn, va quẹt xe nghiêm trọng ngay ngày đầu tiên quay bộ phim mới mang tên Đón Gió Trên Biển Sẽ Tốt Hơn. Trong dự án lần này, Hà Nhuận Đông giữ vai trò đạo diễn.

Hà Nhuận Đông gặp tai nạn xe lúc đang quay phim

Cụ thể theo hiện trường tiết lộ, Hà Nhuận Đông đã mang theo xe riêng thuộc hãng Maserati của mình để phục vụ cho công tác quay phim. Chiếc xe màu đen được ước tính có giá trị lên đến 8 triệu NDT (hơn 27 tỷ đồng). Hà Nhuận Đông khi ấy ngồi trên xe cùng phó đạo diễn, lái đến một ngã tư thì bất ngờ va quẹt với một chiếc xe hơi màu xám trắng khác.

Hậu quả, chiếc Maserati của Hà Nhuận Đông bị đâm nát phần đuôi xe, còn chiếc xe xám trắng kia thì hỏng một bên đầu xe. Những hình ảnh hiện trường cho thấy 2 chiếc xe bị hư hại nặng nề khiến khán giả lo lắng. Sau khi tai nạn xảy ra, người dân gần đó đã lập tức gọi cảnh sát và cứu hộ đến để giải cứu những người bị nạn, trong đó có cả Hà Nhuận Đông.

Ảnh chiếc xe của Hà Nhuận Đông bị hư hỏng nặng

Khi loạt hình ảnh được chia sẻ, khán giả đã vô cùng lo lắng cho an nguy của Hà Nhuận Đông. Rất may là sau đó, nam diễn viên đã chủ động đăng tải thông tin, xác nhận rằng bản thân bình an, chỉ có xe là bị hư hại. Anh cũng bổ sung rằng người đi cùng anh là phó đạo diễn phim, đã được đưa vào bệnh viện theo dõi thêm và may mắn chỉ gãy 1 chiếc răng, còn lại không có gì nghiêm trọng.

Song, nam diễn viên đình đám không cập nhật gì về tình hình chủ nhân chiếc xa màu xám trắng. ETtoday cho biết đây mới là ngày đầu tiên đoàn phim Đón Gió Trên Biển Sẽ Tốt Hơn ghi hình. Phim có sự góp mặt của Trần Bách Lâm và Quách Tuyết Phù đóng chính, vốn đã làm lễ khai máy vào cuối tháng 10 nhưng hiện giờ mới tiến hành ghi hình.

Hình ảnh Hà Nhuận Đông bình an trên hiện trường tai nạn được chia sẻ

Hà Nhuận Đông và dàn cast tại buổi khai máy, nam chính vắng mặt

Hà Nhuận Đông là một trong những nam diễn viên nổi tiếng màn ảnh Hoa ngữ vào giai đoạn thập niên 90-2000. Thời điểm đầu sự nghiệp, Hà Nhuận Đông gây chú ý với khán giả thông qua loạt vai cổ trang như Kinh Vân trong Phong Vân, La Tiểu Hổ trong Ngọa Hổ Tàng Long, hay Lương Sơn Bá trong Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài đóng cùng Đổng Khiết. Thời điểm đó, Hà Nhuận Đông bị chê bai hết lời với hình tượng "Lương Sơn Bá xấu nhất màn ảnh", song bản phim vẫn đạt thành công nhất định.

Cho đến hiện tại, Hà Nhuận Đông vẫn cống hiến hết mình cho phim ảnh. Gần đây, anh tích cực tham gia diễn xuất, điển hình như nam chính phim Tuế Tuế Thanh Liên đóng cùng Hà Hoằng San, Huỳnh Thánh Y vừa lên sóng không lâu.