Bùng nổ MXH tối nay: Rộ tin "Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh" qua đời, không ai liên lạc được

Tối ngày 11/12, giải trí Sohu cho biết MXH Weibo đang rầm rộ thông tin nữ diễn viên đình đám Châu Hải My qua đời. Hiện tại 2 từ khóa nóng về Châu Hải My đang đứng hạng 1 và hạng 2 trên top chủ đề của Weibo, với từ khóa số 1 nhận đến hơn 3 triệu lượt đọc.

Từ khóa liên quan đến tin tức Châu Hải My qua đời khiến MXH rúng động

Châu Hải My

Thông tin Châu Hải My đột ngột qua đời khiến khán giả vô cùng hoang mang. Theo Sohu, nhiều cư dân mạng đã cố gắng liên lạc với ekip của Châu Hải My để xác minh vụ việc. Tuy nhiên khi điện thoại kết nối và nhận được câu hỏi từ fan, phía ekip của nữ diễn viên ngay lập tức cúp máy.

Ngoài ra, Sohu còn liên hệ một người bạn thân của Châu Hải My. Người này cho biết hôm qua (10/12) cô và Châu Hải My vẫn còn liên lạc bình thường. Thế nhưng sau khi thông tin qua đời được chia sẻ rầm rộ, người này không gọi được cho nữ diễn viên nữa.

Về hoạt động trên MXH, Châu Hải My đăng video lần cuối trên Douyin vào ngày 8/12. Ngoài ra, trạng thái của trang Weibo thuộc về nữ diễn viên vẫn hiện "đang hoạt động", vì vậy khán giả đều hi vọng sẽ có phép màu xảy ra.

Sinh năm 1966, Châu Hải My được biết đến là 1 trong những nữ thần sắc đẹp của màn ảnh Hoa ngữ. Cô ghi điểm thông qua nhiều bộ phim cổ trang đình đám như Dương Gia Tướng, Đại Náo Quảng Xương Long, Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ ... Song, Ỷ Thiên Đồ Long Ký mới là tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp của cô, giúp cô có danh xưng "Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh". Những năm gần đây, Châu Hải My đã rời xa màn ảnh, sống an nhàn một mình với khối tài sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng.