Luật sư bào chữa vụ Tịnh thất Bồng Lai bị triệu tập lần 2 nhưng không có mặt

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, sáng 12/4, luật sư Đặng Đình Mạnh đã không đến làm việc theo giấy triệu tập liên quan tin báo về tội phạm từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an).

Ông Đặng Đình Mạnh là 1 trong 5 luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai.

Luật sư Đặng Đình Mạnh cùng "thầy ông nội" Lê Tùng Vân tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Cơ quan CSĐT gửi giấy triệu tập đề nghị ông Mạnh có mặt tại Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An vào lúc 8h ngày 12/4.



Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều, ông Đặng Đình Mạnh vẫn không đến làm việc theo giấy triệu tập.

Trước đó, Công an tỉnh Long An tiếp nhận tin báo tội phạm từ A05 về việc đã phát hiện một số cá nhân, trong đó có luật sư Đặng Đình Mạnh có hành vi phát tán trên mạng clip hình ảnh, bài viết có dấu hiệu lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ông Đặng Đình Mạnh, Công an tỉnh Long An cũng tiếp nhận tin báo tội phạm từ A05 liên quan luật sư Đào Kim Lân (Đoàn Luật sư TP.HCM) về cùng nội dung trên.

Theo A05, hai luật sư này có dấu hiệu vi phạm pháp luật được thực hiện trên không gian mạng, cụ thể là kênh YouTube "Nhật ký luật sư”. Hiện tại, kênh này không còn xuất hiện trên nền tảng YouTube.

Ngay sau khi tiếp nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã thụ lý, tiến hành xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Tháng 2/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã có thông báo gửi cho luật sư Lân và ông Lân đã có văn bản gửi Liên đoàn Luật sư Việt Nam kêu cứu khẩn cấp, đề nghị hỗ trợ liên quan đến quá trình hành nghề trong vụ án hình sự.

Ngày 7/3, Liên đoàn Luật sư Việt Nam có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Long An, Viện KSND và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An về việc xem xét đường lối xử lý liên quan hoạt động hành nghề và ứng xử trong vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Theo văn bản này, luật sư Lân trình bày, ông và một số luật sư khác có sử dụng kênh truyền thông "Nhật ký luật sư” trên nền tảng YouTube để phát nội dung liên quan đến một số vụ án mà các luật sư tham gia tố tụng, trong đó có vụ án nói trên.