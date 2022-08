Lừa đảo ăn theo sự kiện nóng

Nội dung tin nhắn mạo danh ngân hàng Techcombank giăng bẫy lừa đảo người dùng - Ảnh: Đ.THIỆN

Kẻ xấu đang lợi dụng triệt để những sự kiện xã hội đang gây chú ý để làm "mồi" dụ người dân "sa lưới".

Lừa đảo ăn theo thu phí không dừng

Khi thu phí không dừng đang "nóng", anh T. (TP Thủ Đức, TP.HCM) được một người gọi thông báo căn cước công dân của anh bị dùng để đăng ký nhiều tài khoản nên cần phải xác minh. "Đúng là tôi vừa đăng ký mở tài khoản dịch vụ thu phí không dừng nên không ngần ngại trả lời". Đầu dây bên kia xưng là cơ quan công an cho biết qua rà soát phát hiện thông tin anh T. không chỉ trùng lặp nhiều tài khoản mà còn liên quan đến "trọng án" buôn bán ma túy, chiếm đoạt tài sản hàng chục tỉ đồng. Sau khi biết được anh T. đang ở TP.HCM, "cơ quan điều tra" yêu cầu anh phải ra Hà Nội ngay lập tức.

Trong lúc chưa biết làm gì, anh T. cho hay đầu dây bên kia bảo sẽ hỗ trợ xác minh từ xa bằng việc chứng minh các thông tin cá nhân là chính chủ và tiền trong tài khoản ngân hàng là trong sạch. "Lúc đầu tôi đồng ý làm theo nhưng đến khi nghe yêu cầu cung cấp mật khẩu đăng nhập tài khoản ngân hàng điện tử thì tôi sực tỉnh. Sau một hồi tra hỏi ngược lại, họ đã chủ động tắt máy", anh T. thuật lại.

Vẫn mất tiền tỉ

Ông Đ. (quận Gò Vấp) lại không đủ tỉnh táo và may mắn như anh T. nên đã mất hơn 1,8 tỉ đồng. Theo Công an quận 12 (địa bàn ông Đ. làm việc), ông này nhận được cuộc gọi thông báo số điện thoại sẽ bị khóa sau 2 giờ vì liên quan đến đường dây chuyên rửa tiền và buôn bán ma túy. Ông Đ. được hướng dẫn gặp điều tra viên và bị yêu cầu ra cơ quan công an ở Đà Nẵng để xác minh.

Khi ông Đ. cho biết đang ở TP.HCM thì "cơ quan công an" tạo điều kiện cho ông làm việc từ xa. Liên tục sau đó là những yêu cầu cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản kèm theo những hù dọa.

Sau mấy ngày làm theo hướng dẫn, ông Đ. đã bị cướp mất số tiền hơn 1,8 tỉ đồng là tiền dành dụm lẫn vay mượn thêm.

Gần đây, Techcombank nâng cấp hệ thống cũng như chuyển đổi phần mềm trên smartphone khiến người dùng khó thực hiện các giao dịch ở nhiều thời điểm. Ngay lập tức, tin nhắn mạo danh Techcombank được gửi: "Tài khoản của bạn đã mở dịch vụ tài chính toàn cầu, phí dịch vụ hằng tháng là 2.000.000 VND, sẽ bị trừ trong 2 giờ. Nếu không phải bạn mở dịch vụ, vui lòng nhấn vào techcombank.vn-th.xyz để hủy".

"Tôi giật mình vì đúng là thời gian gần đây nhiều giao dịch của tôi hoặc bị treo hoặc diễn ra rất lâu. Vì vậy tôi vội bấm theo đường dẫn trong tin nhắn và làm theo để kiểm tra tài khoản của mình", bà G. (quận 11) kể lại chuyện bị lừa mất 10 triệu đồng ngay đầu tháng 8.

Trong khi đó, việc ứng dụng ví điện tử MoMo thường xuyên có các chương trình khuyến mãi cũng bị kẻ xấu lợi dụng. Mới đây, chị Vũ Huỳnh (quận 1) bất ngờ nhận được email từ "người gửi" có tên là MOMO Ví (địa chỉ email momo.vuihe5@gmail.com) với nội dung tặng số tiền 1.999.000 vnD.

Email ghi đầy đủ và hoàn toàn chính xác thông tin cá nhân của chị Huỳnh gồm: họ tên, số điện thoại, địa chỉ. Để nhận tiền, chị Huỳnh đã nhập cả thông tin đăng nhập và mật khẩu vào trang web, nhưng thấy có vẻ không ổn nên đã dừng lại. "Chỉ thêm một bước nữa chắc tôi đã mất không ít tiền", chị Huỳnh chia sẻ.

Tràn lan lừa đảo

Liên quan đến trò lừa trên, ví điện tử MoMo cho biết các email chính thức từ MoMo luôn sử dụng đuôi email là @momo.vn hoặc @mservice.com.vn. Người dùng hãy bỏ qua nếu nhận được những email có nội dung tặng tiền, tặng quà và tuyệt đối không nhấn vào các đường dẫn kèm theo…

Với trò lừa mạo danh tin nhắn Techcombank, ngân hàng này khẳng định "tuyệt đối không yêu cầu khách hàng cung cấp MẬT KHẨU, OTP qua các đường link trên SMS".

Theo thống kê của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), Bộ Thông tin và truyền thông, hiện có nhiều trường hợp lừa đảo giả mạo website của ngân hàng, các trang thương mại điện tử… Nổi bật là các website Shopee, Sendo, Tiki, Lazada; các ngân hàng Techcombank, Vietcombank, BIDV, MB; siêu thị BigC... Người dân nên cẩn trọng để tránh bị lừa.

Nhận diện lừa đảo

Theo các chuyên gia an ninh mạng, điểm chung dễ nhận thấy của những trò lừa đảo đang tràn lan trên mạng hiện nay là đều nhắm đến túi tiền của người dùng thông qua các ứng dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử.

Các hình thức dù biến tướng theo nhiều cách khác nhau nhưng đều cố gắng làm bất ngờ khiến người dùng thiếu bình tĩnh trong phút chốc và làm theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo.

Do đó, khi tiếp nhận bất kỳ thông tin nào liên quan đến các thông tin tài khoản các dịch vụ tài chính (ứng dụng ngân hàng, ví điện tử…) hoặc thực hiện các giao dịch tài chính, người dùng hãy luôn bình tĩnh kiểm tra, đối chiếu lại. Nếu cần thiết có thể gọi điện thoại trực tiếp đến tổng đài chính thống của các nhà cung cấp dịch vụ. Tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của bất kỳ "nhân vật" nào bất ngờ xuất hiện trong cuộc gọi, tin nhắn.

Theo Cục An toàn thông tin Bộ Thông tin và truyền thông, khi nhận được tin nhắn có nội dung lừa đảo, giả mạo, người dân nên phản ảnh ngay đến đơn vị này qua đầu số tin nhắn 5656 hoặc qua website https://chongthurac.vn/ để kịp thời điều phối, xử lý.

Cảnh giác cuộc gọi video

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam cho biết đã ghi nhận nhiều phản ảnh của người dân về việc nhận được tin nhắn, cuộc gọi giả danh cơ quan công an để lừa đảo. Đáng lưu ý, các cuộc gọi giả danh ngày càng tinh vi và sẵn sàng sử dụng video call (gọi điện thoại video) để tạo lòng tin với người dân.

Cũng theo trung tâm này, kể từ khi ứng dụng Zalo triển khai thu phí và "bóp" bớt các tính năng, hoạt động lừa đảo lợi dụng nền tảng này giảm ít nhiều. Nhưng những kẻ lừa đảo đang chuyển sang triển khai giăng bẫy trên nền tảng nhắn tin miễn phí Telegram. Do đó người dùng ứng dụng này cần nâng cao cảnh giác.