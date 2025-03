Louis Phạm diện váy hở bạo khoe trọn lưng trần sau thẩm mỹ, nhan sắc có thăng hạng so với thời làm vận động viên?

Phạm Như Phương, hay còn được biết đến với biệt danh Louis Phạm, sinh ngày 25 tháng 11 năm 2003 tại Hà Nội. Cô từng là một trong những vận động viên thể dục dụng cụ (TDDC) tài năng của Việt Nam, gặt hái nhiều thành tích nổi bật trên đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, sau khi giải nghệ, Louis Phạm gây chú ý khi bước chân vào lĩnh vực mạng xã hội và vướng vào không ít lùm xùm.

Nhan sắc và tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ

Bên cạnh sự nghiệp thể thao và hoạt động mạng xã hội, nhan sắc của Louis Phạm cũng là chủ đề được nhiều người quan tâm. Cô sở hữu gương mặt khả ái, vóc dáng cân đối và phong cách thời trang sành điệu. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nhan sắc của cô có sự thay đổi đáng kể so với thời gian còn thi đấu thể thao.

Louis Phạm hiện tại thường xuyên khoe vóc dáng gợi cảm

Vai trần quyến rũ của cô nàng

Có nhiều tin đồn cho rằng Louis Phạm đã can thiệp thẩm mỹ để có ngoại hình sắc sảo và thu hút hơn. Một số bức ảnh trước đây của cô được đưa ra so sánh với hiện tại, làm dấy lên nghi vấn về việc cô có thể đã chỉnh sửa một số đường nét trên khuôn mặt. Tuy nhiên, Louis Phạm chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận về việc này. Dù vậy, cô vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi về phong cách thời trang và sự tự tin trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân. Mới đây, cô nàng sinh năm 2003 công khai đã thẩm mỹ vòng 1 để tự tin hơn. Hình ảnh hiện tại của cô nàng so với thời còn là VĐV đã thay đổi rất nhiều. Louis Phạm gợi cảm và không ngại khoe vóc dáng, cô cũng dần mất nét trong trẻo, ngây thơ như lúc còn thi đấu.

Như Phương lúc còn là VĐV nhan sắc trong trẻo

Cô nàng không ngại diện đồ sexy

Louis Phạm sớm bộc lộ năng khiếu và đam mê với bộ môn thể dục dụng cụ. Năm 2018, cô đại diện Việt Nam tham gia Thế vận hội Trẻ Mùa hè tại Buenos Aires, Argentina, và là thành viên của đội hỗn hợp đa môn giành huy chương vàng. Đến năm 2022, tại SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, cựu VĐV cùng đồng đội giành huy chương bạc ở nội dung đồng đội, đồng thời mang về hai huy chương bạc (xà lệch, cầu thăng bằng) và một huy chương đồng (thể dục tự do). Những thành tích này khẳng định vị thế của cô trong làng thể dục dụng cụ nước nhà.

Tháng 1 năm 2024, Louis Phạm tuyên bố giải nghệ ở tuổi 20. Sau khi giải nghệ, cựu VĐV TDDC chuyển hướng sang hoạt động trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, nơi cô thu hút hơn 1,2 triệu người theo dõi. Cô thường xuyên đăng tải video về cuộc sống cá nhân, thời trang và tham gia livestream bán hàng. Tuy nhiên, sự nổi tiếng cũng kéo theo nhiều chỉ trích. Cô từng bị cho là đăng tải nội dung phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Đáng chú ý, một vụ việc gây tranh cãi là khi cô bị nghi chỉnh sửa số tiền quyên góp từ thiện từ 500 nghìn đồng lên 500 triệu đồng. Trước áp lực dư luận, hotgirl sinh năm 2003 đã lên tiếng xin lỗi và giải thích về hành động của mình.