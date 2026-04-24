L’Oréal Brandstorm 2026: Cuộc thi sáng tạo cho giới trẻ, ứng dụng AI kiến tạo tương lai ngành nước hoa cao cấp toàn cầu

Trải qua các vòng thi đầy kịch tính, ngôi vị Quán quân đã chính thức gọi tên "ALT" - ALTERNATIVE từ Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam mang về tấm vé đại diện Việt Nam tranh tài tại Vòng Chung kết Toàn cầu ở Paris (Pháp).

Năm nay, với chủ đề "Kiến tạo tương lai của nước hoa cao cấp" (Craft the future of luxury fragrance), cuộc thi thách thức giới trẻ vượt qua những ranh giới của nghệ thuật chế tác nước hoa truyền thống. Các thí sinh phải khai thác sức mạnh của sự sáng tạo thuần túy kết hợp cùng công nghệ và khoa học tiên phong (Dữ liệu, AI tổng quát, thiết bị thông minh) để tạo ra những hành trình cảm xúc đắm chìm đa kênh (omni-channel), định nghĩa lại cách người tiêu dùng hiện đại kết nối với hương thơm.

L'Oréal Brandstorm 2026 đánh dấu một cột mốc bứt phá ngoạn mục khi Việt Nam vươn lên vị trí Top 4 toàn khu vực SAPMENA (Nam Á, Thái Bình Dương, Trung Đông, Bắc Phi) về quy mô, với số lượng đăng ký tăng 72% so với năm trước. Đặc biệt, đây là năm lịch sử khi L’Oréal lần đầu tiên ứng dụng Trợ lý Trí tuệ Nhân tạo (AI Assistant) vào quá trình đánh giá sơ loại, giúp chấm điểm một cách nhất quán, minh bạch và công bằng tuyệt đối cho 444 bài dự thi tại Việt Nam, trước khi các chuyên gia cấp cao của L’Oréal trực tiếp đánh giá.

Chia sẻ về cột mốc ấn tượng của Brandstorm 2026 tại Việt Nam, Bà Nguyễn Hà Trang – Giám đốc Nhân sự L’Oréal Việt Nam phát biểu: "Tại L’Oréal, chúng tôi tự hào là tập đoàn làm đẹp và công ty Beauty Tech hàng đầu thế giới, được dẫn dắt bởi sự đổi mới, chuyển đổi số và sự thấu hiểu sâu sắc người tiêu dùng. Suốt hơn 30 năm qua, Brainstorm không chỉ là một cuộc thi, mà còn là nền tảng hội tụ các ý tưởng, một sân chơi đổi mới sáng tạo và là bệ phóng sự nghiệp vững chắc cho giới trẻ. Việc Việt Nam đạt kỷ lục 10.755 lượt đăng ký và lọt vào Top 4 khu vực SAPMENA năm nay là minh chứng rõ nét bậc nhất cho tài năng của sinh viên Việt Nam. Thông qua cam kết 'L’Oréal for Youth', chúng tôi đặt niềm tin to lớn vào thế hệ trẻ và sẽ tiếp tục mở ra các cơ hội việc làm, phát triển nghề nghiệp thực tiễn cho các bạn. L’Oréal Việt Nam đặt kỳ vọng rất lớn vào đại diện của chúng ta tại đấu trường Quốc tế ở Paris vào tháng 6 sắp tới."

Tại Vòng chung kết Quốc gia, Top 5 đội thi xuất sắc nhất bao gồm: RUNNING MAN (ĐH Ngoại thương), THE PERFORMATIVES (ĐH Western Sydney Việt Nam), ROASTED SHRIMPS (ĐH Ngoại thương), "ALT" - ALTERNATIVE (ĐH Quốc tế RMIT Việt Nam) và NEULUCDO (ĐH Kinh tế Quốc dân) đã mang đến những ý tưởng vô cùng đột phá. Các dự án trải dài từ máy hiện thuật nước hoa kết hợp hình xăm tạm thời, thiết bị AI biến người dùng thành kiến trúc sư mùi hương, thiết bị đeo sinh học tái tạo hương thơm theo nhịp đập cảm xúc, cho đến các dòng nước hoa mô-đun và nước hoa hai pha.

Vượt qua các đối thủ nặng ký, đội "ALT" - ALTERNATIVE (ĐH Quốc tế RMIT Việt Nam) với dự án LE GRAINE - máy in nghệ thuật nước hoa thế hệ mới, cho phép người dùng thể hiện đa bản sắc thông qua sự kết hợp đa giác quan giữa hương thơm và hình xăm nghệ thuật tạm thời đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất. Bên cạnh đó, giải Á quân 1 đã thuộc về đội NEULUCDO (ĐH Kinh tế Quốc dân) với dự án MON AUTRE MOI - dòng nước hoa hai pha (biphase) đột phá giúp chuyển đổi cấu trúc mùi hương linh hoạt từ môi trường công sở sang sự kiện buổi tối chỉ bằng một cú lắc; và giải Á quân 2 được trao cho đội ROASTED SHRIMPS (ĐH Ngoại thương) với dự án EMOSYNC - thiết bị tỏa hương thông minh có khả năng phân tích chỉ số sinh lý và cảm xúc người dùng theo thời gian thực để tùy chỉnh mùi hương.

Đội Quán quân tại Việt Nam sẽ nhận được cơ hội nghề nghiệp chính thức tại L'Oréal và phần thưởng là chuyến đi tài trợ toàn phần đến Paris tham dự Vòng Chung kết Quốc tế tại siêu sự kiện công nghệ Vivatech vào tháng 6/2026.

