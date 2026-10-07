LOORAN xuất hiện trên thị trường Việt: Chạm vào skincare khoa học theo một cách gần gũi hơn

Một thương hiệu skincare Việt mới gia nhập thị trường với định hướng phát triển sản phẩm dựa trên nền tảng khoa học, dễ hiểu và có mức giá phù hợp với nhu cầu chăm sóc da hàng ngày.

Thêm một cái tên mới trên thị trường skincare Việt

Skincare ngày nay không còn là câu chuyện của riêng những tín đồ làm đẹp. Từ người mới bắt đầu đến những người đã có chu trình chăm sóc da riêng, ngày càng nhiều người quan tâm đến thành phần, công dụng và lý do một sản phẩm được phát triển theo cách đó.

Nhưng càng nhiều thông tin, việc lựa chọn đôi khi lại càng trở nên khó khăn.

Một sản phẩm có bảng thành phần dài liệu có đồng nghĩa với việc phù hợp hơn? Một chu trình nhiều bước có thực sự cần thiết? Và giữa rất nhiều thuật ngữ về hoạt chất, công thức hay cơ chế chăm sóc da, đâu mới là thông tin người dùng thực sự cần biết?

LOORAN xuất hiện từ chính khoảng cách đó.

Là một thương hiệu skincare Việt mới, LOORAN lựa chọn phát triển sản phẩm dựa trên nền tảng khoa học nhưng được truyền tải theo cách dễ hiểu, minh bạch và gần với nhu cầu chăm sóc da hàng ngày. Thay vì bắt đầu bằng những thuật ngữ chuyên môn, thương hiệu tập trung trả lời những câu hỏi gần gũi hơn: làn da cần gì, sản phẩm có vai trò gì và người dùng nên lựa chọn như thế nào.

"CHẠM LÀ THẤY, LẤY LÀ YÊU": cách LOORAN kể câu chuyện skincare

Với LOORAN, một sản phẩm skincare không chỉ là thứ nằm trên kệ hay xuất hiện trong một chu trình làm đẹp. Đó là điểm chạm giữa nền tảng khoa học và trải nghiệm thực tế của người dùng.

"CHẠM" là khi khoa học được đưa ra khỏi những khái niệm xa cách và xuất hiện trong chính sản phẩm mà người dùng có thể cầm, sử dụng và trải nghiệm.

"THẤY" là những giá trị có thể quan sát và cảm nhận rõ hơn trong quá trình sử dụng, thay vì chỉ nằm trên những lời giới thiệu về sản phẩm.

"LẤY" thể hiện một mong muốn khác của LOORAN: sản phẩm skincare có nền tảng khoa học không nên trở thành lựa chọn quá xa với khả năng tiếp cận của người dùng.

Và "YÊU" là điều thương hiệu kỳ vọng được hình thành sau cùng, khi người dùng hiểu sản phẩm, cảm thấy phù hợp và muốn tiếp tục lựa chọn.

"CHẠM LÀ THẤY, LẤY LÀ YÊU" vì vậy không chỉ là một câu slogan, mà còn là cách LOORAN muốn xây dựng những điểm chạm đầu tiên với người dùng.

Sản phẩm đầu tiên gây chú ý với phôi mask "lấm chấm"

Trong những sản phẩm đầu tiên được LOORAN giới thiệu, Soothing Mask, mặt nạ diếp cá, là một trong những sản phẩm tạo dấu ấn riêng.

Thoạt nhìn, phôi mặt nạ với những chấm nhỏ li ti dễ khiến người dùng tò mò . Đó không phải một chi tiết trang trí. Những vụn diếp cá có thể nhìn thấy trên phôi trở thành một đặc điểm nhận diện trực quan của sản phẩm, đồng thời gợi mở câu chuyện về thành phần nổi bật được LOORAN lựa chọn.

Bên cạnh diếp cá, công thức có Panthenol B5, Allantoin, Niacinamide, Sodium PCA, Sodium Hyaluronate, Cúc La Mã và Dipotassium Glycyrrhizinate. Sản phẩm hướng đến các nhu cầu làm dịu, cấp ẩm và hỗ trợ chăm sóc hàng rào bảo vệ da.

Một chi tiết khác được LOORAN nhấn mạnh là phôi mặt nạ 3 lớp. Cấu trúc này được phát triển để duy trì sự tiếp xúc của tinh chất với làn da trong thời gian đắp. Mỗi miếng mask có trọng lượng 28g, thời gian sử dụng khoảng 10 đến 20 phút và không cần rửa lại sau khi đắp.

Khoa học không nhất thiết phải bắt đầu bằng những thuật ngữ khó hiểu

Một trong những điều LOORAN muốn thay đổi nằm ở cách người dùng tiếp cận thông tin skincare.

Trong ngành làm đẹp, khoa học thường được nhắc đến thông qua hoạt chất, nồng độ, công thức hay những khái niệm chuyên môn. Đây là những thông tin có giá trị, nhưng không phải người dùng nào cũng cần trở thành chuyên gia để có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp.

LOORAN vì vậy lựa chọn cách truyền tải đơn giản hơn.

Thay vì khiến người dùng phải ghi nhớ quá nhiều thuật ngữ, thương hiệu tập trung vào những câu hỏi thực tế: sản phẩm dành cho nhu cầu nào, thành phần có vai trò gì, sử dụng như thế nào và có phù hợp .

Khoa học vẫn là nền tảng phía sau sản phẩm, nhưng cách đưa khoa học đến với người dùng không nhất thiết phải khô cứng hay tạo cảm giác xa cách.

Không chạy theo một chu trình skincare càng dài càng tốt

LOORAN cũng lựa chọn một hướng phát triển tập trung vào những nhu cầu cơ bản của làn da. Làm sạch, cấp ẩm, làm dịu và hỗ trợ chăm sóc hàng rào bảo vệ da là những nhu cầu quen thuộc nhưng có vai trò quan trọng trong một chu trình skincare hàng ngày.

Thay vì khuyến khích người dùng bổ sung quá nhiều bước, LOORAN hướng đến tinh thần "gọn chu trình, dịu làn da". Mỗi sản phẩm có một vai trò rõ ràng và được đưa vào chu trình dựa trên nhu cầu thực tế. Định hướng này cũng gắn với một mục tiêu khác của thương hiệu: đưa skincare khoa học đến gần hơn với số đông.

LOORAN xác định mức giá hợp lý là một phần trong bài toán phát triển sản phẩm ngay từ đầu. Theo thương hiệu, nền tảng khoa học và chất lượng không nên trở thành những giá trị chỉ dành cho một nhóm người dùng có khả năng chi trả cao.

Đằng sau một thương hiệu mới là câu chuyện đầu tư vào nghiên cứu

SΟLMIRA là đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, SΟLMIRA đang hợp tác cùng Viện Nghiên cứu Dược phẩm và Mỹ phẩm Việt Nam, IPCR, trong định hướng nghiên cứu và phát triển sản phẩm của LOORAN.

Với LOORAN, nghiên cứu là phần nằm phía sau một sản phẩm trước khi sản phẩm xuất hiện trên thị trường, từ việc xác định nhu cầu, lựa chọn hướng phát triển đến quá trình hoàn thiện công thức. Đây cũng là cách thương hiệu muốn giữ cho câu chuyện "skincare khoa học" không chỉ dừng lại ở một thông điệp truyền thông.

Khi nền tảng nghiên cứu được đặt phía sau sản phẩm, những điều người dùng nhìn thấy ở phía trước, từ thành phần, công dụng đến trải nghiệm, có thêm một cơ sở để được giải thích rõ ràng hơn.

Một thương hiệu mới, một cách tiếp cận không quá mới nhưng cần thiết

LOORAN bước vào thị trường tại thời điểm người dùng có nhiều lựa chọn skincare hơn bao giờ hết. Điều thương hiệu lựa chọn không phải là làm cho skincare trở nên phức tạp hơn, mà ngược lại, tìm cách đưa những kiến thức cần thiết về gần với người dùng hơn.

Từ một miếng mask diếp cá có những chấm nhỏ li ti, một công thức được phát triển cho nhu cầu làm dịu và cấp ẩm, đến câu chuyện phía sau quá trình nghiên cứu, LOORAN đang từng bước định hình cách mình muốn xuất hiện trên thị trường.

Đó là một thương hiệu Việt lấy khoa học làm nền tảng nhưng không muốn khoa học trở thành khoảng cách. Một thương hiệu hướng đến sản phẩm có cơ sở rõ ràng nhưng vẫn quan tâm đến khả năng tiếp cận của người dùng.

Trong thời gian tới, LOORAN cho biết sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm xoay quanh những nhu cầu chăm sóc da phổ biến, đồng thời xây dựng các nội dung giúp người dùng tiếp cận kiến thức skincare theo cách đơn giản hơn.

Thay vì biến skincare thành một quy trình phức tạp, thương hiệu hướng đến việc giúp người dùng hiểu điều mình đang sử dụng và lựa chọn sản phẩm phù hợp với làn da. Đây cũng là tinh thần mà LOORAN theo đuổi với thông điệp "CHẠM LÀ THẤY, LẤY LÀ YÊU".

Thông tin đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần SOLMIRA

Địa chỉ trụ sở: Lô D10-1 Cụm CN làng nghề Tân Triều, thôn Triều Khúc, P. Thanh Liệt, Hà Nội