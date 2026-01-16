Lỗi vi phạm giao thông có thể bị phạt tới 20 triệu đồng, người dân cần chú ý?

Câu hỏi 1/5

Tín hiệu giao thông màu đỏ theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có ý nghĩa gì?

A. Cho phép đi tiếp

B. Tín hiệu cấm đi

C. Chỉ cảnh báo nguy hiểm

D. Cho phép rẽ phải

Đáp án đúng: B. Tín hiệu cấm đi

Giải thích:

Theo điểm c khoản 4 Điều 11 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, tín hiệu giao thông màu đỏ là tín hiệu cấm đi. Do đó người điều khiển phương tiện khi gặp đèn đỏ sẽ không được rẽ phải (trừ trường hợp có tín hiệu mũi tên xanh bật sáng cùng lúc).

Câu hỏi 2/5

Nhiều lái xe nhầm lẫn giữa lỗi nào và lỗi vượt đèn đỏ khi đang ở làn đi thẳng mà rẽ phải khi đèn đỏ?

A. Lỗi chạy quá tốc độ

B. Lỗi không tuân thủ vạch kẻ đường

C. Lỗi không nhường đường

D. Lỗi dừng đỗ sai

Đáp án đúng: B. Lỗi không tuân thủ vạch kẻ đường

Giải thích:

Nhiều lái xe bị nhầm lẫn giữa lỗi không tuân thủ vạch kẻ đường và lỗi vượt đèn đỏ, trong tình huống đang ở làn đường đi thẳng mà có biển báo cho phép rẽ phải khi đèn đỏ. Mức phạt cho trường hợp này (đang ở làn đường đi thẳng, gặp đèn đỏ, lại rẽ phải và vượt qua vạch dừng đèn đỏ) gấp 10 lần so với lỗi không tuân thủ vạch kẻ đường, khiến nhiều tài xế ngỡ ngàng.

Câu hỏi 3/5

Nếu đang ở làn đi thẳng mà rẽ phải khi đèn đỏ (dù có biển báo cho phép rẽ phải), hành vi này bị xác định là vi phạm lỗi gì?

A. Không chấp hành vạch kẻ đường

B. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn giao thông (lỗi vượt đèn đỏ)

C. Không nhường đường

D. Chạy sai làn đường

Đáp án đúng: B. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn giao thông (lỗi vượt đèn đỏ)

Giải thích:

Trường hợp người điều khiển từ làn đi thẳng (theo biển báo và vạch kẻ đường bắt buộc phải đi thẳng) mà rẽ phải khi đèn đỏ thì vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn giao thông, tức lỗi vượt đèn đỏ.

Câu hỏi 4/5

Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ (rẽ phải từ làn đi thẳng khi đèn đỏ) đối với ô tô theo Nghị định 168/2024 là bao nhiêu?

A. 4 – 6 triệu đồng

B. 6 – 8 triệu đồng

C. 18 – 20 triệu đồng

D. 150.000 – 250.000 đồng

Đáp án đúng: C. 18 – 20 triệu đồng

Giải thích:

Theo Nghị định 168/2024, đối với ô tô vi phạm lỗi này bị phạt tiền 18-20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Câu hỏi 5/5

Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ (rẽ phải từ làn đi thẳng khi đèn đỏ) đối với mô tô, xe gắn máy theo Nghị định 168/2024 là bao nhiêu?

A. 800.000 – 1.000.000 đồng

B. 4 – 6 triệu đồng

C. 18 – 20 triệu đồng

D. 150.000 – 250.000 đồng

Đáp án đúng: B. 4 – 6 triệu đồng

Giải thích:

Theo Nghị định 168/2024, đối với mô tô, xe gắn máy vi phạm lỗi này bị phạt tiền 4-6 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.