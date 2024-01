Lời khuyên từ nhà đầu tư kiếm 1 triệu đô trên đất Úc: “Đã đầu tư thì đừng nói đến chuyện may rủi”

Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1980) là một chủ kênh Podcast về lĩnh vực tài chính nhận được đông đảo quan tâm của người trẻ. Anh có nhiều kinh nghiệm làm việc tại một trong những doanh nghiệp tư vấn hàng đầu thế giới. Hiện Ngọc Hiếu đã nghỉ hưu sau hơn 20 năm làm việc và đang đảm nhiệm vai trò cố vấn cho chính phủ Úc về Digital Strategy (Chiến lược tiếp thị kỹ thuật số).

Trong một podcast cách đây không lâu, Ngọc Hiếu đã chia sẻ về những bí quyết đầu tư của anh. Anh nói thêm, đây không phải là các nguyên tắc xa vời và nhiều người có thể tham khảo, áp dụng được ngay. Những nguyên tắc này được anh đúc rút thông qua trải nghiệm đầu tư và cuộc sống cá nhân.

Nguyễn Ngọc Hiếu

1. Đầu tư là câu chuyện trường kỳ với đầy đủ kiến thức vững vàng



Ngay từ khi còn nhỏ, Ngọc Hiếu sớm nhận ra bản thân anh không thể thành công chỉ dựa vào sự may mắn. Cụ thể hơn với những trò chơi cần yếu tố may rủi, 99,99% trường hợp Ngọc Hiếu sẽ rơi vào trường hợp “không may". Cho đến khi lớn lên, có rất nhiều sự kiện diễn ra trong cuộc đời khiến Ngọc Hiếu càng tin tưởng nguyên tắc sống này. Đơn cử trong hành trình lấy quốc tịch để trở thành công dân Úc, trong khi những người xung quanh đều khá dễ dàng thì anh lại chật vật, hết lần này đến lần khác gặp khó khăn.

Anh từng trách cứ với số phận, rằng tại sao lại đẩy mình vào những tình huống khó khăn đến vậy. Tuy nhiên, sau khi nhìn lại toàn bộ hành trình, anh thấy đây không phải là một điều xấu.

Do sinh ra và lớn lên với tâm lý không thể dựa vào yếu tố may mắn nên Ngọc Hiếu bước vào đầu tư khi tất cả “cuộc chơi" đều phải loại trừ yếu tố may rủi.

“Khi thấy có bấy ý yếu tố may mắn nào trong công thức đầu tư thì tôi đều phải dừng lại, chuẩn bị thêm, cho đến khi nào nó không còn 1 chút yếu tố may mắn nào thì lúc đó mới ra quyết định đầu tư”, Ngọc Hiếu nói.

Ảnh minh hoạ

Khi tham gia đầu tư, anh thường phân tích kỹ các công ty, với thời gian nghiên cứu kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí đến nhiều năm. Nguyên tắc đầu tư kỹ tính này từng gây khó chịu cho những người cộng tác và cộng sự cùng Ngọc Hiếu.



“Nhưng mà phong cách đầu tư của tôi như vậy. Vì tôi biết mình không thể trông cậy vào bất kỳ yếu tố may rủi nào. Đó cũng là lý do mà hầu hết portfolio đầu tư của tôi đều là công ty tư nhân (private company). Những công ty này đều là do tôi trực tiếp cố vấn, hoặc 1 số công ty do tôi trực tiếp điều hành. Chính điều này giúp tôi nắm được sổ sách, tình hình tài chính và kinh doanh, đồng thời hiểu được đội ngũ điều hành.

Từ đó nó giúp tôi giảm tối đa yếu tố may rủi. Lúc này thắng thua chỉ là dựa vào năng lực của tôi và của những người cộng sự, chứ không còn yếu tố may rủi nào nữa”, Ngọc Hiếu chia sẻ.

Nguyên tắc loại bỏ hoàn toàn yếu tố may mắn trong cuộc chơi đầu tư giúp anh đứng vững trước làn sóng của thị trường, khi mà các nhà đầu tư thi nhau đổ tiền vào các công ty tăng trưởng nhanh, nhưng kèm với đó là rủi ro. Hoặc trước làn sóng đầu tư vào crypto và forex, nguyên tắc riêng giúp anh đủ bình tĩnh để quyết định đứng ngoài “cuộc chơi" đó.

“Bởi vì ở bên trong các cơ hội đó luôn có yếu tố rủi ro. Mà tôi không thích dùng yếu tố rủi ro bên trong công thức của của mình. Để từ đó tôi có thể quyết định quay về với những mảng đầu tư mà tôi hiểu rõ nhất, nắm chắc phần thắng nhất”, anh lý giải.

Ảnh minh hoạ

2. Tạo lớp phòng thủ vững chắc với các hoạt động đầu tư



Nguyên tắc đầu tư này xuất phát từ những trải nghiệm khó khăn về kinh tế trong những năm đầu đi làm của Ngọc Hiếu. Anh bước ra ngoài đi làm từ rất sớm, kinh nghiệm và bằng cấp gần như không thể giúp anh tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường lao động. Do đó, anh từng làm những công việc có mức lương “ba cọc ba đồng". Anh không đến nỗi thiếu ăn thiếu mặc nhưng gần như luôn trong tình trạng không có đồng dư.

Có một kỷ niệm anh nhớ mãi, đó là trên đường đi làm về, anh thèm mùi vị của tô bún bò. Nhưng anh không dám ghé vô hàng quán nào vì tô bún bò giá 15 ngàn đồng, trong khi lúc đó, túi của anh chỉ còn 10 ngàn đồng. Hay có những ngày đổ xăng xong và cháy ví, anh đi đường mà lo lắng bản thân mình có thể bị hỏng xe, như thế không biết lấy đâu ra tiền để đi sửa chữa.

Cũng vì từng trải qua thời điểm khó khăn nên khi đã có nền tảng tài chính nhất định, anh cố gắng để mình không rơi vào tình trạng như vậy nữa. “Hoặc nếu nói thẳng ra, tôi sợ nghèo. Tôi sợ mình rơi vào tình cảnh nghèo khó của những năm tháng như vậy”, Ngọc Hiếu nói.

Cũng vì thế, anh đầu tư với quan điểm là không cho phép mình được mất tiền, bằng cách xây dựng các lớp phòng thủ vững chắc với hoạt động đầu tư.

Mà cho đến sau này, anh nhận ra nguyên tắc này rất giống với quan điểm của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett. Ông chỉ đầu tư chứng khoán khi đảm bảo được 2 nguyên tắc: “Thứ nhất, không được để mất tiền. Thứ hai không quên nguyên tắc thứ nhất”.