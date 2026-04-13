Lời khuyên từ người từng bị hack hơn 10 triệu trong thẻ tín dụng

Cách đây vài tháng, khi tôi đang lướt điện thoại thì nhận được thông báo trừ tiền từ thẻ tín dụng. Ban đầu tôi nghĩ đó có thể là trừ phí dịch vụ đăng ký định kỳ. Nhưng chỉ vài phút sau, thêm 2-3 giao dịch nữa liên tiếp xuất hiện, tổng số tiền đã lên hơn chục triệu đồng. Lúc đó tôi mới giật mình nhận ra thẻ của mình đã bị hack.

Tôi lập tức kiểm tra lại toàn bộ giao dịch, chắc chắn rằng mình không hề thực hiện những khoản chi này. Sau đó, tôi gọi lên ngân hàng, khóa thẻ và gửi yêu cầu tra soát. May mắn là sau một thời gian làm việc, tôi cũng lấy lại được khoản tiền đã mất.

Trải nghiệm đó khiến tôi nhận ra một điều: Chỉ cần lơ là một chút, rủi ro với thẻ tín dụng hoàn toàn có thể xảy ra với bất kỳ ai. Và để không rơi vào tình cảnh mất tiền oan như vậy, đây là 3 lời khuyên tôi dành cho bạn.

1. Cài đặt hạn mức chi tiêu theo ngày - càng nhỏ càng tốt

Trước đây, tôi gần như không quan tâm đến việc đặt hạn mức chi tiêu cho thẻ. Nghĩ đơn giản là “có hạn mức cao thì tiện”, cần dùng lúc nào cũng được. Nhưng sau sự cố, tôi đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ này.

Ảnh minh họa

Việc cài đặt hạn mức chi tiêu theo ngày giống như một lớp “giảm thiểu thiệt hại”. Nếu chẳng may thẻ bị lộ thông tin và bị lợi dụng, số tiền bị trừ cũng chỉ nằm trong giới hạn đó, thay vì mất một khoản lớn trong thời gian ngắn.

Hiện tại, tôi chỉ để hạn mức mỗi ngày ở mức 500 nghìn đồng - vừa đủ cho nhu cầu cá nhân. Khi cần thanh toán khoản lớn hơn, tôi sẽ chủ động cài đặt lại hạn mức theo ngày, thanh toán xong xuôi lại cài đặt về 500 nghìn/ngày.

Nghe thì có vẻ hơi bất tiện, nhưng thực tế chỉ mất vài thao tác trên app ngân hàng. Đổi lại, cảm giác an tâm hơn rất nhiều. Với tôi, đây là cách đơn giản nhất để “giới hạn rủi ro” ngay từ đầu.

2. Khóa thẻ ngay khi phát hiện giao dịch lạ

Trong tình huống của tôi, điều giúp hạn chế thiệt hại chính là phản ứng đủ nhanh. Ngay khi thấy các giao dịch bất thường, tôi không chần chừ mà khóa thẻ ngay lập tức. Hiện nay, hầu hết các ngân hàng đều cho phép khóa thẻ trực tiếp trên ứng dụng điện thoại. Chỉ cần vài giây là thẻ sẽ bị vô hiệu hóa tạm thời, ngăn chặn các giao dịch tiếp theo.

Sau lần đó, tôi hình thành thói quen kiểm tra thông báo giao dịch thường xuyên hơn. Chỉ cần thấy dấu hiệu bất thường, dù là một khoản nhỏ, tôi cũng sẽ kiểm tra lại ngay. Và nếu chưa chắc chắn, cứ khóa thẻ trước rồi tính tiếp. Thà “nhầm còn hơn sót”.

3. Lập tức yêu cầu tra soát giao dịch

Khóa thẻ chỉ là bước đầu để ngăn thiệt hại tiếp diễn. Việc quan trọng không kém là yêu cầu ngân hàng tra soát để lấy lại tiền. Ngay trong đêm hôm đó, tôi đã gọi hotline và làm theo hướng dẫn để gửi yêu cầu tra soát. Sau đó, tôi bổ sung thêm thông tin qua email và theo dõi tiến trình xử lý.

Quá trình này có thể mất vài ngày đến vài tuần, tùy từng trường hợp. Nhưng điều quan trọng là phải thực hiện càng sớm càng tốt. Càng chậm trễ, việc xác minh có thể càng khó khăn.

Một điều tôi nhận ra là ngân hàng thường có quy trình khá rõ ràng cho các giao dịch nghi ngờ gian lận. Nếu mình cung cấp thông tin đầy đủ và hợp tác tốt, khả năng được hoàn tiền là hoàn toàn có thể xảy ra.

Ngoài ra, việc giữ lại lịch sử giao dịch, tin nhắn thông báo hay bất kỳ bằng chứng nào liên quan cũng sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình tra soát.

Thẻ tín dụng vốn là công cụ rất tiện lợi nếu biết cách sử dụng. Nhưng đi kèm với đó luôn là những rủi ro nhất định. Chỉ cần chủ động một chút, chúng ta hoàn toàn có thể giảm thiểu được phần lớn rủi ro này.