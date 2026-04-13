Giá vàng hôm nay 13/4: Quay đầu lao dốc

Giá vàng giảm mạnh do đang chịu áp lực trong ngắn hạn khi đồng USD và giá dầu thô hạ nhiệt nhưng vẫn còn ở vùng cao. Vàng đang giảm dần sức hút với vai trò là kênh trú ẩn an toàn, khi nỗi lo lạm phát toàn cầu tăng trở lại với tác động từ giá dầu thô ở mức cao.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục biến động trong biên độ rộng khi thông tin về xung đột Trung Đông liên tục thay đổi. Việc thiếu vắng xu hướng rõ ràng khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong các quyết định giao dịch.

Theo các chuyên gia, khi căng thẳng ở Trung Đông hạ nhiệt, kỳ vọng về khả năng lãi suất thấp hơn trong tương lai có phần gia tăng và đồng USD chịu áp lực giảm, điều này đã giúp giá vàng được hỗ trợ tốt.

Giá vàng hôm nay lao dốc. (Ảnh: Gainesvillecoins).

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 13/4, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 169,4 triệu đồng/lượng (mua) - 172,4 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 169,4 triệu đồng/lượng (mua) - 172,4 triệu đồng/lượng (bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.652 USD/ounce, giảm 45 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Trong khảo sát mới nhất về xu hướng tuần tới của Kitco, cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều dự báo giá vàng sẽ tăng tiếp.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 14 chuyên gia trả lời, trong đó có tới 50% dự báo giá vàng tăng, 14% cho rằng giá vàng giảm và có 36% ý kiến nhận định đi ngang.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cho biết giá vàng đã đạt gần 4.857 USD vào giữa tuần trước (trên thị trường giao ngay), mức cao nhất kể từ ngày 18/3. Nếu giá vàng vượt qua mức 4.900 USD/ounce, sẽ giúp cải thiện tín hiệu kỹ thuật và có thể báo hiệu việc kiểm tra lại mức 5.000 USD/ounce. Đây là tuần tăng giá thứ ba liên tiếp của kim loại quý này.

Ngân hàng Morgan Stanley dự báo giá vàng sẽ đi ngang trong quý II trước khi phục hồi vào nửa cuối năm. “ Nếu Fed tránh được việc tăng lãi suất, chúng tôi cho rằng vàng có thể bật tăng trở lại. Đồng thời, nếu xung đột được giải quyết, điều này cũng sẽ hỗ trợ thị trường ”, Morgan Stanley nhận định.