Lời khuyên tiền bạc từ cuối tháng 8 sang đầu tháng 9 âm: 3 con giáp có cơ hội tăng thu, 1 con giáp nên giữ nhịp an toàn

Từ cuối tháng 8 sang đầu tháng 9 âm lịch, vận tiền bạc của một số con giáp có dấu hiệu dịch chuyển tích cực. Có người dễ mở thêm nguồn thu, gặp việc mới hoặc khách hàng mới; cũng có người nên ưu tiên sự chắc chắn, tránh vội vàng mở rộng.

Không phải giai đoạn nào trong năm cũng phù hợp để chạy thật nhanh về tiền bạc. Có thời điểm cần chủ động nắm cơ hội, nhưng cũng có lúc điều quan trọng nhất lại là giữ dòng tiền đều, hạn chế những quyết định mang tính thử vận may.

Giai đoạn từ cuối tháng 8 sang đầu tháng 9 âm lịch là lúc 4 con giáp dưới đây nên đặc biệt chú ý đến cách kiếm, giữ và sử dụng tiền. Trong đó, tuổi Ngọ, Hợi và Mão có nhiều khả năng mở thêm nguồn thu; còn tuổi Sửu nên ưu tiên chiến lược an toàn.

Tuổi Ngọ: Cơ hội tăng thu đến từ việc mới và những lời đề nghị bất ngờ

Người tuổi Ngọ vốn nhanh nhạy, thích chuyển động và thường không ngại thử sức ở môi trường mới. Trong giai đoạn cuối tháng 8 sang đầu tháng 9 âm, đặc điểm này có thể trở thành lợi thế rõ rệt về tài chính.

Một lời mời cộng tác, công việc phụ, dự án ngắn hạn hoặc khách hàng mới có thể xuất hiện khá bất ngờ. Với người làm kinh doanh, đây cũng có thể là thời điểm lượng khách tăng, nhu cầu thị trường tốt hơn hoặc một sản phẩm từng bán chậm bắt đầu có chuyển biến.

Điều quan trọng với tuổi Ngọ là không để cơ hội đi qua chỉ vì chần chừ quá lâu. Nếu đã có kỹ năng, kinh nghiệm hoặc một kế hoạch từng trì hoãn, đây là lúc phù hợp để thử ở quy mô nhỏ.

Tuy nhiên, tuổi Ngọ cũng dễ mắc lỗi "kiếm được thêm thì tiêu cũng mạnh tay hơn". Nguồn thu mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó được giữ lại một phần.

Lời khuyên tiền bạc: Mỗi khoản thu thêm nên được chia ngay từ đầu. Một phần dành cho chi tiêu hoặc tái đầu tư, phần còn lại đưa thẳng vào quỹ tiết kiệm. Càng tách tiền sớm, khả năng giữ được tiền càng cao.

Tuổi Hợi: Tiền có thể đến từ quan hệ cũ và cơ hội hợp tác

Tuổi Hợi có thể bước vào giai đoạn khá thuận lợi về mặt quan hệ công việc. Một khách hàng cũ quay lại, người quen giới thiệu thêm việc hoặc một cuộc trò chuyện tưởng bình thường lại mở ra cơ hội kiếm tiền.

Với người làm tự do, kinh doanh nhỏ hoặc công việc cần nhiều kết nối, đây là lúc nên chủ động nhắn lại cho những mối quan hệ từng hợp tác tốt. Không nhất thiết phải tìm cơ hội ở nơi quá xa; đôi khi nguồn thu mới lại đến từ chính mạng lưới sẵn có.

Người tuổi Hợi cũng nên lưu ý rằng hợp tác thuận lợi chưa chắc đồng nghĩa với lợi nhuận cao. Một dự án nhìn bên ngoài có vẻ hấp dẫn nhưng nếu chi phí phát sinh quá nhiều thì số tiền thực nhận có thể không như kỳ vọng.

Lời khuyên tiền bạc: Trước khi nhận thêm việc hay tham gia một dự án mới, hãy tính lợi nhuận thực tế sau mọi chi phí. Đừng chỉ nhìn vào doanh thu hoặc số tiền ghi trên hợp đồng.

Nếu kiểm soát tốt khâu này, tuổi Hợi có thể tận dụng khá tốt giai đoạn chuyển tháng để tạo thêm một dòng tiền mới mà không phải bỏ quá nhiều vốn.

Tuổi Mão: Có thể kiếm thêm từ chính kỹ năng đang có

Đối với tuổi Mão, cơ hội tài chính lúc này không nhất thiết đến từ một công việc hoàn toàn mới. Ngược lại, nguồn thu đáng chú ý có thể xuất hiện từ chính những kỹ năng đã có nhưng trước đây chưa khai thác thành tiền.

Người giỏi viết có thể nhận thêm việc nội dung. Người khéo tay có thể bán sản phẩm nhỏ. Người có chuyên môn tốt có thể tư vấn, dạy thêm hoặc nhận công việc ngoài giờ.

Đây là kiểu tăng thu khá phù hợp với tuổi Mão vì không đòi hỏi phải bỏ vốn quá lớn ngay lập tức.

Một điểm nữa cần chú ý là tuổi Mão thường khá thận trọng. Điều này giúp tránh nhiều rủi ro, nhưng đôi khi cũng khiến bản thân bỏ lỡ cơ hội chỉ vì muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo mới bắt đầu.

Lời khuyên tiền bạc: Thay vì chờ đủ mọi điều kiện, hãy thử một phiên bản nhỏ trước. Một nguồn thu phụ chỉ vài triệu đồng mỗi tháng nhưng duy trì đều cũng có thể tạo khác biệt lớn cho khoản tích lũy cuối năm.

Nếu có tiền phát sinh ngoài kế hoạch, nên ưu tiên tiết kiệm trước rồi mới tiêu phần còn lại.

Tuổi Sửu: Không cần vội tăng tốc, giữ tiền lúc này quan trọng hơn

Khác với ba con giáp trên, tuổi Sửu nên đi chậm hơn một chút trong giai đoạn từ cuối tháng 8 sang đầu tháng 9 âm lịch.

Đây không phải thời điểm quá xấu về tài chính, nhưng có thể xuất hiện những khoản chi bất ngờ, kế hoạch phát sinh hoặc lời mời đầu tư chưa đủ rõ ràng.

Người tuổi Sửu vốn có xu hướng chắc chắn, nhưng đôi khi lại dễ bị cuốn theo khi nhìn thấy người khác đang kiếm tiền nhanh hơn. Chính tâm lý muốn "không bị bỏ lại phía sau" có thể khiến một quyết định vốn thận trọng trở thành nóng vội.

Nếu đang định vay thêm tiền để đầu tư, mở rộng kinh doanh hoặc mua một món tài sản lớn, tuổi Sửu nên kiểm tra lại dòng tiền một lần nữa.

Lời khuyên tiền bạc: Ưu tiên giữ quỹ dự phòng, hạn chế tăng nợ và tránh đặt quá nhiều tiền vào một cơ hội chưa kiểm chứng.

Trong một số giai đoạn, giữ được tiền cũng là một dạng kiếm tiền. Việc không mất vốn, không tăng nợ và vẫn duy trì được dòng tiền ổn định có thể giúp tuổi Sửu bước sang giai đoạn tiếp theo với vị thế tốt hơn.

Cuối tháng 8 sang đầu tháng 9 âm: Người nên tăng tốc, người nên giữ tiền

Nếu tuổi Ngọ có thể chủ động tìm việc mới và nguồn thu mới, tuổi Hợi nên khai thác các mối quan hệ sẵn có, còn tuổi Mão có thể biến kỹ năng thành tiền, thì tuổi Sửu lại phù hợp với chiến lược bảo toàn hơn.

Dù thuộc nhóm nào, điều quan trọng vẫn không nằm ở việc kiếm được bao nhiêu trong một thời điểm ngắn, mà là sau mỗi tháng, số tiền giữ lại được có tăng lên hay không.

Bởi cuối cùng, một nguồn thu tốt chỉ thực sự có giá trị khi nó giúp tài chính cá nhân ổn định hơn, chứ không phải khiến chi tiêu cũng tăng theo.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. Các quyết định về tiền bạc và đầu tư nên dựa trên hoàn cảnh tài chính thực tế của mỗi người.