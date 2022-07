Lời khuyên hiệu quả từ một ‘sói già’ từng làm việc tại Phố Wall suốt 30 năm: ‘Mặt dày tạo nên tất cả sự khác biệt’

Thiếu tính hiện diện là điều mà người da màu đã phải vật lộn trong nhiều năm ở Mỹ. Đặc biệt trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng đầu tư, sự vắng mặt đáng kể của nhân tài người Mỹ gốc Á/Thái Bình Dương (AAPI) trong các cấp bậc việc làm cao hơn khiến những nhân viên AAPI phải nỗ lực rất nhiều để đạt được thành công trong công ty.

Theo nền tảng tìm kiếm việc làm Zippia, 71,5% nhân viên ngân hàng đầu tư là người da trắng, so với chỉ 10,7% là người châu Á. Các chuyên gia người da đen chiếm một phần nhỏ hơn với 5,6%.

Nhưng bất chấp tỷ lệ đại diện thiểu số trong lĩnh vực tài chính đó, Dave Liu, một "cựu chiến binh" có 30 năm kinh nghiệm làm việc ở Phố Wall nói rằng anh vẫn có thể và đã thành công vươn lên từ vị trí một nhà phân tích, tới việc huy động hơn 15 tỷ đô la cho hàng trăm công ty trên khắp nước Mỹ.

Và tất nhiên, đó không phải là một con đường dễ dàng. Dave đã học được vô cùng nhiều bài học lớn trên con đường không hề trải hoa hồng này.

Dave Liu

Khởi đầu khiêm tốn



Dave Liu, 49 tuổi, sinh ra ở Mỹ nhưng lớn lên ở Hồng Kông. Sau khi chuyển đến Hoa Kỳ, Dave đã phải điều chỉnh rất nhiều trong lối sống, anh chia sẻ rằng "Tôi đã thực sự trải nghiệm được cảm giác thuộc nhóm ‘dân tộc thiểu số’ khi đến Hoa Kỳ để học tập và làm việc."

Cha của Dave không có mặt trong cuộc sống của anh, ông ấy bỏ lại mẹ anh, và bà đã phải vật lộn cũng như làm bất cứ điều gì có thể để kiếm sống. Biết mình muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình, Dave luôn đảm bảo thành tích học tập của mình phải thật xuất sắc. Anh đã nhận được hai bằng Cử nhân của Đại học Pennsylvania về kinh tế và kỹ thuật hệ thống trước khi lấy bằng MBA tại Harvard, với một mức giá đắt đỏ.

"Bố tôi đã bỏ chúng tôi lại và mẹ tôi bán đồ trang sức trên thùng xe của bà ấy. Chúng tôi khi ấy sống trong một căn hộ một phòng ngủ thực sự tồi tàn ở Houston, và tôi thì mang món nợ 100.000 đô la thời sinh viên. Vì vậy, sau cùng tôi đã chọn một nghề mà tôi biết mình giỏi, đồng thời cũng có thể trả nợ và hỗ trợ mẹ".

Dave bắt đầu sự nghiệp ngân hàng đầu tư của mình ở tuổi 19 với tư cách là một nhà phân tích tại Goldman Sachs. Sau đó, anh đến làm việc tại Jeffries, một ngân hàng đầu tư độc lập, có "ít hơn 200 nhân viên và vốn hóa thị trường chứng khoán dưới 200 triệu đô la" vào thời điểm đó. Trong suốt 25 năm làm việc tại đây, Dave đã bứt phá và trở thành giám đốc điều hành, một vị trí mà trước đó không hề có sự hiện diện của người Mỹ gốc Á.

"Tôi thấy có một số người làm việc ở cấp trung, nhưng không có ai ở cấp giám đốc điều hành. Và nó thực sự có tác động rất lớn đến tôi vì tôi là người luôn muốn thành công", Dave chia sẻ với CNBC Make It. "Tôi muốn vươn lên, nhưng khi nhìn xung quanh, toàn là người da trắng. Và điều đó khiến tôi nhận ra rằng nếu tôi không học cách bứt phá, tôi sẽ mãi bị mắc kẹt ở cấp quản lý cấp trung."

Dave Liu (trái) trong một buổi phỏng vấn online

Tạo dựng khả năng phục hồi



Cho đến năm 18 tuổi, Dave đã trải qua 11 lần phẫu thuật sọ mặt để điều chỉnh sự khác biệt bẩm sinh "nghiêm trọng" của mình, đó là tật sứt môi hai bên. Mặc dù đã trải qua nhiều năm sau phẫu thuật, nhưng những vết sẹo vẫn khiến anh ấy nhớ lại những lần mình bị coi là "người ngoài cuộc".

Nhưng gạt bỏ những đau đớn cá nhân sang một bên, hiện tại, Dave rất tích cực tham gia vào việc giúp đỡ những người bị sứt môi và hở hàm ếch. Anh ấy hy vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cộng đồng này để họ luôn kiên định và lạc quan bất chấp sự khác biệt về hình ảnh của bản thân.

"Tôi từng cảm thấy mình như một người ngoài cuộc, bởi vì tôi thực sự là người sứt môi duy nhất mà tôi nhìn thấy khi lớn lên. Và khi bạn có sự khác biệt về hình ảnh, mọi người sẽ không thể ngừng nhìn chằm chằm vào bạn. Nhưng tôi nghĩ rằng điều đó thực sự định hình tôi trong quá trình lớn lên, bởi nó đóng góp một phần quan trọng trong tính cách kiên cường trong tôi ở hiện tại."

"Tôi luôn nghĩ đó là một may mắn chứ không phải một lời nguyền. Tôi đưa ra rất nhiều bài phát biểu cho những người bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này. Và tôi nói với họ rằng điều gì không giết chết bạn giúp bạn mạnh mẽ hơn. Nó tạo ra cho bạn một lớp vỏ bên ngoài cứng rắn. Và nếu tôi có điều gì đã học được trong suốt sự nghiệp mà tôi muốn chia sẻ với bạn, thì đó chính là việc leo lên bậc thang của công ty, mặt dày và khả năng vượt qua mọi thử thách mỗi ngày sẽ tạo nên sự khác biệt."

Sau khi thành công, Dave quyết định "thâm nhập" vào thế giới khởi nghiệp và kinh doanh. Dave hiện là giám đốc điều hành của một ngân hàng của riêng mình, cố vấn giám đốc điều hành của một số công ty công nghệ và là nhà đầu tư vào nhiều công ty khác bao gồm một công ty bán lẻ cà phê và công ty sản xuất truyền hình.

Vào tháng 11/2021, anh xuất bản "The Way of the Wall Street Warrior" (Tạm dịch: Con đường thành công của chiến binh phố Wall), một hướng dẫn giúp độc giả thành công trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư và doanh nghiệp Mỹ bằng cách sử dụng "mẹo, thủ thuật và phím tắt thông minh". Khởi nguồn của cuốn sách là một loạt các ghi chú mà anh dự định sẽ tặng cho các con trai của mình khi tốt nghiệp, nhưng sau đó thì nó đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất trên Amazon và là một trong những Cuốn sách hay nhất năm 2021 của Bloomberg.

Dave Liu và cuốn sách của mình

Từ một cậu bé gốc Á với những khiếm khuyết trên cơ thể tới một doanh nhân, một tác gia, một cố vấn thành công như hiện nay, con đường của Dave Liu chắc chắn không phải lúc nào cũng trải hoa hồng, nhưng ở Dave, chúng ta thấy được nghị lực vươn lên, cái mà anh gọi là "mặt dày" là gạt những tự ti về ngoại hình, về thân phận xã hội… sang một bên để nỗ lực không ngừng kiên trì và phấn đấu để đạt được lý tưởng sống. Thành công vốn không phân biệt sắc tộc, ngoại hình, thứ nó phân biệt là năng lực, là tư duy, tầm nhìn và cả sự kiên trì, chỉ cần bạn đủ nhiệt huyết, thứ thuộc về bạn, có thể sẽ đến muộn một chút, nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt!