Lời khuyên cho những người sắp đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, thời gian gần đây, tại một số địa phương trong cả nước xuất hiện tình trạng người lao động bị các đối tượng môi giới đi làm việc tại Hàn Quốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn chủ yếu là lợi dụng sự thiếu hiểu biết về chính sách pháp luật, sự nhẹ dạ cả tin của người lao động. Lợi dụng nhu cầu mong muốn sang Hàn Quốc lao động của người dân để đưa ra các chương trình hấp dẫn, thu hút sự quan tâm để thực hiện hành vi lừa đảo như:

- Đăng tin, bài chào mời quảng bá đưa người lao động sang làm công việc thời vụ Hàn Quốc với Visa E8 trên các nền tảng mạng xã hội.

- Cam kết sẽ bảo đảm các thủ tục đưa người lao động sang Hàn Quốc.

- Hứa hẹn làm thủ tục chuyển khẩu đến địa phương đã có thỏa thuận với Hàn Quốc đối với những người lao động ở địa phương chưa có thỏa thuận với địa phương của Hàn Quốc hòng thu tiền của người lao động.

- Quảng cáo tuyển dụng xuất khẩu lao động thời vụ Hàn Quốc tràn lan trên mạng xã hội với nhiều thông tin hấp dẫn như xuất cảnh nhanh, việc làm ổn định, lương cao, chi phí thấp, không đòi hỏi trình độ tay nghề cao, ngoại ngữ, sức khỏe,…dụ dỗ người dân nhẹ dạ cả tin nộp tiền cho đối tượng.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chưa phát hiện có trường hợp công dân bị lừa, mất tiền, tuy nhiên trên nhiều địa phương khác, có nhiều người lao động đã “mắc bẫy”, tin vào thông tin sai sự thật của những môi giới trên mạng xã hội để chuyển tiền cho đối tượng, nhưng khi người lao động “mắc bẫy”, đối tượng sẽ không thực hiện các nội dung như đã cam kết mà chỉ hứa hẹn lùi thời gian xuất cảnh, chiếm đoạt tài sản và cắt liên lạc.

Do vậy, để tránh bị lừa đảo, người lao động nên chủ động tìm hiểu rõ thông tin và chỉ đăng ký tham gia chương trình này thông qua Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình, không đăng ký tham gia với bất kỳ tổ chức, cá nhân môi giới nào khác. Khi phát hiện các trường hợp tổ chức, cá nhân không được cấp phép mà tiến hành tuyển dụng lao động đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc hoặc thu tiền sai quy định, đề nghị nhân dân báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý theo đúng quy định pháp luật.