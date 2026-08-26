Lời khuyên cho những gia đình muốn tránh ăn cá "ngậm" nhiều thủy ngân

Cá là nguồn cung cấp protein, omega-3, vitamin và nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, gần như tất cả các loại cá đều chứa một lượng nhỏ methylmercury (một dạng thủy ngân hữu cơ có thể tích tụ trong cơ thể cá), vì vậy các gia đình cần lưu ý khi lựa chọn cá cho chế độ ăn.

Đa dạng các loại cá trong thực đơn

Thay vì thường xuyên ăn một loại cá, các gia đình nên luân phiên nhiều loại cá trong tuần. Cách này giúp hạn chế việc tiếp xúc lặp đi lặp lại với một nguồn thủy ngân, đồng thời cung cấp đa dạng protein, omega-3, vitamin và khoáng chất.

Không nên vì một loại cá quen thuộc, dễ mua hoặc dễ chế biến mà sử dụng liên tục trong thời gian dài.

Ưu tiên cá có hàm lượng thủy ngân thấp

Nhiều loại cá và hải sản có hàm lượng thủy ngân thấp vẫn có thể được đưa vào thực đơn thường xuyên. Một số lựa chọn phổ biến gồm cá hồi, cá mòi, cá cơm, cá trê, cá rô phi, cá tuyết, cá trích, tôm và mực.

Nhìn chung, những loài cá nhỏ, có vòng đời ngắn và không đứng cao trong chuỗi thức ăn thường tích lũy ít thủy ngân hơn các loài cá săn mồi lớn.

Hạn chế cá lớn, sống lâu

Cá càng lớn, sống càng lâu và ăn nhiều loài cá khác càng có xu hướng tích tụ thủy ngân qua chuỗi thức ăn. Một số loại cần đặc biệt lưu ý gồm cá thu vua, cá cờ, cá cam nhám, cá mập, cá kiếm, cá ngói và cá ngừ mắt to.

Tuy nhiên, việc ăn những loại cá này không đồng nghĩa với nguy cơ ngộ độc thủy ngân. Rủi ro phụ thuộc vào loại cá, lượng ăn và tần suất sử dụng, trong đó phụ nữ mang thai, phụ nữ có thể mang thai, phụ nữ đang cho con bú và trẻ nhỏ là những nhóm cần thận trọng hơn.

Nấu chín không làm giảm lượng thủy ngân trong cá

Rửa, sơ chế hoặc nấu cá thật kỹ không phải cách để loại bỏ thủy ngân. Chất này nằm trong mô cá nên các phương pháp chế biến thông thường như luộc, hấp, chiên hoặc nướng không làm giảm đáng kể hàm lượng thủy ngân.

Do đó, nếu muốn hạn chế phơi nhiễm, người tiêu dùng cần chọn đúng loại cá ngay từ đầu, thay vì kỳ vọng phương pháp chế biến có thể xử lý vấn đề này.

Trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai cần đặc biệt chú ý

Methylmercury có thể ảnh hưởng đến não và hệ thần kinh đang phát triển, vì vậy trẻ nhỏ và thai nhi là những đối tượng cần được bảo vệ tốt hơn.

Cha mẹ nên ưu tiên các loại cá có hàm lượng thủy ngân thấp khi xây dựng thực đơn cho trẻ. Phụ nữ mang thai cũng không nên tự ý kiêng hoàn toàn cá vì lo ngại thủy ngân, mà nên lựa chọn các loại cá phù hợp và hạn chế những loại có hàm lượng thủy ngân cao.

Không ăn cá có dấu hiệu bất thường

Khi mua cá, nên chú ý mùi, màu sắc, mắt, mang và độ đàn hồi của thịt. Cá tươi thường có mùi đặc trưng nhẹ, mắt trong, mang đỏ hoặc hồng và thịt có độ săn chắc. Nếu cá có mùi hôi bất thường, thịt nhão hoặc xuất hiện dấu hiệu phân hủy, không nên cố chế biến để sử dụng.

Không nên để cá đã nấu chín ở nhiệt độ phòng quá lâu

Cá giàu protein và có độ ẩm cao nên dễ trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển nếu bảo quản không đúng cách. Cá đã nấu chín nên được sử dụng sớm hoặc bảo quản lạnh đúng cách, thay vì để trên bàn ăn trong nhiều giờ.

Nên ăn cá thay cho một số nguồn đạm nhiều chất béo bão hòa

Nếu mục tiêu là xây dựng chế độ ăn lành mạnh, cá có thể được sử dụng để thay thế một phần thịt đỏ hoặc các nguồn protein chứa nhiều chất béo bão hòa. Ưu tiên cách chế biến như hấp, luộc, nướng thay vì chiên ngập dầu hoặc chế biến với quá nhiều muối.