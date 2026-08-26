11 món đồ bếp tưởng chỉ "làm cảnh", ai ngờ âm thầm gánh việc mỗi ngày

Có những món đồ nhìn qua chẳng thấy cần thiết, thậm chí tôi từng nghĩ mua về chỉ chật bếp. Nhưng dùng một thời gian mới thấy, chính những món nhỏ và không quá đắt tiền này lại giải quyết được khá nhiều bất tiện hằng ngày.

Tôi từng có nguyên tắc khá đơn giản khi mua đồ bếp: món nào đã có thứ khác thay thế được thì không mua thêm. Thế nhưng sau một thời gian nấu nướng thường xuyên, tôi mới nhận ra có những món nhìn thì "linh tinh", công dụng cũng chỉ giải quyết một việc rất nhỏ, nhưng chính vì ngày nào cũng làm việc đó nên chúng lại trở nên hữu ích. Dưới đây là 11 món tôi đã dùng đủ lâu để thấy đáng tiền. Tất nhiên không phải nhà nào cũng cần mua đủ, nhưng nếu đang gặp đúng bất tiện mà chúng giải quyết thì rất đáng tham khảo.

1. Giá để giẻ lau có khay thoát nước

Trước đây tôi thường vắt giẻ rồi treo lên vòi nước hoặc thành chậu rửa, vừa vướng vừa khiến khu vực này lúc nào cũng ẩm. Sau đó tôi đổi sang một chiếc giá nhỏ đặt ngay cạnh bồn rửa, phía dưới có khay hứng và dẫn nước trở lại bồn. Điểm tôi thích nhất là giẻ được treo riêng, thoáng hơn và không còn nằm lẫn với miếng rửa bát. Giá cũng tháo ra vệ sinh khá nhanh. Một món chẳng có gì đặc biệt nhưng lại giúp khu vực bồn rửa trông gọn hơn hẳn.

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2. Khay gia vị xoay 360 độ

Món này đặc biệt hợp với những ngăn tủ sâu. Trước kia mỗi lần cần lấy chai nước tương nằm phía trong, tôi phải nhấc mấy chai phía trước ra rồi lại xếp vào. Khay xoay giải quyết đúng chuyện đó. Tôi đặt các chai gia vị thường dùng lên trên, cần thứ nào chỉ việc xoay tới. Tuy nhiên, bạn nên chọn loại có đế chống trượt và thành chắn thấp xung quanh để chai lọ không dễ xô lệch khi xoay.

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3. Thùng rác treo cánh tủ bếp

Nếu thường xuyên sơ chế rau củ, tôi nghĩ đây là một trong những món dễ thấy hiệu quả nhất. Thùng được móc ngay vào cánh tủ phía dưới khu vực chuẩn bị thực phẩm. Nhặt rau, gọt củ hay bóc vỏ xong, tôi chỉ cần gạt rác xuống thay vì cứ vài phút lại cúi người tìm thùng rác dưới đất. Nấu xong có thể tháo ra đổ và vệ sinh. Tôi không dùng nó thay cho thùng rác chính của cả nhà, mà coi như một thùng rác tạm trong lúc nấu ăn. Dùng theo cách này thấy tiện hơn nhiều.

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4. Cây gạt nước mini cho mặt bếp

Ban đầu tôi từng nghĩ lấy khăn lau là xong, mua thêm cây gạt làm gì. Nhưng những hôm rửa nhiều đồ, nước bắn đầy quanh bồn rửa mới thấy món này có lý. Chỉ cần vài đường gạt là có thể gom phần lớn nước về phía bồn, sau đó mới dùng khăn lau lại. Khăn vì thế không bị ướt sũng ngay từ đầu. Tôi chọn loại đầu silicone mềm, kích thước nhỏ và có móc treo để dùng xong cất luôn cạnh chậu rửa.

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5. Bộ thìa inox đồng bộ

Nghe chẳng giống một "món đồ thông minh" chút nào, nhưng đây lại là thứ tôi thấy đáng mua nhất. Thay vì trong ngăn kéo có đủ loại thìa được tích lại qua nhiều năm, tôi mua một bộ thìa inox cùng kích thước và kiểu dáng. Dùng ăn cơm, ăn chè, xúc hoa quả đều được, thiếu thì lấy chiếc khác mà không phải lựa. Nếu mua mới, tôi thường ưu tiên loại inox dùng cho thực phẩm từ thương hiệu, nhà bán đáng tin cậy, bề mặt hoàn thiện tốt và không có cạnh sắc. Không cần quá cầu kỳ, vì đây vốn là món ngày nào cũng dùng.

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6. Giỏ treo đựng hành, tỏi

Tôi không thích để hành, tỏi trong túi nylon rồi nhét vào góc bếp vì vừa khó nhìn lượng còn lại, vừa dễ bí. Một chiếc giỏ nhỏ có độ thoáng, treo ở nơi khô ráo lại giải quyết khá ổn. Hành, tỏi được để riêng, lúc nấu chỉ cần lấy xuống dùng. Tôi chọn loại giỏ nhựa giả mây thay vì mây thật vì dễ lau rửa hơn. Món này đẹp chỉ là phụ, quan trọng vẫn là vị trí treo phải khô, thoáng và tránh nguồn nhiệt, độ ẩm cao.

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7. Thùng đựng gạo kín có nắp

Trước kia tôi thấy thùng gạo nào chẳng giống nhau, miễn chứa được gạo là được. Dùng rồi mới thấy thiết kế cũng ảnh hưởng khá nhiều đến sự tiện lợi. Loại tôi thích không cần quá "thông minh": nắp đóng kín, miệng đủ rộng để lấy gạo và kích thước vừa với lượng gạo gia đình thường mua. Nếu thùng quá lớn trong khi nhà ít nấu cơm, gạo lại phải nằm trong đó quá lâu. Tôi cũng không đổ gạo mới chồng liên tục lên phần gạo cũ. Khi gần hết, tôi vệ sinh và làm khô thùng rồi mới cho đợt mới vào. Thùng đựng tốt đến đâu thì việc giữ sạch, khô vẫn quan trọng.

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8. Giá treo cuộn giấy bếp dưới tủ

Mặt bàn bếp nhà tôi không rộng nên thứ gì đưa được khỏi mặt bàn là tôi khá thích. Chiếc giá này móc hoặc gắn dưới tủ bếp, đặt cuộn giấy ở ngay tầm tay nhưng không chiếm diện tích bàn. Khi tay đang ướt hoặc cần lau nhanh dầu, nước trong lúc nấu, chỉ việc kéo giấy xuống dùng. Nhà nào mặt bếp rộng thì có thể thấy món này bình thường. Nhưng với căn bếp nhỏ, giải phóng được thêm một khoảng bàn dù không lớn cũng đã đáng giá.

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9. Hộp thực phẩm dùng được trong lò vi sóng

Đây là món tôi dùng nhiều vì thường cất thức ăn thừa trong tủ lạnh rồi hâm lại vào bữa sau. Nhưng tôi không mua hộp chỉ dựa vào việc thấy nhựa dày hay có mã số nhựa ở đáy. Tôi chọn sản phẩm có thông tin rõ ràng từ nhà sản xuất rằng có thể sử dụng trong lò vi sóng, đồng thời tuân thủ giới hạn nhiệt độ và hướng dẫn sử dụng nắp. Một số hộp có van thoát hơi hoặc yêu cầu hé nắp khi hâm. Có đúng loại hộp, tôi đỡ phải chuyển thức ăn qua quá nhiều vật chứa. Còn hộp không rõ nguồn gốc hoặc không có hướng dẫn sử dụng với lò vi sóng thì tôi chỉ dùng để đựng, không đem hâm nóng.

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10. Bộ rổ và âu inox lồng vào nhau

Đây là kiểu đồ tôi mua một lần rồi dùng gần như ngày nào cũng có việc. Rổ dùng rửa rau, để ráo thực phẩm; âu phía dưới có thể hứng nước, trộn hoặc ướp đồ ăn. Những chiếc nhỏ hơn tôi tận dụng để đựng nguyên liệu đã sơ chế trước khi nấu. Tôi cũng thích rổ inox hơn rổ nhựa khi dùng lâu dài trong bếp. Inox bền, ít bám màu và mùi thực phẩm, chịu nhiệt tốt, lại dễ rửa sạch sau khi đựng đồ dầu mỡ. Khi chọn, tôi ưu tiên loại inox dùng cho thực phẩm, bề mặt nhẵn và các lỗ rổ được xử lý gọn để không có cạnh sắc. Thêm một điểm tiện là rổ và âu có thể lồng vào nhau, cất trong tủ cũng gọn hơn hẳn.

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11. Giá treo sau cánh tủ

Món cuối cùng cũng là món đơn giản nhất. Đó chỉ là một chiếc giá hoặc thanh móc được tận dụng ở mặt trong hay vị trí phù hợp trên cánh tủ. Tôi dùng để treo găng tay cách nhiệt, khăn bếp hoặc một vài dụng cụ nhẹ. Những món trước đây cứ nằm trên mặt bàn giờ có chỗ cố định, cần dùng vẫn lấy được ngay. Tuy nhiên, không nên treo quá nặng và cần kiểm tra kiểu lắp có phù hợp với cánh tủ hay không. Nếu đóng cửa mà giá liên tục va vào đồ phía trong thì tiện đâu chưa thấy, chỉ thấy thêm phiền.

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Sau cùng, tôi nhận ra đồ bếp đáng mua chưa chắc phải là những món đắt tiền hay có thật nhiều chức năng. Nhiều khi chỉ là một chiếc thùng rác được đặt đúng tầm tay, một cái khay giúp khỏi lục tung tủ gia vị hay chiếc giá giải phóng thêm một góc mặt bàn. Tôi cũng không nghĩ 11 món trên nhà nào cũng phải có. Món đáng tiền nhất vẫn là món giải quyết đúng một bất tiện mà bạn gặp đi gặp lại mỗi ngày. Nếu căn bếp vốn đã gọn và bạn chưa từng thấy thiếu nó, không mua thêm có khi lại là lựa chọn hợp lý nhất.