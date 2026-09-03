Lời khuyên cho những gia đình hay tắt điều hòa bằng cách gạt aptomat

Nhiều gia đình có thói quen tắt điều hòa bằng cách gạt aptomat để cắt hoàn toàn nguồn điện. Tuy nhiên, cách làm này không phải lúc nào cũng phù hợp.

Khi tắt điều hòa bằng điều khiển, thiết bị thường chuyển sang chế độ chờ thay vì ngắt hoàn toàn khỏi nguồn điện. Ở trạng thái này, máy vẫn tiêu thụ một lượng điện nhỏ để duy trì các mạch điện và khả năng nhận tín hiệu từ điều khiển.

Chính vì vậy, một số gia đình thường gạt aptomat sau mỗi lần sử dụng để tiết kiệm điện và hạn chế nguy cơ liên quan đến rò rỉ điện. Tuy nhiên cách làm này có phải lúc nào cũng hợp lý ?

Theo các chuyên gia, việc ngắt aptomat có thể là lựa chọn hợp lý khi gia đình không sử dụng điều hòa trong nhiều ngày, chẳng hạn đi du lịch, về quê hoặc đi công tác dài ngày. Khi đó, việc cắt nguồn hoàn toàn giúp thiết bị không tiêu thụ điện ở chế độ chờ trong suốt thời gian không sử dụng.

Trong những thời điểm mưa bão, sấm sét hoặc hệ thống điện có dấu hiệu chập chờn, không ổn định, việc ngắt nguồn các thiết bị điện không cần thiết cũng là một biện pháp giúp giảm nguy cơ sự cố do điện. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nên hình thành thói quen gạt aptomat ngay sau mỗi lần tắt điều hòa.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu chỉ nghỉ sử dụng trong vài giờ rồi bật lại, việc liên tục ngắt và cấp điện bằng aptomat là không cần thiết. Đặc biệt, nếu thực hiện khi máy vẫn đang vận hành, thao tác này có thể khiến hệ thống bị dừng đột ngột, không có lợi cho các linh kiện điện tử và máy nén.

Tắt điều hòa thế nào để vừa an toàn vừa bền máy?

Cách đơn giản nhất là tắt điều hòa bằng điều khiển trước. Sau khi nhận lệnh tắt, điều hòa sẽ kết thúc chu trình vận hành theo thiết kế của nhà sản xuất. Ở một số mẫu máy, quạt dàn lạnh có thể tiếp tục chạy trong một khoảng thời gian ngắn để làm khô hơi ẩm bên trong, giúp hạn chế tình trạng ẩm mốc và mùi khó chịu.

Sau khi điều hòa đã tắt hoàn toàn và không còn tiếng vận hành, nếu bạn không sử dụng trong thời gian dài như đi công tác hoặc du lịch nhiều ngày, lúc này mới tiến hành sập cầu dao hoặc aptomat nguồn. Việc thực hiện đúng thứ tự giúp hạn chế nguy cơ ngắt điện đột ngột khi máy vẫn đang hoạt động, từ đó tránh ảnh hưởng đến linh kiện bên trong.

Ảnh minh họa: Internet

Một lưu ý quan trọng mà người dùng cần lưu ý là không nên vừa gạt aptomat điều hòa rồi lập tức cấp điện và khởi động lại máy. Sau khi điều hòa vừa dừng, hệ thống máy nén cần có thời gian để ổn định. Vì vậy, nếu vô tình tắt máy rồi muốn bật lại ngay, nên chờ một khoảng thời gian thay vì liên tục đóng – ngắt nguồn điện.

Đặc biệt, nếu điều hòa xuất hiện tình trạng không khởi động, hoạt động chập chờn, phát tiếng động bất thường hoặc có dấu hiệu bất thường sau khi ngắt nguồn, người dùng nên ngừng sử dụng và liên hệ kỹ thuật viên để kiểm tra. Việc tự ý tháo lắp hoặc sửa chữa khi không có chuyên môn có thể khiến sự cố trở nên nghiêm trọng hơn.

(Tổng hợp)