Thấy trứng rắn ở vườn nhà nên làm gì đầu tiên?

Một cụm trứng lạ bất ngờ xuất hiện trong vườn có thể khiến nhiều gia đình không khỏi lo lắng, nhất là khi nghi ngờ chúng thuộc về rắn.

Vườn nhà có không ít vị trí kín đáo như dưới lớp lá mục, đống gỗ, vật liệu để lâu ngày hay những góc ít bị xáo trộn. Trong lúc dọn dẹp, gia đình vì thế có thể tình cờ phát hiện một cụm trứng lạ và nghi ngờ đó là trứng rắn. Điều khó ở đây là người bình thường không phải lúc nào cũng có thể xác định chính xác nguồn gốc của trứng chỉ bằng mắt thường. Nếu xử lý vội vàng, việc vốn chỉ bắt đầu từ một ổ trứng lại có thể khiến mọi người tiếp xúc quá gần với khu vực có rắn hoặc vô tình làm ảnh hưởng đến một loài động vật khác.

1. Việc đầu tiên không phải mang ổ trứng đi vứt

Khi phát hiện những quả trứng nghi là trứng rắn, phản ứng an toàn hơn là tạm thời giữ nguyên khu vực thay vì dùng tay nhặt, đập hoặc di chuyển chúng ngay. Trẻ nhỏ và vật nuôi nên được đưa ra xa, đồng thời hạn chế người trong nhà tới gần vì tò mò. Nếu trứng nằm dưới đống lá, gỗ, gạch đá hoặc trong một hốc kín, cũng không nên lấy gậy chọc sâu vào bên trong hay lật tung mọi thứ để tìm rắn. Những vị trí không nhìn rõ luôn cần được xử lý thận trọng bởi vì chưa biết bên trong có con vật nào đang trú ẩn hay không. Từ khoảng cách phù hợp, gia đình có thể chụp lại hình ảnh của trứng và khu vực xung quanh để nhờ người có kinh nghiệm về rắn hoặc động vật hoang dã nhận diện. Đây là bước quan trọng trước khi quyết định ổ trứng thực sự cần được xử lý như thế nào.

2. Trước khi nghĩ cách xử lý, cần biết đó có thực sự là trứng rắn

Không phải cứ thấy những quả trứng màu trắng, hình bầu dục hoặc hơi thuôn nằm ngoài vườn là có thể kết luận đó là trứng rắn. Trứng của các loài bò sát khác cũng có thể khiến người không có kinh nghiệm nhầm lẫn. Bởi vậy, những cách kiểm tra như cầm lên soi, bóp thử vỏ, lắc hoặc tự bóc trứng đều không cần thiết. Đặc điểm của trứng cũng thay đổi tùy loài và giai đoạn phát triển, nên một vài dấu hiệu quan sát bên ngoài khó đủ để người bình thường tự nhận diện chắc chắn. Nếu chưa xác định được, tốt nhất vẫn nên coi khu vực này là nơi cần thận trọng và giữ nguyên hiện trạng trong lúc tìm người có kinh nghiệm hỗ trợ.

3. Nếu xác định đúng là trứng rắn thì xử lý thế nào?

Lúc này, cách xử lý không phải mặc định đem toàn bộ trứng đi tiêu hủy hoặc chuyển sang một góc khác của khu vườn. Việc có cần di dời hay không còn phụ thuộc vào loài rắn, vị trí ổ trứng và mức độ ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình.

Nếu ổ trứng nằm ở một khu vực biệt lập, ít người và vật nuôi tiếp cận, người có chuyên môn có thể đánh giá liệu có cần can thiệp hay có thể giữ nguyên. Ngược lại, nếu trứng xuất hiện ngay cạnh cửa nhà, lối đi, khu trẻ nhỏ thường chơi hoặc nơi vật nuôi thường xuyên lui tới, việc để nguyên ổ trứng có thể không phù hợp. Gia đình nên liên hệ người có kinh nghiệm xử lý rắn, đơn vị cứu hộ động vật hoang dã hoặc cơ quan phù hợp tại địa phương để được hướng dẫn và di dời nếu cần. Đặc biệt, không nên tự nhặt từng quả rồi bê sang chỗ khác, xoay, lắc hoặc thay đổi tư thế của trứng. Với trứng của bò sát, thao tác không phù hợp trong quá trình phát triển có thể ảnh hưởng đến phôi. Vì vậy, ngay cả khi chỉ muốn chuyển chúng ra xa nhà, đây vẫn không phải việc nên làm tùy tiện. Cũng không nên đập, đốt, chôn hay đổ hóa chất lên ổ trứng chỉ vì nghi ngờ chúng thuộc về rắn. Ngoài việc chưa chắc đã xác định đúng loài, cách làm này cũng không giải quyết được nguyên nhân khiến khu vực quanh nhà trở thành nơi thích hợp cho động vật tìm đến.

4. Có ổ trứng, liệu rắn mẹ có đang ở ngay bên cạnh?

Đây lại là điều khiến nhiều người lo nhất, nhưng không thể trả lời đơn giản rằng cứ có trứng là chắc chắn có một con rắn đang canh ngay gần đó. Hành vi sinh sản giữa các loài rắn có sự khác biệt. Nhiều loài đẻ trứng rồi rời đi và không chăm sóc trứng, con non theo cách thường thấy ở chim. Tuy nhiên, một số loài có thể ở gần hoặc có hành vi bảo vệ trứng trong một khoảng thời gian. Vì vậy, việc không nhìn thấy rắn cũng không đồng nghĩa mọi người nên bắt đầu thò tay vào bụi cây hay hốc đất để kiểm tra. Nếu phát hiện một con rắn ở gần khu vực có trứng, hãy lùi lại, đưa trẻ nhỏ và vật nuôi vào nơi an toàn và tránh tìm cách bắt hoặc dùng gậy đánh, đuổi. Đặc biệt không nên vì tò mò muốn biết “rắn mẹ còn ở đây không” mà tự tìm kiếm trong những bụi cây, đống vật liệu hoặc khe hẹp xung quanh.

5. Xử lý xong ổ trứng, hãy nhìn lại chính khu vườn

Sau khi ổ trứng đã được xác định và xử lý phù hợp, gia đình có thể kiểm tra lại khu vực nơi chúng được phát hiện. Nếu đó là một góc vườn nhiều tháng không động tới, cỏ mọc rậm, lá mục tích tụ hoặc gỗ, gạch đá, tấm tôn và đồ cũ chất thành đống, việc dọn gọn sẽ giúp giảm bớt những nơi kín đáo mà động vật có thể sử dụng để trú ẩn. Tuy nhiên, đừng biến việc dọn vườn thành một cuộc “lục tìm rắn”. Với những đống vật liệu lâu ngày chưa di chuyển, mọi người nên mang giày kín, găng tay phù hợp và dùng dụng cụ để kiểm tra từ từ thay vì đưa tay trực tiếp vào phía dưới hoặc những khe không nhìn rõ.

Một vấn đề khác cũng đáng chú ý là chuột. Thức ăn thừa, rác, thức ăn vật nuôi hoặc những góc chứa đồ lộn xộn có thể tạo điều kiện cho chuột xuất hiện quanh nhà, trong khi chuột lại là con mồi của nhiều loài rắn. Vì vậy, giữ khu vườn gọn, quản lý rác và thức ăn, hạn chế nơi chuột trú ẩn cũng là cách thực tế để làm khu vực quanh nhà kém hấp dẫn hơn đối với rắn.

Sau sự việc, gia đình không cần tìm mọi cách biến khu vườn thành nơi hoàn toàn không có cây cỏ hay chỗ trú ẩn. Điều cần thiết hơn là duy trì những khu vực sát nhà, lối đi và nơi trẻ nhỏ thường xuyên sử dụng đủ thông thoáng để dễ quan sát, thay vì để chúng trở thành những góc khuất nhiều tháng không ai kiểm tra.