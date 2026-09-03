Phong cách sống sang thơm thanh nhã: Bắt đầu từ cách chăm quần áo mỗi ngày

Quần áo thơm nồng mùi nước giặt, nước xả thực tế không mang lại phong thái sang trọng. Một trải nghiệm hương thơm thanh nhã thường bắt đầu từ việc quần áo được làm sạch đúng cách và lựa chọn nước giặt, nước xả đồng điệu hương thơm để hạn chế tình trạng nhiều lớp mùi chồng lấn, tạo cảm giác nồng hoặc “chọi” nhau.

Thơm sang thanh nhã là gì và vì sao chăm quần áo cũng là một phần phong cách sống?

Những năm gần đây, những khái niệm như "skinscent" hay "second-skin scent" được nhắc đến ngày càng nhiều. Nhóm hương này thiên về cảm giác gần gũi, chỉ cảm nhận được khi ở khoảng cách gần với cơ thể thay vì tỏa hương mạnh. Các tạp chí thời trang nổi tiếng thế giới như Allure và ELLE đều đề cập đến sức hút của những mùi hương mềm, kín đáo, mang cảm giác như một lớp hương thứ hai trên da.

Điều này cho thấy một cách tiếp cận khác với hương thơm: thay vì để mùi hương xuất hiện trước cả sự hiện diện của người mặc, nhiều người muốn nó trở thành một phần tự nhiên của mình. Thơm sang, thanh nhã vì thế trở thành một trạng thái hương thơm với sự hiện diện vừa đủ, không phô trương, không áp đảo, các nốt hương hài hoà gợi cảm giác nhẹ nhàng, nâng niu.

Hương thơm thanh nhã, sạch sẽ, hài hòa đang được phụ nữ hiện đại ưa chuộng.

Có nhiều cách để tạo một hương thơm mang đậm dấu ấn cá nhân. Từ việc sử dụng mỹ phẩm, nước hoa, dưỡng thể, đến hương thơm trên áo quần, tất cả đều góp phần thể hiện phong thái cá nhân của mỗi người.

Tinh thần này cũng được áp dụng vào việc lựa chọn nước giặt và nước xả, vì hương thơm từ quần áo cũng là một phần của phong cách sống.

Trang phục chúng ta mặc tiếp xúc với cơ thể nhiều giờ mỗi ngày. Một bộ quần áo sạch, bề mặt vải mềm mại dễ chịu và mang hương thơm phù hợp có thể tạo cảm giác chỉn chu hơn khi mặc. Ngược lại, nếu trên áo vẫn còn mùi mồ hôi, ẩm hoặc nhiều lớp hương của nước giặt, nước xả và nước hoa trộn lẫn với nhau, tổng thể mùi hương có thể trở nên nặng và thiếu hài hòa, gây khó chịu cho cả bản thân và những người xung quanh.

Muốn áo quần thơm sang mà không nồng, nên bắt đầu từ bước nào?

Quần áo muốn thơm sang mà không nồng gắt, trước tiên cần phải được làm sạch với nước giặt sạch sâu và sau đó sử dụng nước xả phù hợp để hoàn thiện hương thơm.

Theo thông tin sản phẩm OMO Matic Pure, phiên bản dành cho máy giặt cửa trước sử dụng hương Hoa Linh Lan và Vani Trắng. Phiên bản dành cho máy cửa trên với hương Mẫu Đơn Trắng và Đàn Hương. Cả 2 phiên bản đều được thiết kế cho nhu cầu hương thơm thanh nhã của người dùng.

American Cleaning Institute trong bài viết về "Những điều cơ bản khi giặt giũ" khuyến nghị, nên phân loại quần áo theo màu sắc, loại vải và hướng dẫn chăm sóc; cần tách riêng những món đồ bẩn nhiều và đồ ít bẩn. Đặc biệt, việc lựa chọn đúng chu trình giặt giúp tăng hiệu quả làm sạch đồng thời hạn chế những tác động không cần thiết lên trang phục.

Với mỗi gia đình, có thể phân loại đồ giặt dựa trên nhu cầu thực tế: đồ thể thao nhiều mồ hôi; khăn tắm có đặc tính thấm hút cao; quần áo công sở, đồ mặc hằng ngày hay trang phục mỏng nhẹ lại có yêu cầu chăm sóc khác nhau. Những đặc tính riêng biệt đó chính là lý do vì sao bạn cần phân loại quần áo trước khi giặt.

Bên cạnh đó, việc sử dụng đúng lượng nước giặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất và phù hợp với tải trọng máy vô cùng quan trọng. Việc dùng nhiều hơn mức cần thiết không làm quần áo sạch hơn.

Phát triển từ dòng nước giặt OMO Matic chuyên dành cho giặt máy vốn đã khẳng định chất lượng tại thị trường Việt Nam, nước giặt OMO Matic Pure mới ra mắt, gồm 2 phiên bản dành cho từng loại máy, có khả năng làm sạch sâu các vết bẩn cứng đầu như vết mồ hôi, dầu mỡ, vết bùn đất, mỹ phẩm… mà không làm hại bề mặt sợi vải.

Bộ đôi nước giặt và nước xả đồng điệu hương thơm thanh nhã OMO Matic Pure và Comfort Pure.

Nước giặt và nước xả hương thơm đồng điệu: Dấu ấn cá nhân nâng tầm phong cách sống

Sau khi được làm sạch, bạn cần chọn một loại nước xả có hương thơm đồng điệu. Bởi, nếu nước giặt mang một hệ hương mạnh theo một hướng, nước xả lại có cấu trúc mùi hoàn toàn khác, cộng với nước hoa có độ tỏa cao rất dễ khiến nhiều lớp hương đối chọi.

Sử dụng nước giặt và nước xả có ngôn ngữ hương tương đồng giúp tổng thể hương thơm hài hoà, liền mạch, tương tự với nguyên tắc "fragrance layering": các nốt hương được lựa chọn để bổ trợ và tiếp nối. Theo thông tin của nhà sản xuất, nước giặt OMO Matic Pure và nước xả Comfort Pure được phát triển theo định hướng đồng bộ hương thơm từ bước giặt đến bước xả.

Cụ thể, bộ sản phẩm sử dụng nhóm hương hoa trắng kết hợp hương gỗ hoặc vani. Hoa trắng thường gợi cảm giác sạch, mềm, nữ tính và trang nhã, tạo cảm giác sang trọng nhưng gần gũi, khi kết hợp cùng những nốt gỗ hay vani, hương thơm được tăng thêm độ ấm và chiều sâu mà không nhất thiết phải tăng cường độ tỏa hương.

Nước giặt OMO Matic + Pure với 2 công thức hương: Hương Hoa Linh Lan & Vani Trắng được thiết kế dành riêng cho máy giặt cửa trước và hương Hoa mẫu đơn trắng & gỗ đàn hương dành cho máy giặt cửa trên.

Đi đôi với đó là Comfort Hoa Trắng Tinh Khôi khai thác nhóm hương hoa trắng với hoa linh lan trắng, quả mọng và gỗ tuyết tùng; Comfort Hoa trắng Thanh Nhã Hương hoa mẫu đơn trắng và gỗ đàn hương cùng công nghệ hạt lưu hương, giúp thơm lâu đến 100h (*). Các lớp hương được Unilever nghiên cứu và layering một cách khoa học, tinh tế, tạo trải nghiệm thanh nhã, thơm sang.

Công nghệ hạt lưu hương của Comfort Pure giúp hương hoa trắng thanh nhã bám bền trên sợi vải, lưu hương đến 100 giờ (*)

Ngoài hương thơm, sản phẩm có thành phần dưỡng vải nguồn gốc thực vật nhằm giúp bề mặt quần áo mềm mại hơn sau bước xả.

Với những người yêu thích phong cách hương hoa trắng nhẹ nhàng, bộ đôi OMO Matic Pure và Comfort Pure Bộ Sưu Tập Hoa Trắng Tinh Tế là một lựa chọn để đồng bộ từ bước làm sạch đến hoàn thiện hương thơm, giúp bạn dễ dàng chăm sóc quần áo, vải vóc tại nhà sạch mềm mại cùng hương thơm thanh nhã sang trọng, vừa thể hiện sự tinh tế, vừa cho thấy gu thẩm mỹ cao. Đừng quên, yếu tố "thơm sang" nằm ở khả năng kiểm soát các lớp hương, tạo nên một tổng thể hài hoà, sạch sẽ và dễ chịu. Tất cả những điều này góp phần giúp định hình phong cách cá nhân, tạo dấu ấn thanh lịch.

*Dựa trên kết quả đánh giá nội bộ trên vải trong điều kiện phòng thí nghiệm khi bảo quản trong tủ. Kết quả thực tế có thể thay đổi.

Sản phẩm của Công ty TNHH Quốc Tế Unilever Việt Nam, Lô A2-3 KCN Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.