Đánh dấu cột mốc sát cánh cùng GAM & MVK Esports, Lazada mở tiệc ưu đãi tại LazGame Elite lên đến 50% dành cho các gamer

Trở thành nhà tài trợ chính thức của hai biểu tượng Esports GAM và MVK, Lazada khuấy động cộng đồng game thủ khi khởi động chiến dịch "SIÊU SALE CÔNG NGHỆ - LAZGAME ELITE". Đây là cơ hội "vàng" cho các gamer nâng cấp bộ máy chuẩn Pro với loạt gear chính hãng 100% trên LazMall, ưu đãi giảm sâu tới 50% cùng dịch vụ giao hàng siêu tốc.

Nhắc đến Esports Việt Nam, GAM và MVK là hai đội tuyển nổi tiếng và hàng đầu tại Việt Nam trong hệ thống giải đấu chuyên nghiệp. Nếu GAM Esports được xem là "anh cả" với bề dày thành tích vô địch quốc nội trong lịch sử VCS, thường xuyên đại diện Việt Nam chinh chiến tại MSI và CKTG, thì MVK Esports là thế hệ trẻ đang bứt phá mạnh mẽ, sở hữu sức hút riêng cùng sự dẫn dắt chuyên môn của cựu tuyển thủ "thần rừng" SofM.

Với mong muốn tiếp thêm ngọn lửa đam mê trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới, Lazada đã chính thức đồng hành cùng GAM và MVK Esports và từ đó "kích ngòi" cho chiến dịch "SIÊU SALE CÔNG NGHỆ – LAZGAME ELITE" trong tháng 8, kết nối cộng đồng game thủ cực kỳ hoành tráng. Mục tiêu không gì khác ngoài việc đưa những sản phẩm gaming "xịn sò" như bàn phím, chuột và phụ kiện từ các thương hiệu lớn đến từ TMALL trên Lazada đến tận tay anh em game thủ Việt.

Tiếp nối sức nóng, sự kiện Mega Livestream "Siêu Sale Công Nghệ" sẽ được Lazada tổ chức vào lúc 20h ngày 8/9. Sự kiện có sự góp mặt của MVK Chika, SofM, GAM Taki cùng khách mời Mỹ Mỹ, Misthy. Đây là cơ hội hiếm hoi để cộng đồng game thủ vừa được giao lưu cùng thần tượng, vừa có thể "săn" những deal hấp dẫn, voucher giảm giá không tưởng cho các dòng sản phẩm gaming gear cao cấp.

Nâng cấp bàn phím cơ, sạc dự phòng giữ tinh thần sẵn sàng cho trận chiến

Được xem là "vũ khí chủ lực" của game thủ, bàn phím giúp tương tác, thực hiện các thao tác di chuyển, tung chiêu và phản hồi tình huống căng thẳng. Vì thế, đây thường là một trong những thiết bị được gamer ưu tiên nâng cấp để cải thiện độ nhạy, cảm giác gõ và khả năng kiểm soát trong từng tình huống.

Nổi bật trong loạt sale hot hiện nay tại LazGame Elite là các dòng bàn phím cơ Custom/Hotswap từ AULA. Trong đó, Bàn Phím Cơ AULA S75PRO từ 2.319.000 vnđ giờ chỉ còn 399.400 vnđ là một lựa chọn lý tưởng. Với layout 75% gọn gàng, hỗ trợ 3 chế độ kết nối không dây cực tiện lợi cùng hệ thống LED RGB rực rỡ, sản phẩm phù hợp cho cả nhu cầu làm việc văn phòng lẫn chiến game căng thẳng. Đặc biệt, đối với những game thủ, đây chắc chắn sẽ là món đồ phải có để tối ưu hóa tốc độ phản xạ trong các tựa game Esports.

Không chỉ có AULA, hệ sinh thái phụ kiện của nhà MOVESPEED cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. Để đảm bảo trận chiến không bị gián đoạn, các dòng Sạc dự phòng MOVESPEED dung lượng từ 10000-20000mAh hỗ trợ sạc nhanh 22.5-45W và tích hợp sẵn cáp Type-C sẽ là "nguồn năng lượng" bền bỉ cho smartphone gaming của bạn. Hiện sản phẩm đang sale lên đến 44% trên Lazada.

Nếu thường xuyên di chuyển, sạc dự phòng MOVESPEED 3 trong 1 sẽ là lựa chọn tiện lợi để duy trì năng lượng cho thiết bị. Sản phẩm tích hợp cáp USB-C có thể kéo dài tới 70cm, với hai phiên bản gồm 10.000mAh hỗ trợ sạc nhanh 35W và 20.000mAh hỗ trợ sạc nhanh 65W. Đặc biệt, sản phẩm đang có giá ưu đãi từ 468.705 đồng, giảm mạnh so với giá niêm yết 4.177.000 đồng.

Góp thêm lựa chọn cho nhóm phụ kiện sạc, FansDreams gây chú ý với sạc dự phòng tích hợp móc khóa túi xách, sở hữu dung lượng 10.000mAh hoặc 20.000mAh, cùng sạc nhanh gập mini 65W có thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi khi mang theo.Trong đợt sale này, sản phẩm chỉ có giá 183.000 vnđ.

Dàn thương hiệu công nghệ đình đám tiếp sức gamer

Sức hút của siêu sale trong tháng 9 này càng trở nên không thể bỏ lỡ khi có sự góp mặt hàng loạt thương hiệu đình đám trong cộng đồng công nghệ.

Leobog góp mặt với loạt tai nghe, chuột gaming và bàn phím cơ, giúp game thủ hoàn thiện góc máy theo phong cách riêng. Dành cho những gamer ưu tiên hiệu năng và hình ảnh, Xiaomi, POCO, Lenovo cùng Samsung mang đến nhiều sản phẩm hướng tới khả năng vận hành mượt mà, hình ảnh sắc nét trong từng màn tranh tài. Cùng với đó, JBL và Philips tiếp sức cho phần âm thanh với các thiết bị giúp từng tiếng động trong game trở nên sống động, tăng cảm giác nhập vai trong mỗi trận đấu. Nổi bật là loa Bluetooth JBL GO 4 chính hãng, hiện có giá 1.040.000 đồng, giảm từ 1.290.000 đồng.

Góc máy cũng có thể được hoàn thiện với thiết bị sạc từ Anker, cáp kết nối Ugreen cùng tripod và phụ kiện quay chụp từ Ulanzi. Với nhu cầu giải trí và sáng tạo nội dung, cộng đồng gamer còn có thể lựa chọn điện thoại, máy tính bảng trong hệ sinh thái Apple để chơi game và chỉnh sửa hình ảnh; camera hành động 360 độ Insta360 để ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng; hay TV màn hình lớn TCL để nâng tầm trải nghiệm thị giác…

Mua hàng chính hãng, săn ưu đãi tới 50% trên LazMall

Một dàn gear chất lượng thường là khoản đầu tư không nhỏ. Vì vậy, chuỗi voucher giảm tới 50% tại LazGame Elite mở ra dịp để gamer mạnh tay nâng cấp bàn phím cơ, thiết bị sạc và hàng loạt phụ kiện công nghệ đang có trong wishlist.

Mức giá hấp dẫn đi cùng sự an tâm khi sản phẩm được bảo chứng chính hãng 100% trên LazMall, đến từ các thương hiệu uy tín và có chính sách bảo hành rõ ràng. Dịch vụ giao hàng nhanh cũng giúp gamer rút ngắn thời gian chờ, sớm nhận gear và sẵn sàng bước vào cuộc chơi.

Từ việc sát cánh cùng GAM và MVK Esports đến khởi động "SIÊU SALE CÔNG NGHỆ – LAZGAME ELITE", Lazada đang đưa tinh thần Esports đến gần hơn với trải nghiệm mua sắm hằng ngày của game thủ Việt. Qua đó, mỗi gamer có thêm cơ hội tiếp cận thiết bị chính hãng, tự tin lên đời dàn gear và theo đuổi đam mê theo cách riêng.

Game thủ nhanh tay mở ứng dụng Lazada, truy cập LazMall và khu vực LazGame Elite để săn deal, nhận voucher. Đừng quên đón xem Mega Livestream "Siêu Sale Công Nghệ" lúc 20h ngày 8/9 để khám phá thêm loạt ưu đãi hot.