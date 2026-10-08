Lời khuyên cho những gia đình đang dùng miếng bọt biển rửa bát

Các gia đình nên chú ý một số nguyên tắc khi sử dụng miếng bọt biển rửa bát hàng ngày.

Không để miếng bọt biển luôn trong tình trạng ẩm ướt

Sau mỗi lần rửa bát, nhiều gia đình có thói quen đặt miếng bọt biển ngay cạnh vòi nước hoặc trong khay đựng mà không vắt và làm khô. Môi trường ẩm, cùng với những mảnh vụn thức ăn còn sót lại, có thể tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển.

Sau khi sử dụng, nên xả miếng bọt biển dưới vòi nước sạch để loại bỏ xà phòng và cặn thức ăn, sau đó vắt ráo và đặt ở nơi thoáng để khô tự nhiên. Không nên để miếng bọt biển ngâm trong nước hoặc nước rửa bát trong thời gian dài.

Kệ hoặc khay đựng miếng rửa bát cũng cần được làm sạch thường xuyên để tránh tình trạng nước đọng bên dưới khiến miếng bọt biển vừa rửa xong lại tiếp tục bị ẩm.

Không dùng một miếng bọt biển cho mọi khu vực

Một miếng bọt biển không nên được sử dụng đồng thời để rửa bát đĩa, lau mặt bàn, vệ sinh bồn rửa hoặc xử lý những khu vực có nhiều chất bẩn. Việc dùng chung có thể khiến chất bẩn từ bề mặt này được đưa sang dụng cụ ăn uống.

Các gia đình nên phân loại dụng cụ vệ sinh theo từng mục đích. Miếng bọt biển dùng cho bát đĩa nên được giữ riêng và chỉ sử dụng để rửa dụng cụ ăn uống. Nếu dùng miếng bọt biển để vệ sinh bồn rửa hoặc những khu vực khác, nên có dụng cụ riêng.

Đặc biệt, không nên dùng miếng bọt biển đã tiếp xúc với thực phẩm sống như thịt, cá để tiếp tục rửa những dụng cụ khác mà không được làm sạch đúng cách.

Không chờ đến khi miếng bọt biển có mùi mới thay

Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất cho thấy miếng bọt biển đã xuống cấp là xuất hiện mùi hôi, đổi màu, biến dạng hoặc bị mủn. Tuy nhiên, không nên đợi đến khi những dấu hiệu này xuất hiện mới thay.

Sau một thời gian sử dụng, miếng bọt biển có thể giữ lại cặn thực phẩm và khó được làm sạch hoàn toàn. Khi bề mặt đã bị rách, xẹp hoặc có nhiều khe rãnh chứa cặn bẩn, khả năng vệ sinh cũng giảm đi.

Vì vậy, các gia đình nên chủ động thay miếng bọt biển định kỳ và thay sớm hơn nếu dụng cụ đã bị hư hỏng, có mùi hoặc không còn làm sạch hiệu quả. Tần suất thay phụ thuộc vào mức độ sử dụng và tình trạng thực tế của miếng bọt biển.

Làm sạch miếng bọt biển sau mỗi lần sử dụng

Không nên chỉ xả qua miếng bọt biển rồi cất đi. Sau khi rửa bát, cần xả kỹ dưới nước để loại bỏ thức ăn thừa và phần chất tẩy rửa còn sót lại, sau đó vắt ráo.

Một số loại miếng bọt biển có hướng dẫn vệ sinh riêng từ nhà sản xuất. Nếu muốn khử khuẩn bằng nhiệt hoặc các phương pháp khác, cần kiểm tra hướng dẫn của sản phẩm trước khi thực hiện, bởi không phải loại bọt biển nào cũng phù hợp với nhiệt độ cao.

Quan trọng nhất vẫn là hạn chế để dụng cụ tiếp tục ẩm ướt và thường xuyên thay mới. Không nên tự ý trộn nhiều loại hóa chất để ngâm hoặc làm sạch miếng bọt biển.

Không dùng miếng bọt biển để xử lý dầu mỡ quá nhiều

Khi rửa nồi, chảo hoặc bát đĩa có nhiều dầu mỡ, nếu đưa trực tiếp miếng bọt biển vào chà rửa, dầu có thể bám sâu vào vật liệu và khiến miếng rửa nhanh xuống cấp.

Với dụng cụ có nhiều dầu mỡ, có thể dùng giấy hoặc dụng cụ phù hợp để loại bỏ phần dầu thừa trước khi rửa. Sau đó, sử dụng nước rửa bát và nước sạch để làm sạch hoàn toàn.

Ngoài ra, không nên dùng miếng bọt biển mềm để chà những bề mặt có cạnh sắc hoặc vật dụng có thể làm rách miếng rửa. Khi miếng bọt biển bị rách, các khe và phần bị hư hỏng càng dễ giữ lại cặn bẩn.