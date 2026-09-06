Lời khuyên cho những gia đình đang dùng màng bọc thực phẩm

Dùng đã lâu nhưng không phải ai cũng biết những lưu ý cụ thể khi sử dụng màng bọc thực phẩm hàng ngày.

Màng bọc thực phẩm là vật dụng quen thuộc trong nhiều căn bếp, thường được dùng để che thức ăn thừa, rau củ, thịt cá trước khi cho vào tủ lạnh. Tuy nhiên, không phải loại màng nào cũng có thể sử dụng cho mọi thực phẩm và trong mọi điều kiện. Đặc biệt, thức ăn nóng, món nhiều dầu mỡ hay việc sử dụng trong lò vi sóng là những trường hợp các gia đình cần lưu ý.

Không phải loại màng bọc nào cũng dùng giống nhau

Theo hướng dẫn của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế, trên thị trường có nhiều loại màng bọc thực phẩm, trong đó vật liệu phổ biến là PVC (polyvinyl chloride) và PE (polyethylene).

Cơ quan này khuyến cáo người tiêu dùng cần lựa chọn đúng loại màng dùng để bảo quản thực phẩm, sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất và ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, ghi đầy đủ tên, địa chỉ nhà sản xuất. Cục An toàn thực phẩm cũng khuyến nghị ưu tiên lựa chọn màng bọc chế tạo từ PE.

Điều quan trọng là không nên mặc định cứ là "màng bọc thực phẩm" thì có thể sử dụng theo mọi cách. Người dùng cần đọc kỹ thông tin trên bao bì để biết sản phẩm phù hợp với bảo quản lạnh, cấp đông hay có thể sử dụng trong những điều kiện đặc biệt nào khác.

Bên cạnh đó, cũng không nên hiểu rằng sử dụng màng bọc thực phẩm là có hại. Vấn đề nằm ở chất lượng sản phẩm, loại thực phẩm tiếp xúc và điều kiện sử dụng.

Đừng bọc thức ăn khi còn quá nóng

Một trong những thói quen phổ biến là vừa nấu xong thức ăn đã lập tức dùng màng bọc phủ kín rồi cất đi. Đây là cách sử dụng cần thay đổi.

Theo Cục An toàn thực phẩm, không nên sử dụng màng bọc ngay khi thức ăn còn nóng trên 70 độ C. Thực phẩm trước khi được bọc trực tiếp cũng cần được làm sạch và để khô, ráo. Vì vậy, các món vừa múc khỏi nồi, vừa chiên, xào xong hoặc còn bốc hơi nóng không nên lập tức phủ màng bọc. Người dùng nên để thực phẩm giảm nhiệt phù hợp trước khi bảo quản.

Loại thực phẩm cũng là yếu tố cần chú ý. Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo với thực phẩm ăn ngay, thực phẩm lỏng, món có tính axit hoặc kiềm như dưa muối, salad trộn giấm và thực phẩm nhiều dầu mỡ, không nên sử dụng màng bọc trực tiếp bao phủ lên thực phẩm.

Cơ quan An toàn thực phẩm Ireland (FSAI) cũng cho biết một số loại màng bọc không thích hợp để tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm nhiều chất béo như phô mai, thịt chiên hoặc bánh nhiều chất béo. Vì vậy, người dùng cần kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất trước khi sử dụng.

Trong những trường hợp này, cách thận trọng hơn là cho thức ăn vào bát hoặc hộp rồi căng màng trên miệng dụng cụ, thay vì ép trực tiếp màng xuống bề mặt món ăn.

Đặc biệt cẩn thận khi sử dụng lò vi sóng

Lò vi sóng là một trong những trường hợp người dùng dễ mắc sai lầm nhất.

Hướng dẫn đăng trên website Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo không rã đông hoặc chế biến thực phẩm bằng lò vi sóng và các phương pháp gia nhiệt khác khi thực phẩm vẫn được bao cùng màng bọc.

Trong khi đó, một số cơ quan quốc tế phân biệt rõ theo từng loại sản phẩm. Cơ quan Kiểm dịch và An toàn thực phẩm Mỹ (USDA FSIS) cho biết màng nhựa chỉ có thể được sử dụng để che thực phẩm trong lò vi sóng nếu loại màng đó phù hợp với mục đích này và không được để màng tiếp xúc trực tiếp với thức ăn.

FSAI cũng đưa ra nguyên tắc tương tự: cần xem hướng dẫn của nhà sản xuất trước khi dùng màng bọc trong lò vi sóng; nếu được phép sử dụng, màng không nên chạm vào thực phẩm.

Do đó, với những cuộn màng không có thông tin rõ ràng về khả năng chịu nhiệt hoặc sử dụng trong lò vi sóng, người dùng không nên tự ý đưa vào thiết bị để gia nhiệt.

Màng bọc thông thường cũng không nên được sử dụng trong lò nướng, phủ lên chảo hoặc nồi đang nóng hay đặt sát nguồn nhiệt. FSAI cảnh báo màng có thể nóng chảy và làm nhiễm bẩn thực phẩm nếu được sử dụng trong điều kiện không phù hợp.

Ngoài ra, các gia đình cũng không nên giữ lại một miếng màng bọc đã sử dụng để tiếp tục dùng cho món ăn khác. USDA FSIS khuyến cáo không tái sử dụng các loại bao bì dùng một lần như màng bọc thực phẩm bởi vi khuẩn từ thực phẩm trước đó có thể còn trên bề mặt, làm tăng nguy cơ nhiễm chéo.

Nhìn chung, màng bọc thực phẩm vẫn là vật dụng tiện lợi nếu được dùng đúng cách. Người tiêu dùng nên chọn sản phẩm chuyên dùng cho thực phẩm, nguồn gốc rõ ràng; đọc kỹ hướng dẫn; không bọc thức ăn quá nóng; hạn chế tiếp xúc trực tiếp với món nhiều dầu mỡ, thực phẩm lỏng hoặc có tính axit; đồng thời không tùy tiện sử dụng trong lò vi sóng, lò nướng hay gần nguồn nhiệt cao.