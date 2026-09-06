Lời khuyên cho gia đình hay tắt quạt bằng cách rút phích cắm

Nhiều người đến giờ vẫn có thói quen tắt quạt bằng cách rút điện vì sự tiện lợi, nhanh gọn.

Quạt điện là thiết bị quen thuộc trong hầu hết các gia đình, đặc biệt vào những ngày thời tiết nóng bức. Tuy nhiên, không ít người vẫn có thói quen tắt quạt bằng cách rút thẳng phích cắm khỏi ổ điện thay vì sử dụng nút nguồn trên thân quạt hoặc remote điều khiển. Cách làm này tưởng như nhanh gọn, nhưng nếu trở thành thói quen thường xuyên, người dùng nên cân nhắc thay đổi. Với nhiều người, việc rút phích cắm ngay khi không sử dụng quạt đã trở thành thao tác gần như vô thức. Chỉ cần kéo phích khỏi ổ điện, thiết bị lập tức dừng hoạt động mà không cần tìm nút nguồn. Một số gia đình còn cho rằng đây là cách giúp quạt “tắt hoàn toàn”, tránh tiêu thụ điện khi không sử dụng. Tuy nhiên, nếu quạt đang hoạt động, việc ngắt điện đột ngột bằng cách rút phích cắm không phải là cách sử dụng được khuyến khích. Đặc biệt, khi thực hiện thao tác này liên tục trong thời gian dài, phần phích cắm và ổ điện có thể phải chịu nhiều tác động cơ học không cần thiết.

Vì sao nên bỏ thói quen rút điện để tắt quạt?

Trước hết, việc liên tục cắm và rút phích điện có thể khiến phích cắm hoặc ổ điện bị lỏng, xuống cấp theo thời gian. Khi điểm tiếp xúc giữa phích và ổ cắm không còn chắc chắn, điện có thể tiếp xúc kém, làm tăng nguy cơ phát sinh nhiệt tại vị trí kết nối. Đây là điều người dùng đặc biệt cần lưu ý nếu ổ điện đã cũ, có dấu hiệu lỏng, nứt hoặc hư hỏng.

Bên cạnh đó, thao tác rút phích khi quạt đang chạy cũng khiến việc tắt thiết bị diễn ra đột ngột. Với những mẫu quạt có bảng điều khiển điện tử, remote, màn hình hiển thị hoặc nhiều chế độ vận hành, việc sử dụng nút nguồn theo đúng thiết kế vẫn là lựa chọn phù hợp hơn.

Một vấn đề khác nằm ở chính sự bất tiện. Nếu phích cắm nằm ở vị trí thấp, khuất hoặc phía sau đồ nội thất, người dùng phải cúi xuống hoặc với tay để rút điện mỗi lần muốn tắt quạt. Thao tác này nếu lặp đi lặp lại không chỉ gây bất tiện mà còn dễ khiến người dùng kéo mạnh dây điện thay vì cầm trực tiếp vào phần phích cắm.

Nên tắt quạt bằng nút bấm hoặc remote

Thay vì rút điện ngay khi muốn dừng quạt, người dùng nên hình thành thói quen tắt thiết bị bằng nút nguồn trên thân quạt hoặc bằng remote, tùy thiết kế của sản phẩm. Đây là cách vận hành đúng với chức năng mà nhà sản xuất trang bị cho thiết bị.

Với quạt sử dụng remote, người dùng chỉ cần nhấn nút nguồn để đưa quạt về trạng thái tắt. Nếu cần ngắt hoàn toàn nguồn điện, có thể chờ quạt dừng hẳn rồi mới rút phích cắm. Đối với quạt không có remote, nút nguồn hoặc công tắc trên thân quạt cũng nên được ưu tiên sử dụng.

Cách làm này giúp hạn chế việc tác động trực tiếp lên phích cắm và ổ điện quá thường xuyên. Quan trọng hơn, người dùng cũng dễ dàng kiểm soát trạng thái hoạt động của thiết bị, thay vì hình thành thói quen ngắt điện một cách đột ngột.

Khi nào nên rút hẳn phích cắm?

Không phải lúc nào người dùng cũng cần duy trì quạt ở trạng thái cắm điện. Khi không sử dụng quạt trong thời gian dài, chẳng hạn khi đi vắng nhiều ngày, vệ sinh thiết bị hoặc cất quạt để bảo quản, việc tắt quạt rồi rút phích cắm khỏi ổ điện là điều nên làm.

Đặc biệt, nếu phát hiện phích cắm, dây điện hoặc ổ cắm có dấu hiệu bất thường như nóng lên, cháy xém, có mùi khét, phát tia lửa hoặc tiếp xúc chập chờn, người dùng cần ngừng sử dụng và kiểm tra thiết bị, hệ thống điện trước khi tiếp tục. Điều quan trọng là phân biệt giữa rút điện khi thực sự cần thiết và rút phích cắm mỗi lần muốn tắt quạt. Hai thao tác này không giống nhau về thói quen sử dụng.