Lời khuyên cho người gửi tiền tại BIDV, Agribank, Vietcombank,...

Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank hiện duy trì biểu lãi suất gần như tương đồng ở tất cả các kỳ hạn.

Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng được niêm yết ở mức 4,75%/năm. Tại các kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, mức lãi suất áp dụng là 6,6%/năm. Trong khi đó, các kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng cùng được niêm yết ở mức 6,8%/năm.

So với mặt bằng chung của thị trường, lãi suất của nhóm Big4 không thuộc nhóm cao nhất nhưng vẫn nằm trong nhóm cạnh tranh nhờ lợi thế về thương hiệu, quy mô và mạng lưới giao dịch rộng khắp.

Với một số chương trình ưu đãi cộng lãi suất riêng, người gửi tiền có thể được áp dụng lãi suất lên tới 7,5 – 8%/năm. Các nhà băng này cũng đang triển khai nhiều chương trình dự thưởng cho người gửi tiền với giải thưởng hàng trăm triệu đồng. Việc tận dụng các chương trình này có thể giúp người gửi tiền tối đa lợi ích khi gửi tiền tại Big 4.

Bên cạnh đó, lời khuyên cho không chỉ người gửi tiền tại Big 4 mà còn tất cả người dân khi gửi tiết kiệm là đặc biệt cảnh giác những lời mời gọi gửi tiền với lãi suất cao bất thường.

Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới vỏ bọc "gửi tiết kiệm online lãi suất cao" hay "đầu tư tài chính siêu lợi nhuận" đang diễn biến hết sức phức tạp.

Các kịch bản lừa đảo được dàn dựng vô cùng bài bản và chuyên nghiệp. Kẻ gian tiếp cận nạn nhân thông qua nhiều kênh khác nhau: từ việc phát tán tờ rơi, poster mang màu sắc, logo giả mạo ngân hàng, cho đến việc lôi kéo người dân tham gia các hội nhóm "đầu tư tài chính", "tiết kiệm online" trên Telegram, Zalo.

Điểm chung của các cạm bẫy này là những lời chào mời mức lãi suất cao bất thường (thường từ 8-9%/năm hoặc cao hơn gấp nhiều lần mức niêm yết của các ngân hàng), đi kèm cam kết "không rủi ro".

Khi khách hàng sập bẫy, tò mò quét các mã QR giả mạo hoặc truy cập vào đường link lạ, họ sẽ bị dẫn đến các website lừa đảo. Tại đây, các đối tượng giả danh là "nhân viên ngân hàng" hoặc "chuyên viên tư vấn tài chính" sẽ liên tục gọi điện, thao túng tâm lý. Chúng hối thúc nạn nhân chuyển tiền để "nâng cấp gói lãi suất", "giữ suất ưu đãi", hoặc dụ dỗ khách hàng cung cấp các thông tin bảo mật tối quan trọng như mã OTP, mật khẩu, thông tin thẻ ngân hàng.

Hậu quả là ngay sau khi nạn nhân làm theo, toàn bộ số tiền trong tài khoản sẽ bị bòn rút sạch. Các đối tượng cũng lập tức cắt đứt liên lạc, xóa dấu vết, khiến người dân rơi vào cảnh "tiền mất tật mang".

Do đó, người dân đặc biệt cảnh giác với những lời mời chào lãi suất cao bất thường, vượt xa mặt bằng chung của thị trường. Cần nhớ rằng, không có khoản đầu tư nào lợi nhuận cao mà lại "chắc thắng 100%" hay "không rủi ro".