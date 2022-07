Lời khuyên chi tiêu “thấm từng từ” của triệu phú tự thân Bethenny Frankel: "Mỗi khoản chi ra phải là một khoản đầu tư"

Bethenny Frankel là một doanh nhân, nhà sản xuất truyền hình, podcaster và là tác giả của cuốn "Business is Personal: The Truth About What it Takes to Be Successful While Staying True to Yourself." Cô cũng là người sáng lập và Giám đốc điều hành của Skinnygirl (một thương hiệu phong cách sống cung cấp các giải pháp thiết thực cho phụ nữ, bao gồm cả việc ra mắt Bộ sưu tập Skinnygirl Jeanswear, đã bán hết sạch trên HSN chỉ sau vài giờ mở bán.). Ngoài ra, cô cũng từng đóng vai chính trong loạt phim truyền hình nổi tiếng của Mỹ, "Bravo The Real Housewives of New York City".

Bethenny Frankel

Trong nhiều thập kỷ kinh doanh của mình, triệu phú tự thân Bethenny Frankel luôn luôn đứng giữa ranh giới giữa việc tiêu tiền và tiết kiệm.

Người sáng lập Skinnygirl cho biết cô không quá nghiên về phía nào. Thay vào đó, Frankle nói rằng cô ấy biết khi nào nên "vung" tiền: cá nhân cô không phải người lãng phí tiền, cô ấy cố gắng chỉ chi tiêu khi việc tiêu tiền đó "giống như một khoản đầu tư".

"Tôi không ngại chi tiền... nhưng đó phải là một khoản đầu tư," Frankel nói với CNBC Make It. "Tôi sẽ chi tiêu cho các mặt hàng chất lượng cao như hàng xa xỉ, nhưng đó phải là thứ bạn có thể dùng được lâu dài. Nó có thể là một chiếc đồng hồ, cũng có thể là một chiếc ví".

Frankel nói rằng cô áp dụng triết lý này cho mọi chi tiêu dù lớn hay nhỏ. Chẳng hạn, cô ấy sẽ không mua nhà, trừ khi cô ấy nghĩ rằng nó sẽ mang lại lợi tức đầu tư lớn, đặc biệt là thông qua việc cải tạo. Và bất cứ khi nào cô ấy quyết định chi tiêu, hoặc nếu bất kỳ khoản đầu tư nào của mình bắt đầu có xu hướng giảm, cô ấy sẽ điều chỉnh kế hoạch phù hợp, để đảm bảo rằng nó sẽ không làm giảm đáng kể khoản tiết kiệm của mình.

"Tôi luôn đảm bảo rằng mình có một khoản tiết kiệm. Bằng cách đó, tôi vẫn có thể chi tiêu khi thị trường xảy ra vấn đề nào đó hoặc nếu tôi đang sửa sang một loạt ngôi nhà, nhưng tôi sẽ có ý thức mua ít những thứ khác hơn. Chi tiêu và tiết kiệm là một sự dao động lên xuống thường xuyên với tôi", cô chia sẻ.

Ngoài ra, nếu có lời khuyên nghề nghiệp nào đó muốn chia sẻ với người trẻ thì Frankel nói rằng đó là chiến lược tài chính "tiết kiệm bây giờ, chi tiêu sau"… Tháng trước, cô nói với CNBC Make It rằng những người trẻ nên làm việc chăm chỉ nhất ở độ tuổi 20, khi họ có nhiều năng lượng nhất và ít trách nhiệm nhất. Frankel nói rằng xây dựng thói quen chủ động và siêng năng từ khi còn trẻ sẽ cho phép bạn sống thoải mái hơn sau này trong cuộc sống.

Theo CNBC.

