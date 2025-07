Lời khẳng định về chất lượng đào tạo nhân lực ngành CNTT của Aptech trong năm 2025

Hệ thống đào tạo lập trình Quốc tế Aptech không ngừng vươn mình trở thành bệ phóng vững chắc cho những tài năng trẻ trong hành trình chinh phục ngành CNTT. Với chương trình đào tạo tối ưu và phương pháp linh hoạt – 2,5 năm cho Công nghệ Phần mềm và 2 năm cho Khoa học Dữ liệu & Trí tuệ Nhân tạo – học viên được trang bị nền tảng vững chắc cả về kiến thức lẫn kỹ năng thực hành. Lễ Tốt Nghiệp Aptech 2025 chính là dấu mốc chuyển giao đầy cảm xúc, nơi những nỗ lực được ghi nhận, và từ đó thế hệ tân khoa chính thức bước vào hành trình mới một cách tự tin, bản lĩnh và đầy triển vọng.

Tân khoa Aptech 2025 chính thức bước vào hành trình mới

Công nghệ thông tin là nền tảng của mọi ngành nghề

Ông Vũ Anh Tuấn – Tổng Thư ký Hội Tin học TP.HCM (HCA) nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ trong thời đại số, khi AI và các ứng dụng công nghệ hiện diện ở hầu hết lĩnh vực. Ông chia sẻ: "Công nghệ thông tin ngày nay không chỉ là một ngành nghề độc lập, mà còn là nền tảng hỗ trợ cho mọi lĩnh vực khác như kinh doanh, marketing, kế toán, logistics… Vì thế, học công nghệ gần như không lo thất nghiệp, điều quan trọng là các bạn có đam mê, kỹ năng và sự chủ động để phát triển bản thân". Và ông cũng đánh giá cao nỗ lực của Aptech trong việc cập nhật công nghệ mới, giúp học viên đón đầu xu hướng và đáp ứng yêu cầu thị trường.

Ông Vũ Anh Tuấn – Tổng Thư ký Hội Tin học TP.HCM chia sẻ tại sự kiện

Chia sẻ thêm tại sự kiện về hiệu quả đào tạo, Thầy Nguyễn Đức Huy – Giám đốc Đào tạo Aptech cho biết 100% Tân khoa 2025 đã có định hướng cụ thể sau tốt nghiệp, với 50% đã đi làm và 50% đang tiếp tục học liên thông. Theo báo cáo Thầy Huy chia sẻ khoảng gần 50% tân khoa đang làm việc thu nhập từ 11 - 25 triệu đồng/tháng, minh chứng chất lượng đào tạo sát thực tiễn và tiềm năng phát triển của học viên Aptech.

Thầy Nguyễn Đức Huy – Giám đốc Đào tạo Aptech chia sẻ về các lộ trình liên thông quốc tế cho học viên Aptech

Tăng cường lộ trình phát triển từ học thuật với bằng cấp Aptech

Aptech không ngừng tìm kiếm phương án tối ưu để phát triển con đường học thuật và sự nghiệp cho học viên sau tốt nghiệp. Chỉ sau 2,5 năm học chương trình Công nghệ phần mềm (ADSE - Advanced Diploma in Software Engineering) và học thêm chỉ 1 năm cuối ngành CNTT, học viên Aptech có thể nhận bằng Cử nhân CNTT Quốc tế (Bachelor of Information Technology) thuộc các trường Đại học trên thế giới trong hệ sinh thái các đối tác liên thông của Aptech như: tổ chức NCC Education, Đại học Middlesex (MDX), Đại học Lincoln University College (LUC) và International School of Management (ISM), trong đó nổi bật là chương trình Aptech International Computing Program (AICP) cho phép học viên liên kết nhận bằng Cử nhân tại LUC ngay tại Việt Nam.

Anh Lê Nhật Linh – Đại diện Aptech Global & Lincoln University College (LUC) mang đến cơ hội tiếp cận môi trường đại học toàn cầu cho học viên Aptech.

Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác doanh nghiệp, tìm kiếm việc làm cho sinh viên Aptech

Với tầm nhìn chiến lược và định hướng đào tạo sát thực tiễn, Aptech không ngừng mở rộng mạng lưới hợp tác. Cũng trong lễ tốt nghiệp lần này, Aptech và BCP – Global Business Connecting Platform chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác (MOU), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc kết nối đào tạo với thị trường lao động, đặc biệt ở các lĩnh vực như Công nghệ Phần mềm, Khoa học Dữ liệu & Trí tuệ Nhân tạo.

Lễ ký kết hợp tác giữa Aptech và BCP - Global Business Connecting Platform

Aptech luôn hướng tới mục tiêu việc làm cho các bạn học viên. Trong suốt quá trình phát triển, Aptech đã kết nối và luôn đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp để mở rộng cơ hội việc làm. Trong lễ Tốt Nghiệp lần này, Aptech vinh dự được tiếp đón một số doanh nghiệp đại diện trong hệ sinh thái đối tác như: Digisource, BlockchainWork, trường Sedbergh Vietnam, Vietguys, Jaxtina, TopCV. Sự hiện diện này thể hiện mối quan hệ đối tác chặt chẽ và luôn đồng hành trong việc đào tạo cũng như phát triển nhân lực chất lượng cao.

Lễ Tốt Nghiệp 2025 chào đón sự tham dự của ông Vũ Anh Tuấn – Đại diện Hội Tin Học TP.HCM cùng đại diện các doanh nghiệp đối tác

Dư âm một hành trình – Khi những ước mơ đã thành hình

Đại diện phát biểu cho toàn thể tân khoa, Nguyễn Triều Đại Dương – Thủ khoa chuyên ngành Công nghệ Phần mềm – chia sẻ hành trình trưởng thành tại Aptech, nơi không chỉ cung cấp nền tảng CNTT vững chắc mà còn rèn luyện kỹ năng mềm, tư duy sáng tạo và khả năng làm việc nhóm. Qua những lần gặp khó khăn với deadline hay code lỗi, Dương học được cách kiên trì, bình tĩnh và cầu tiến. Đây là hành trang quý giá từ Aptech, sẽ giúp Dương tự tin bước vào thế giới công nghệ sau này.

Aptech Face 2025 Võ Tấn Nam Quốc cũng có bài phát biểu đầy cảm xúc, kể lại hành trình thay đổi từ một người khép kín, chỉ tập trung chuyên môn, thành một cá nhân tự tin và chủ động hơn trong môi trường học tập giàu năng lượng tại Aptech. Quốc khẳng định học CNTT tại Aptech không hề khô khan, mà đây còn là nơi gắn kết, truyền cảm hứng và nuôi dưỡng đam mê. Những trải nghiệm quý giá ấy chính là nền móng cho hành trình phía trước.

Khoảnh khắc vinh danh Thủ khoa Nguyễn Triều Đại Dương và Aptech Face 2025 Võ Tấn Nam Quốc tại buổi lễ

Aptech đã và đang định hướng trở thành nguồn cung cấp giáo dục Công nghệ thông tin hàng đầu và được công nhận trên toàn thế giới. Sự tin tưởng từ các bạn trẻ và gia đình là động lực để chúng tôi cam kết đồng hành, cập nhật kiến thức tiên tiến nhất, giúp bạn vững vàng trước mọi làn sóng cách mạng công nghệ thông tin.

Xem chương trình đào tạo của Aptech tại đây: https://aptechvietnam.com.vn/