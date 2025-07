“Keep Balance – Keep Going” - Sân chơi sáng tạo cho sinh viên Việt

Cuộc thi được tổ chức bởi nhãn hàng Dạ Hương - Công ty Dược phẩm Hoa Linh đồng tổ chức theo sự chỉ đạo của Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam, thuộc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Cục Bà mẹ và Trẻ em – Bộ Y tế, và đồng thời là hoạt động mở đầu cho chuỗi hợp tác chiến lược giữa Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam và Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Linh.

"Showcase 2025: Keep Balance – Keep Going" là sân chơi sáng tạo về cân bằng cuộc sống & sức khỏe sinh sản dành cho sinh viên Việt Nam.

Showcase 2025: Khi giảng đường không chỉ là nơi học, mà còn là nơi nuôi dưỡng tư duy sống tích cực

Không dừng lại ở việc tổ chức các buổi hội thảo, tư vấn hay phát quà tặng như những năm trước, Showcase 2025 mang đến một cách tiếp cận hoàn toàn mới. Tại đây, sinh viên trở thành người đề xuất giải pháp, lên tiếng về những vấn đề sức khỏe sinh sản, tinh thần và cảm xúc mà thế hệ mình đang phải đối diện. Bằng hình thức dự thi, thuyết trình và phản biện, các bạn trẻ không chỉ trình bày sáng kiến, mà còn thể hiện chính kiến, năng lực tổ chức và trách nhiệm với cộng đồng.

Dạ Hương nhiều năm liên tiếp đồng hành cùng sinh viên Việt Nam trên hành trình lan tỏa lối sống cân bằng "Balance Your Life".

Showcase 2025 cũng đánh dấu việc giảng đường trở thành nơi phát động một sân chơi sáng tạo có tính kết nối và ứng dụng cao. Các bạn sinh viên không chỉ là thí sinh, mà còn là nhân vật truyền cảm hứng tích cực đến bạn bè đồng trang lứa thông qua mạng xã hội. Nhiều đoạn video, bài viết và lời chia sẻ câu chuyện giữ cân bằng giữa áp lực học hành và sức khỏe tinh thần đã được chia sẻ rộng rãi.

Showcase 2025: Keep Balance - Keep Going nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ.

Trên fanpage chính thức của Dạ Hương, cuộc thi cũng ghi nhận sự tham gia tích cực từ hàng trăm sinh viên với những lời nhắn, bài viết chia sẻ cảm xúc về hành trình sống cân bằng trong môi trường học tập nhiều áp lực.

Điểm nổi bật của Showcase 2025: Keep balance - Keep going

Showcase 2025: Keep Balance – Keep Going là sân chơi dành cho các đội thi sinh viên thể hiện sáng kiến, ý tưởng thực tế nhằm giải quyết những thách thức mà sinh viên hiện nay đang đối mặt, như: áp lực học tập, thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản, và sự mất cân bằng giữa đời sống cá nhân và học tập.

Với quy mô toàn quốc, "Showcase 2025: Keep Balance – Keep Going" không giới hạn bạn trong bất kỳ khuôn khổ nào để thể hiện ý tưởng, miễn là sáng kiến ấy mang tính thực tế, nhân văn và có khả năng triển khai thật sự. Cuộc thi dành cho sinh viên Việt Nam đang theo học tại các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng trên cả nước, trong độ tuổi từ 18 - 24 tuổi.

Mỗi đội thi gồm 03 thành viên, mỗi cá nhân chỉ được đăng ký tham gia 01 đội duy nhất. Các đội có thể gửi một hoặc nhiều sáng kiến, miễn là ý tưởng phải mới, chưa từng được công bố hoặc triển khai trước đây. Tổng giá trị giải thưởng chung cuộc của "Showcase 2025: Keep Balance – Keep Going" lên tới 125 triệu đồng.

"Showcase 2025: Keep Balance - Keep Going" gồm 2 vòng thi là "Khơi nguồn cảm hứng" và "Toả sáng ý tưởng".

Theo đại diện nhãn hàng Dạ Hương, "Showcase 2025" không chỉ đơn thuần là một hoạt động truyền thông hay cuộc thi sinh viên, mà còn là khởi đầu cho một định hướng đồng hành dài hạn cùng sinh viên Việt Nam trong việc xây dựng tư duy sống tích cực và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Qua đó, giảng đường không còn là nơi học kiến thức khô cứng, mà trở thành không gian nơi sinh viên có thể phát triển toàn diện cả thể chất – tinh thần – cảm xúc.

"Chúng tôi mong muốn mỗi sinh viên đều có cơ hội được cất lên tiếng nói của mình, được trao quyền để chủ động chăm sóc bản thân và trở thành người lan tỏa những giá trị sống tích cực đến cộng đồng", đại diện Dạ Hương chia sẻ thêm.

Thông tin chi tiết về cuộc thi liên hệ:

Website: https://keepbalancekeepgoing.dahuong.vn/

Email: diemquynh@hoalinhpharma.com.vn Hotline giải đáp thắc mắc về: 039 9528 156.