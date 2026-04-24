Lời khai của kẻ sát hại người phụ nữ 60 tuổi ở Quảng Trị

Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án “ Giết người ”, “Cướp tài sản” xảy ra tại phường Đồng Sơn và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1992, trú tại tổ dân phố Ba Đa, phường Đồng Sơn).

Theo kết quả điều tra và lời khai ban đầu, trong các ngày 20/4 và 21/4, Dũng mang điện thoại và xe máy đến cầm cố tại nhà bà T.T.T. (sinh năm 1966, trú tại tổ dân phố 4, phường Đồng Sơn) để vay tiền tiêu xài.

Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan công an

Sau khi sử dụng hết số tiền này, Dũng lấy trộm 18,5 triệu đồng của mẹ ruột. Khi bị gia đình phát hiện và yêu cầu hoàn trả 18,5 triệu đồng đã lấy, Dũng nảy sinh ý định cướp tài sản để có tiền trả lại.

Khoảng 13h ngày 23/4, Nguyễn Văn Dũng mang theo một con dao bầu đến nhà bà T.T.T., giả vờ nói đến trả nợ và yêu cầu bà đưa thêm 10 triệu đồng, hứa sẽ chuyển khoản trả lại sau.

Dũng ngồi tại phòng khách, khi bà T. đưa giấy tờ cầm cố cùng số tiền 9,2 triệu đồng, hắn rút dao giấu sẵn trong áo khoác, khống chế bà. Mặc cho nạn nhân chống cự và kêu cứu, Dũng đâm liên tiếp khiến bà T. tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an địa phương khẩn trương truy xét. Chỉ sau khoảng 2 giờ, Nguyễn Văn Dũng bị bắt giữ cùng hung khí gây án.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được.

Trước đó như Báo Điện tử VTC News đưa tin , khoảng 13h30 ngày 23/4, người dân nghe từ nhà bà T.T.T. có tiếng cãi vã, xô xát, sau đó có một nam thanh niên chạy ra khỏi nhà.

Bà T. sau đó được phát hiện đang nằm trên ghế trong phòng khách với nhiều vết thương trên người. Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới và tử vong sau đó.