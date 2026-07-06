Lời kể của công nhân vụ cháy lớn ở Hà Đông: Bên trong chỉ thấy khói, ra ngoài mới biết lửa đã bao trùm 2 tầng

Các công nhân đang thi công bên trong căn nhà trên phố Trần Phú (phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết chỉ trong ít phút, khói và lửa đã bốc lên dữ dội từ các tầng trên, buộc hơn chục người phải hô hoán, tháo chạy ra ngoài.

Nhân chứng kể lại thời điểm xảy ra sự việc (Clip: Như Hoàn)

Sáng 6/7, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà đang thi công số 135 phố Trần Phú, phường Hà Đông, Hà Nội. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát rất nhanh khiến những người đang làm việc bên trong không kịp khống chế.

Hiện trường sau vụ cháy lớn xảy ra sáng ngày 6/7 (Ảnh: Như Hoàn)

Một công nhân tên Đức cho biết thời điểm xảy ra sự việc, anh đang thi công tại tầng 2 của công trình thì bất ngờ nghe tiếng mọi người hô "cháy".

"Lúc đó tôi nhìn ra cửa sổ thì thấy khói bốc lên. Ra kiểm tra thì thấy lửa đã cháy quá to nên lập tức gọi mọi người đi xuống. Đến khi chạy ra ngoài mới thấy ngọn lửa bùng lên rất lớn", người này kể.

Theo anh Đức, thời điểm xảy ra hỏa hoạn có hơn chục công nhân đang làm việc trong tòa nhà. Sau khi phát hiện cháy, mọi người đã hô hoán, gọi nhau di chuyển từ các tầng xuống dưới để thoát ra ngoài an toàn. Người công nhân cho biết thêm, khu vực nhóm anh đang thi công nằm ở tầng 2 nên không thể phát hiện sớm đám cháy.

Người công nhân kể lại thời điểm xảy ra sự việc (Ảnh: Như Hoàn)

"Bên trong chỉ nhìn thấy khói, không nhìn rõ được lửa. Sau khi ra ngoài mới thấy đám cháy rất lớn. Theo quan sát của tôi, lửa bùng lên ở tầng 4 và tầng 5", anh nói.

Một công nhân khác - anh Nguyên - cũng cho biết khi xảy ra sự việc, anh đang làm việc tại tầng 2. Theo lời kể, đội thi công phá dỡ khu vực cầu thang máy đang làm việc ở cả tầng trên lẫn tầng dưới thì hỏa hoạn bất ngờ xảy ra.

"Lúc phát hiện cháy thì mọi người cũng lấy phương tiện chữa cháy để dập lửa nhưng không kịp. Ngọn lửa lan quá nhanh nên tất cả phải giải tỏa, chạy ra ngoài", anh Nguyên cho hay.

Anh Nguyên - một công nhân khác tại công trình - cho biết, do lửa bùng lên quá nhanh, mọi người lập tức phải di chuyển ra ngoài (Ảnh: Như Hoàn)

Theo người này, thời điểm đó công trình có khoảng hơn 20 người đang thi công. Do mải cùng mọi người xử lý và thoát nạn nên anh không nhớ chính xác thời điểm ngọn lửa bùng phát.

"Cả nhóm bắt đầu ca làm từ khoảng 7h30 sáng. Công trình này đã thi công được hơn 10 ngày", người công nhân nói.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h50 ngày 6/7, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo cháy tại căn nhà số 135 phố Trần Phú, phường Hà Đông.

Ngay sau nhận thông tin, lực lượng chức năng cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường (Ảnh: Như Hoàn)

Đoạn đường xảy ra ùn tắc tạm thời do đám cháy xảy ra vào thời điểm giờ đi làm đầu tuần (Ảnh: Như Hoàn)

Hiện nguyên nhân sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ (Ảnh: Như Hoàn)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 15 đến hiện trường triển khai chữa cháy, đồng thời điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13 đến chi viện.

Để phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông được huy động phân luồng giao thông, phối hợp với Công an phường Hà Đông bảo đảm an ninh trật tự khu vực hiện trường. Ban Chỉ huy quân sự phường Hà Đông cũng tham gia hỗ trợ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đến thời điểm hiện tại, đám cháy đã được khống chế. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.