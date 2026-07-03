Vụ cháy nhà ở Khu đô thị Văn Phú khiến 2 người tử vong: Chủ tịch Hà Nội ra chỉ đạo khẩn

Sau vụ cháy tại căn nhà 4 tầng ở KĐT Văn Phú (phường Kiến Hưng, Hà Nội) khiến 2 người tử vong, Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã yêu cầu Công an thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan.

Ngày 3/7, UBND Tp.Hà Nội ban hành Công văn số 3271/UBND-NC về việc chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại số 11, liền kề 9, Khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH công an Tp.Hà Nội chỉ đạo chữa cháy (Ảnh: CACC)

Công văn nêu rõ, để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy; xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường (Ảnh: CACC)

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Sở Y tế, Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất và tinh thần đối với gia đình các nạn nhân theo quy định; đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy.

Các đơn vị được yêu cầu kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố đối với những nội dung vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo.

Hiện trường vụ cháy tại phường Kiến Hưng. Ảnh Tiền phong

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Theo thông tin từ Công an Tp.Hà Nội, trước đó, khoảng 13h29 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận được tin báo cháy tại ngôi nhà 4 tầng, 1 tum có diện tích khoảng 70m2.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 5 xe chữa cháy, 1 xe thang, 4 xe chỉ huy, 1 xe tải chở phương tiện chuyên dụng cùng 45 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn.

Vụ cháy tạo thành cột khói cao hàng chục mét (Ảnh: CACC)

Khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt lúc 13h35, đám cháy đã bùng phát mạnh tại tầng 1 và lan lên các tầng trên của ngôi nhà. Theo thông tin ban đầu, bên trong có 2 người mắc kẹt. Lực lượng dân phòng và người dân đã nỗ lực chữa cháy ban đầu nhưng không thể tiếp cận do lửa bùng phát nhanh, kèm theo nhiều khói và khí độc.

Các cán bộ, chiến sĩ đã sử dụng bình thở và thiết bị chuyên dụng để tiếp cận các tầng nhà tìm kiếm nạn nhân, đồng thời triển khai nhiều mũi chữa cháy từ tầng 1 kết hợp xe thang phun nước vào các tầng phía trên nhằm khống chế đám cháy, ngăn không cho lửa lan sang các công trình lân cận.

Đến khoảng 14h, đám cháy cơ bản được khống chế và được dập tắt hoàn toàn vào 14h07. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng cứu nạn phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Hiện Công an Tp.Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra, xác định danh tính các nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ cháy theo quy định của pháp luật.

Khánh Linh (t/h)