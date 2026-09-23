Lợi ích của cây bò khai

Sở hữu cái tên độc lạ nhưng không phải ai cũng biết bò khai là một loại rau rừng giàu dinh dưỡng, mang đến nhiều lợi ích đáng chú ý cho sức khỏe.

Cây bò khai (hay còn gọi là rau bò khai, rau ngót leo) là một loại rau rừng quen thuộc ở các tỉnh miền núi phía Bắc, thường được biết đến với phần ngọn và lá non có thể chế biến thành nhiều món ăn dân dã. Loại rau này có hương vị đặc trưng, vừa mang nét riêng của rau rừng vừa chứa một số chất xơ, vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật có lợi. Không chỉ góp phần làm phong phú bữa ăn, bò khai còn được biết đến với nhiều giá trị dinh dưỡng đáng chú ý.

Bổ sung chất xơ cho cơ thể

Ngọn và lá non của bò khai có chứa chất xơ, góp phần làm đa dạng nguồn rau xanh trong chế độ ăn hằng ngày. Bổ sung đủ chất xơ từ rau củ có thể hỗ trợ hoạt động bình thường của hệ tiêu hóa và giúp bữa ăn cân đối hơn. Đây cũng là một trong những lý do rau bò khai được yêu thích bên cạnh hương vị đặc trưng. Khi chế biến, có thể kết hợp bò khai với các loại thực phẩm giàu đạm như thịt bò, thịt lợn hoặc trứng để tạo thành món ăn vừa ngon miệng vừa đa dạng dinh dưỡng.

Cung cấp một số vitamin và khoáng chất

Giống nhiều loại rau xanh khác, bò khai có thể cung cấp một số vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Thành phần dinh dưỡng cụ thể có thể thay đổi tùy vào độ non của rau, điều kiện sinh trưởng và cách chế biến. Vì vậy, thay vì xem bò khai như một loại “thực phẩm đặc biệt”, có thể sử dụng loại rau này xen kẽ với nhiều loại rau khác để tạo nên chế độ ăn đa dạng và cân bằng.

Chứa các hợp chất thực vật có hoạt tính chống oxy hóa

Bò khai cũng được nghiên cứu về thành phần các hợp chất thực vật có hoạt tính chống oxy hóa. Những hợp chất này góp phần tạo nên giá trị dinh dưỡng của rau và là một trong những điểm khiến các loại rau rừng ngày càng được quan tâm. Tuy nhiên, các nghiên cứu về tác dụng cụ thể của bò khai đối với sức khỏe vẫn còn hạn chế. Vì vậy, không nên xem loại rau này như một phương pháp điều trị bệnh hoặc thay thế thuốc.

Có thể chế biến thành nhiều món ăn

Một ưu điểm khác của bò khai là phần ngọn non khá dễ chế biến. Rau thường được xào với tỏi để giữ được hương vị đặc trưng, ngoài ra có thể xào cùng thịt bò, nấu canh hoặc luộc chấm nước mắm. Mùi của bò khai khi còn tươi khá đặc trưng, thậm chí có phần “khai”, nhưng sau khi chế biến lại trở nên thơm và dễ ăn hơn. Với những người lần đầu thưởng thức, nên bắt đầu bằng các món xào để dễ làm quen với hương vị của loại rau rừng này.

Có thể tự trồng rau bò khai tại nhà

Không chỉ tìm mua ngoài chợ, rau bò khai cũng có thể được trồng tại nhà nếu có khoảng sân, vườn hoặc giàn phù hợp. Đây là loại cây thân leo nên cần chuẩn bị giàn hoặc điểm tựa để cây phát triển, đồng thời lựa chọn nơi có ánh sáng phù hợp và đất giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt. Khi trồng, nên giữ đất có độ ẩm vừa phải nhưng tránh để cây bị úng nước trong thời gian dài. Cây cần được chăm sóc và cắt tỉa thường xuyên để kích thích ra nhiều chồi non, bởi đây cũng là phần thường được thu hái để làm rau. Nếu trồng để sử dụng trong gia đình, nên ưu tiên giống có nguồn gốc rõ ràng, không tự ý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoặc phân bón không phù hợp cho rau ăn lá. Khi thu hái, chỉ nên lấy phần ngọn non khỏe mạnh và để lại phần cây cần thiết để tiếp tục sinh trưởng.