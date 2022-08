Lời cầu cứu ám ảnh của nạn nhân bị lừa sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao"

Đầu tháng 8, gia đình em Huỳnh Thị Khiết Sang (16 tuổi, thôn Hội Lâm, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) gửi đơn trình báo cơ quan chức năng về việc Sang bất ngờ mất tích khi sang Campuchia làm việc.

Huỳnh Thị Khiết Sang - thiếu nữ bị lừa sang Campuchia. (Ảnh: B.Đ)

Bà Bùi Trọng (46 tuổi, mẹ Sang) cho hay vợ chồng bà có 3 người con, Sang là con gái út. Học đến năm lớp 10, Sang thôi học và khăn gói ra Đà Nẵng rồi vào lại TP Tam Kỳ bán cà phê, quán nhậu. Ngày 5/8 vừa qua, một số đối tượng đã rủ rê Sang vào TP.HCM chơi và thực tập nghề đầu bếp. Nhẹ dạ cả tin, Sang cùng một người bạn theo chân nhóm đối tượng này, để rồi bị lừa sang Campuchia.



"Trưa 6/8, đứa con trai cả của vợ chồng tôi đang làm việc ở TP Hội An bất ngờ nhận được một đoạn tin nhắn từ Sang với nội dung: “Cả ơi cứu em”. Cháu còn nhắn anh trai rằng muốn chuộc người về thì phải bỏ ra 150 triệu đồng. Kiểm tra định vị, chúng tôi mới phát hiện tin nhắn được gửi về từ Campuchia. Đoạn tin nhắn khiến mấy ngày qua cả nhà như ngồi trên đống lửa vì rất lo cho sự an nguy của con gái" - bà Trọng khóc nghẹn và nói thêm, ngay trong buổi chiều cùng ngày nhận được thông tin từ Sang, vợ chồng bà tức tốc đến trụ sở Công an huyện Tiên Phước trình báo.

Ngay ngày hôm sau, cán bộ Công an huyện phối hợp với Công an tỉnh đến nhà làm việc. Tại đây, gia đình đã cung cấp hết những hình ảnh, vị trí Sang gửi về cho anh trai.

“Mấy hôm nay, con gái tôi có nhắn tin về nhưng rất ít, hầu như cháu chỉ nhắn cho anh trai đang ở Hội An. Bây giờ gia đình cũng không biết xử lý thế nào, chỉ mong cơ quan chức năng giúp đỡ, sớm đưa Sang về quê an toàn" - bà Trọng giãi bày.

Bà Trọng khóc nghẹn khi nghĩ đến con gái đang ở Campuchia

Thượng tá Lê Thanh Phát, Trưởng Công an huyện Tiên Phước, cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin từ gia đình Huỳnh Thị Thiết Sang về việc thiếu nữ này bị lừa sang Campuchia.



Theo Thượng tá Phát, Sang có đặc điểm nhận dạng cao khoảng 1,57m, tóc dài ngang lưng, sống mũi thẳng, da trắng.

Trong khi đó, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam thông tin thêm, theo quy định, khi Công an huyện Tiên Phước chuyển thông tin lên Công an tỉnh, đơn vị sẽ hướng dẫn gia đình và huyện làm đầy đủ quy trình hồ sơ, thủ tục. Ngoài ra, Công an tỉnh cũng báo cáo Bộ Công an để nhận được chỉ đạo vì liên quan vấn đề hợp tác quốc tế.

Trước trường hợp của Huỳnh Thị Khiết Sang, cơ quan chức năng Quảng Nam cũng ra quyết định truy tìm Hoàng Thị Trí (18 tuổi, trú thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình).

Theo trình báo của bà Nguyễn Thị Lan (mẹ Trí), ngày 21/3/2022, Trí qua Campuchia làm ăn và mất liên lạc từ đó đến nay.

Ngoài Trí và Sang, thời gian qua, cơ quan chức năng của nhiều tỉnh, thành, đặc biệt là ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên liên tục tiếp nhận đơn cầu cứu của các nạn nhân bị lừa sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao".

Anh Puih Thái (trái) và một thanh niên cùng quê đã trở về nước an toàn sau khi bị lừa sang Campuchia

Bây giờ, khi đã bình an trở về quê, nhưng nỗi ám ảnh về chuỗi ngày ở Campuchia vẫn chưa thôi ám ảnh hai anh em Puih Thái (28 tuổi) và Puih Đại (xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai).



Anh Thái kể, khoảng giữa tháng 6/2022, anh được một người đàn ông tên S. trong làng hứa hẹn tìm việc làm tại TP.HCM với mức lương từ 18-20 triệu/tháng. Cuộc sống khó khăn, cả nhà chật vật mãi mới lo đủ cái ăn nên anh Thái quyết định đến vùng đất xa lạ với giấc mộng đổi đời.

Ngày 19/6, anh Thái và một thanh niên trong làng được người đàn ông tên S. bắt xe dẫn xuống TP.HCM. Khi đến bến xe, cả hai được đón và đưa đến nhà nghỉ. Đến chiều 20/6, anh Thái được đưa lên ô tô chở tới cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). Khuya cùng ngày, cả hai được đưa vượt biên sang Campuchia.

Đến Campuchia, anh Thái gặp 5 thanh niên cùng làng đã qua bên đây từ trước. Tuy nhiên bất ngờ lớn nhất đối với anh là trong số này có người em trai ruột của anh – Puih Đại.

Ở đây, hai anh em anh Thái cùng những thanh niên còn lại được sắp xếp cho ở chung trong một khu có nhiều dãy nhà cao tầng. Xung quanh được rào kín và có bảo vệ canh gác 24/24. “Khu này do người Trung Quốc làm chủ, người Việt Nam quản lý và người Campuchia làm bảo vệ”, anh Puih Thái nói.

Anh Thái sau đó được người trong công ty sắp xếp làm công việc trên máy tính, song do chưa bao giờ sử dụng thiết bị này nên anh xin nghỉ. Sau đó, công ty bắt anh bồi thường 90 triệu đồng tiền xe, tiền ăn và tiền “mua” anh tại biên giới.

Sau 2 ngày liên hệ với gia đình nhưng chưa thấy tiền chuyển về tài khoản, họ đã đánh, chửi mắng anh. Đến khi gia đình Puih Thái vay mượn tiền và gửi 90 triệu đồng theo yêu cầu của người trong công ty thì anh mới được thả về.