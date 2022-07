5 nghi can trong vụ nổ súng ở quán bar bị bắt tại biên giới Campuchia

Cụ thể, chiều 26/7, tại khu vực biên giới Campuchia, lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, Long An) và Công an huyện Đức Huệ phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia phát hiện, bắt giữ 5 nghi can trong vụ nổ súng tại quán bar trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Hai trong số 5 đối tượng bị bắt giữ

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Hà Xuân Tuấn Sinh (17 tuổi) và Trần Bảo Trung (21 tuổi cùng có hộ khẩu thường trú xã An Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Hà Quang Tuấn (19 tuổi, thường trú thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Lê Đình Kiên (21 tuổi, hộ khẩu thường trú xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Vũ Ngọc Duy Anh (20 tuổi, hộ khẩu thường trú xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Sau đó, các đối tượng trên được di lý về Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ) để làm thủ tục bàn giao cho Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.