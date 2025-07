Loạt xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố danh sách phạt nguội từ ngày 1/7 đến ngày 10/7/2025. Trong số 25 trường hợp bị phạt nguội có tới 21 xe máy. Các lỗi vi phạm phổ biến nhất là Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy, chở người không đội mũ bảo hiểm và không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Danh sách cụ thể như sau:

Danh sách xe máy cần nộp phạt nguội theo Công an tỉnh Thanh Hóa

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh vừa công bố danh sách hàng chục trường hợp xe máy vi phạm luật giao thông được ghi nhận qua hệ thống giám sát (phạt nguội) trong tuần giữa tháng 7. Đồng thời, công an cũng đưa ra cảnh báo về các mức phạt đã tăng mạnh theo quy định mới.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 11/7 đến ngày 17/7/2025, hệ thống camera giám sát đã ghi nhận hàng loạt phương tiện vi phạm, chủ yếu là các lỗi phổ biến như vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.

Dưới đây là danh sách chi tiết các phương tiện vi phạm:

1. Lỗi vượt đèn đỏ (43 trường hợp)

98N5-2869; 98B2-156.91; 98M1-056.07; 98B3-425.95; 98B2-422.68; 98B1-463.79; 98B3-361.80; 98B3-768.71; 98F1-468.03; 98D1-381.73; 98D1-645.90; 98H1-053.69; 98D1-068.67; 98B2-991.53; 98B2-168.30; 98B1-590.88; 98B1-700.85; 98B2-540.84; 98M1-250.68; 98M1-309.95; 98M1-100.08; 98B2-128.47; 98D1-538.36; 98M1-061.61; 98B1-839.92; 98B3-547.16; 98D1-891.95; 98M1-331.58; 98B3-440.41; 98D1-015.27; 98D1-186.30; 98B2-631.26; 98M1-111.84; 98H1-017.69; 98D1-763.61; 98D1-894.30; 98F1-292.64; 98B3-592.45; 98D1-631.87; 98K1-278.65; 98B2-606.15; 98F1-339.06; 98B3-790.56.

2. Lỗi không đội mũ bảo hiểm (19 trường hợp)

98AK-080.63; 98AE-050.51; 98B2-662.99; 98AA-170.42; 98M1-094.57; 98B3-198.66; 98M1-262.22; 98B1-462.92; 98C1-264.10; 98F1-177.03; 98AH-074.11; 98AH-015.61; 98K1-289.73; 98D1-883.39; 98AH-074.78; 98F1-286.77; 98AH-093.31; 98K1-192.07; 99D1-016.39.

Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị chủ các phương tiện có tên trong danh sách trên chủ động liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc theo quy định.

Công an lưu ý, từ ngày 1/1/2025, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực thi hành.

Lỗi vượt đèn đỏ: Đối với người điều khiển xe máy, mức phạt đã tăng lên từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng, cao hơn nhiều so với mức cũ là 800.000 - 1.000.000 đồng.

Lỗi không đội mũ bảo hiểm: Mức phạt hiện hành là từ 400.000 - 600.000 đồng.

KV