Loạt váy vóc kinh điển màn bạc vẫn khiến hậu thế ngưỡng mộ sau hàng thập kỷ

Phim ảnh không chỉ là nơi biên kịch giãi bày những tâm sự, khắc hoạ những câu chuyện từ bình thường cho tới phi thường nhất, mà còn có thể là nơi đóng góp cho nền thời trang loạt váy vóc thuộc hàng ngũ kinh điển.

Đã không dưới vài chục lần, giới mộ điệu xuýt xoa những bộ cánh như được "đo ni đóng giày" cho minh tinh hạng A màn bạc. Những thiết kế lộng lẫy, mang tính biểu tượng, thể hiện được bước đi đột phá trong trong ngành thời trang mỗi thời kỳ, hay kỳ diệu hơn là khắc hoạ sự chuyển động của dòng thời gian trong bối cảnh phim ảnh.

Audrey Hepburn - Breakfast At Tiffany's

Khái niệm "The little black dress" (Chiếc váy đen nhỏ bé) bắt nguồn từ mẫu váy tối giản của cố NTK Coco Chanel trong thập niên 20. Nhưng phải tới khi nhà sáng lập thương hiệu Givenchy - ngài Hubert de Givenchy, "khai quật" lại mẫu váy trên và tạo ra một phiên bản dành riêng cho Audrey Hepburn trong phim Breakfast At Tiffany's, thì hình ảnh chiếc váy đen nhỏ xinh ấy mới được biết tới rộng rãi. Hình bóng như thiên nga đen của Audrey cùng mái tóc búi, để lộ chiếc cổ cao kiêu hãnh, buông ánh nhìn mơ mộng trước tiệm trang sức Tiffany&Co. đã in sâu trong tâm trí những người hâm mộ phim ảnh.

Marilyn Monroe - The Seven Year Itch

Ngược lại với "The little black dress" là "The little white dress" - chiếc váy trắng tinh khôi, phảng phất vẻ đẹp khêu gợi nhưng cũng rất đỗi thơ ngây. Chính Mairlyn Monroe là người có công đưa hình ảnh mẫu váy trắng hai có phần chân váy dập ly trở thành một trong những trang phục toả sáng nhất thảm đỏ liên hoan phim. Cho đến ngày nay, pha tốc váy diệu kỳ của cô trong The Seven Year Itch vẫn còn ngự trị nơi tâm trí giới mộ điệu.

Mia Farrow - The Great Gatsby

Hãy tạm quên The Great Gatsby của năm 2013 đi! Bản gốc năm 1974 đã đem tiếng vang tới cho một loạt diễn viên kỳ cựu trong phim như Karen Black, Robert Redford,... và đặc biệt là Mia Farrow - minh tinh sở hữu vóc dáng mảnh dẻ, đôi mắt to tròn ma mị cùng gò má cao sắc sảo. Vóc dáng của cô như được tôn vinh trong chiếc váy 2 dây mảnh ôm sát cơ thể, kết hợp cùng mũ đội đầu và túi xách lông điệu đà.

Marilyn Monroe - Gentlemen Prefer Blondes

Lại là cái tên Marilyn Monroe cùng một chiếc váy kinh điển khác. Trong khoảnh khắc trình diễn ca khúc Diamonds Are A Girl's Best Friend của phim Gentlemen Prefer Blondes, cô đào bốc lửa mặc chiếc váy quây hồng, có điểm nhấn là phần đai lưng cách điệu thành hình chiếc nơ khổng lồ. Sáng tạo này của NTK William Travilla được phối cùng găng tay đồng bộ và tất nhiên, không thể thiếu bộ trang sức kim cương làm nổi bật thú ăn chơi xa hoa của nữ diễn viên.

Trương Mạn Ngọc - In the Mood for Love

Người hâm mộ dòng phim Hong Kong xưa chắc không lạ gì tuyệt phẩm này của đạo diễn Vương Gia Vệ. Để khắc hoạ bóng hình người phụ nữ tương tư, chìm đắm trong nhiều cảm xúc lẫn lộn khi yêu, Trương Mạn Ngọc đã khoác lên mình cả thảy 20 - 25 bộ váy, khiến cả tác phẩm điện ảnh trở thành một show thời trang nhưng không mang nặng tính phô trương.

Julia Roberts - Mystic Pizza

Trong Mystic Pizza, Julia Roberts hoá thân thành cô nàng tuổi teen đang từng bước khám phá cuộc sống mới, vướng vào những rắc rối trẻ con cũng như học cách để yêu thương cho trọn vẹn. Hình ảnh cô cùng chiếc váy quây đơn giản có thắt nơ trước ngực, mái tóc xoăn xù hoang dại và nhảy múa trước xe oto được công chúng yêu thích. Chính nữ ca sĩ Taylor Swift cũng tạo nên một phiên bản của chiếc váy cho riêng mình.

Ava Gardner - The Killers

Nhắc tới một trong những chiếc váy lụa đen ánh xanh lộng lẫy nhất màn bạc, không thể quên cái tên Ava Gardner cùng màn phục sức trong The Killers. Chiếc váy bất đối xứng là công cụ làm nổi bật vẻ đẹp nửa rắn rỏi, nửa đằm thắm pha chút bí ẩn của minh tinh. Đây cũng là một trong những tạo hình được các nhà làm phim thập niên 40 - 50 yêu thích khi xây dựng hình ảnh nữ chính.