Loạt trường đại học công bố phương thức xét tuyển dự kiến năm 2026

Giang Phạm/VTC News, Theo VTC News 20:24 03/01/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Trong mùa tuyển sinh 2026, nhiều đại học dự kiến thay đổi phương án xét tuyển, có trường bổ sung phương thức xét tuyển hồ sơ năng lực.

Hiện tại, khoảng 30 trường đại học trên toàn quốc công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026 với nhiều điểm mới đáng chú ý.

Trường Đại học Văn Lang bổ sung phương thức xét tuyển hồ sơ năng lực. Năm 2026, trường tuyển sinh 64 ngành đào tạo bậc đại học hệ chính quy (chương trình tiêu chuẩn) và 16 chương trình đào tạo đặc biệt.

Thí sinh có thể xét tuyển vào trường với 6 phương thức như sau: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, xét kết quả học tập THPT (học bạ), xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, thi và xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực V-SAT, xét tuyển kết hợp với thi tuyển các môn năng khiếu (áp dụng với các ngành năng khiếu), xét tuyển thẳng và xét tuyển hồ sơ năng lực (phương thức mới).

Bên cạnh đó, nhiều trường cho biết dự kiến bỏ, giảm xét học bạ hoặc điều chỉnh phương thức xét tuyển.

Cụ thể, trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) năm 2026 bỏ hoàn toàn xét học bạ, trong khi năm 2025 vẫn áp dụng với 5/8 ngành kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ và thi năng khiếu.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 chỉ xét học bạ ở 10 ngành, không sử dụng điểm thi đánh giá năng lực (Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Sư phạm Hà Nội).

Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) tiếp tục không xét học bạ, bỏ V-SAT và thi đánh giá năng lực, thay bằng phương thức kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế.

Bên cạnh đó, vẫn có 7 trường thông báo xét học bạ độc lập, là: trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; trường Đại học Công Thương TP.HCM; trường Đại học Tân Trào (Tuyên Quang); trường Đại học Yersin Đà Lạt (Lâm Đồng); trường Đại học Tây Đô, trường Đại học Nam Cần Thơ; trường Đại học Nha Trang (Khánh Hoà).

Hầu hết các trường cũng sử dụng các kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy như kỳ thi TSA (Đại học Bách khoa Hà Nội), HSA (Đại học Quốc gia Hà Nội), V-ACT (Đại học Quốc gia TP.HCM), SPT (Đại học Sư phạm Hà Nội), H-SCA (Đại học Sư phạm TP.HCM) hay V-SAT (hợp tác với Trung tâm Khảo thí quốc gia). Đồng thời, các trường duy trì phương thức xét tuyển thẳng học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, xét điểm thi tốt nghiệp THPT hay xét chứng chỉ quốc tế vẫn được duy trì.

Loạt trường đại học công bố phương thức xét tuyển dự kiến năm 2026- Ảnh 1.

Nhiều trường đại học dự kiến điều chỉnh phương thức xét tuyển năm 2026. (Ảnh minh họa)

Chi tiết phương án tuyển sinh dự kiến các trường như sau:

STTTrườngXét học bạ độc lậpXét điểm thi đánh giá năng lực, tư duyXét chứng chỉ quốc tế
1Đại học Bách khoa Hà NộiKhôngTSASAT, ACT, A-Level, AP, IB
2Đại học Kinh tế quốc dânKhôngHSA, TSASAT, ACT
3Trường Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà NộiKhôngHSASAT
4Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội)KhôngHSAKhông
5Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2Tuỳ ngànhKỳ thi của trường và H-SCAKhông
6Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (ĐHQG Hà Nội)KhôngHSAKhông
7Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái NguyênKhôngSPTKhông
8Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc ThạchKhôngKhôngKhông
9Trường Đại học Công Thương TP.HCMV-ACT, H-SCAKhông
10Trường Đại học Công nghiệp TP.HCMKhôngKhôngKhông
11Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TP.HCM)KhôngV-ACT (kết hợp nhiều tiêu chí)Không
12Trường Đại học Tài chính - Marketing TP.HCMV-ACT, V-SATKhông
13

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

Không

H-SCA (kết hợp học bạ/điểm năng khiếu)

Không
14Trường Đại học Ngân hàng TP.HCMTổng hợp học bạ và thành tích bậc THPTV-SATKhông
15

Trường Đại học Tân Trào (Tuyên Quang)

Học bạ lớp 12

Không

Không

16Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thôngKhôngHSA, TSA, V-ACT, SPTSAT, ACT
17Trường Đại học Nam Cần Thơ
18Trường Đại học Nha TrangV-ACT, HSAKhông
19Trường Đại học Yersin Đà Lạt (Lâm Đồng)Học bạ lớp 12
20Trường Đại học Tây ĐôV-SAT, V-ACT
21Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà NộiKhôngHSASAT
23Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà NộiChỉ chương trình liên kếtHSAA-Level
24Trường Đại học Nông lâm Bắc GiangHọc bạ lớp 12KhôngKhông
25Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCMXV-ACTKhông
26Trường Đại học Hoa SenHọc bạ 3-6 kỳ THPTHSA, V-ACT, V-SATKhông
27Trường Đại học Nguyễn Tất ThànhHọc bạ lớp 12HSA, V-ACT, V-SAT, H-SCAKhông
28Trường Sĩ quan Thông tinKhôngHSA, V-ACTKhông
29Trường Đại học Kiên GiangHọc bạ lớp 12V-ACT, V-SATKhông
30Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Long AnHọc bạ 2-5 kỳV-ACTKhông
Sống đến 55 tuổi mới biết: Nếu không muốn về già cô đơn, có 3 việc KHÔNG THỂ làm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày