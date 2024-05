Loạt trải nghiệm cực đỉnh mới đón hè “cập bến” Vinpearl Harbour

Loạt trải nghiệm bừng tỉnh mọi giác quan hứa hẹn đưa Nha Trang trở thành tâm điểm mùa hè 2024.

Khuấy đảo mùa hè bằng những "bom tấn" giải trí hoàn toàn mới

Ngay khi vừa ra mắt vào đầu năm nay, Vinpearl Harbour đã ghi dấu ấn "bến cảng của những biểu tượng" khi quy tụ vạn trải nghiệm biểu tượng xuyên lục địa, từ tuyến cáp treo vượt biển huyền thoại tiên phong của Việt Nam được khởi động lại đến những dãy phố rực rỡ sắc màu và chuỗi hoạt động thú vị mang đậm hơi thở miền Nam nước Pháp. Hành trình kiến tạo trải nghiệm độc bản vẫn tiếp tục khi Vinpearl Harbour mở cánh cửa thần kỳ, mời du khách khám phá bộ ba "bom tấn" vui chơi giải trí hoàn toàn mới trên đảo Hòn Tre.

Khu phố thương mại Indochine với kiến trúc tinh mỹ tái hiện thời kỳ vàng son của Đông Dương hoa lệ sẽ mang đến hành trình xuyên không trải nghiệm văn hoá, mua sắm và ẩm thực đặc trưng với 3 tiểu khu Little Việt Nam, K-Central chạm sóng "Hàn lưu" và Shanghai Town mang dấu ấn xưa cũ của Bến Thượng Hải.

Mỗi trải nghiệm tại khu phố Indochine đều khiến du khách như đang sống giữa một Á Đông phồn thịnh, từ dạo quanh các ngõ ngách trên chiếc xích lô máy đầy ắp hoài niệm, đến trở về tuổi thơ rực rỡ với "rạp phim" thùng chớp bóng. Loạt minishow nhạc cụ dân tộc kết hợp múa dân gian từ Bắc đến Nam cùng "Rước đèn trông Trăng" kết hợp áo dài cổ, múa lân mang đến không khí náo nhiệt khắp khu phố.

Nằm trên khu phố Indochine và "ẩn nấp" tại tầng 2 của Harbour Market là siêu phẩm mà bất cứ du khách nào cũng phải đến trải nghiệm - tổ hợp spa và xông hơi Jjimjibang cao cấp chuẩn Hàn tiên phong tại Việt Nam Aquafield Nha Trang. Nhắc đến Jjimjilbang là nói đến văn hóa tắm hơi độc đáo, là nét văn hóa đại chúng đầy tự hào của người dân Hàn Quốc. Giờ đây, du khách bản địa và quốc tế đã có thể tận hưởng Jjimjilbang chuẩn Hàn khi đặt chân đến Vinpearl Harbour.

Aquafield Nha Trang rộng tới 5.400m2 với kiến trúc hiện đại và sang trọng được lấy cảm hứng từ những bãi biển nguyên sơ xanh trong của Nha Trang kết hợp với phong cách tối giản đương đại đến từ các kiến trúc sư Hàn Quốc, mang đến cho du khách đa dạng trải nghiệm thư giãn và trị liệu tinh thần. 7 phòng trị liệu đẳng cấp với những công năng chuyên biệt sử dụng nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên được nhập khẩu trực tiếp từ khắp thế giới: đá muối Himalaya, đất hoàng thổ, đất sét đỏ dẻo Hàn Quốc, gỗ Hinoki Nhật Bản… Đặc biệt nhất phải kể đến Phòng Băng Tuyết - phòng tuyết rơi nhân tạo tiên phong tại Việt Nam. Du khách sẽ được cảm nhận sự mát lạnh của mùa đông tuyết trắng xứ sở Kim Chi ngay tại Việt Nam - đất nước miền nhiệt đới.

Mảnh ghép cuối cùng trong bộ ba "bom tấn" ra mắt hè này là stunt show "Rise of the Ocean Princess". Đây là show diễn hành động thực cảnh tiên phong trên thế giới với sân khấu trên mặt biển. Khán giả sẽ được "thót tim" với mỗi pha hành động mãn nhãn được dàn dựng công phu, kết hợp hoàn hảo với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và công nghệ đẳng cấp. Đội ngũ sản xuất "khủng" từ Hollywood, Universal Studios, được xem là bảo chứng cho sự hoành tráng của siêu phẩm "bom tấn" này.

Thưởng thức "Rise of the Ocean Princess", khán giả sẽ không khỏi choáng ngợp trước những màn hành động đỉnh cao, từ màn lái ván bay (Flyboard) với hiệu ứng lửa phun, trình diễn pháo hoa di động từ cano tốc độ cao, trình diễn "Fly-By-Waterjet" với màn pháo hoa tựa như cánh bướm, đến phần biểu diễn diều 5 dây gắn LED và "pháo hoa diều" chưa từng có tại Việt Nam. Khoảnh khắc cao trào của show là màn xuất hiện bất ngờ và đầy kịch tính của viên ngọc trai khổng lồ, thắp sáng lung linh cả một góc vịnh biển Nha Trang về đêm.

Lễ hội Quốc tế thiếu nhi 01.06

Cùng với sự ra mắt của các siêu phẩm hoàn toàn mới là chuỗi sự kiện tưng bừng mừng ngày lễ Quốc tế thiếu nhi 01.06 tại Vinpearl Harbour và VinWonders Nha Trang, khởi động một mùa hè vui thỏa đa giác quan.

Tiếp nối thành công năm trước, Lễ hội quốc tế thiếu nhi 2024 có sự tham gia của 500 em học sinh thành phố biển, mang đến những màn trình diễn khuấy động không khí chào hè trên đảo Hòn Tre: màn diễu hành và trình diễn trống đội ấn tượng, các tiết mục thi đua văn nghệ sôi nổi giữa các trường, đồng diễn flashmob trong giai điệu mùa hè vui tươi "La la Wonder".

Ngay sau Lễ hội thiếu nhi là chuỗi các lễ hội bất tận dành cho du khách mọi lứa tuổi như Đại chiến thế giới nước Wonder Water War, Lễ hội đường phố Wonder Z và Lễ hội Cosplay Wonder You, Lễ hội Kem Wonder Ice Cream, Lễ hội ẩm thực Wonder Beer Fest cùng hàng loạt hoạt động hoạt náo, show diễn, trình diễn pháo hoa mỗi ngày.

VinWonders nhân dịp này cũng cho ra mắt gói bán giáo trí Wonder Summer Camp dành cho đối tượng học sinh từ 9 - 15 tuổi, nơi các em khám phá những kiến thức thiên nhiên - khoa học - văn hóa - kĩ năng mềm bổ ích thông qua các bài học mắt thấy, tai nghe, tay chạm trực quan sinh động.

Lễ hội Quốc tế thiếu nhi là hoạt động chào hè, mở màn cho loạt sự kiện đẳng cấp xuyên suốt tháng 6 - tháng 7 năm nay tại Nha Trang. Ngoài các sự kiện khởi động vào 1/6 nêu trên, đảo Hòn Tre còn mang đến cho du khách những trải nghiệm mãn nhãn với lễ hội hóa trang quy tụ hàng trăm cosplayer toàn quốc Wonder Cosplay (29/6), và đặc biệt là Lễ hội Vịnh Ánh Sáng Quốc Tế Nha Trang 2024 - cuộc thi trình diễn ánh sáng nghệ thuật hứa hẹn sẽ ghi tên vào kỷ lục Guinness dành cho tỉnh Khánh Hoà, dự kiện thu hút được 800.000 du khách trong và ngoài nước.

Vui chơi, khám phá, trải nghiệm văn hóa, mua sắm, ẩm thực và hội hè, Vinpearl Harbour chính là tâm điểm để "kích hoạt" làn sóng du lịch đổ bộ Nha Trang mùa hè này. Đây còn là nơi hứa hẹn kiến tạo hành trình "chơi hè cực đỉnh, bừng tỉnh mọi giác quan" đầy thăng hoa và thoả mãn.