Loạt thành tích khủng của bom tấn Avatar 2: Đạt 100 tỷ chớp nhoáng, có mỹ nhân phá kỷ lục của Tom Cruise

Sự trở lại của thương hiệu Avatar sau 13 năm vắng bóng đã khiến điện ảnh thế giới dịp cuối năm 2022 bùng nổ. Sự mãn nhãn đến từ hình ảnh, cách xây dựng thế giới đến từ góc nhìn của James Cameron đã không khỏi khiến người xem choáng ngợp. Kết quả, bộ phim đã và đang gặt hái nhiều thành tích cực tốt, thú vị mà chắc chắn khán giả và cả ekip không thể nào quên.

Ngay từ khi công chiếu chính thức toàn thế giới, Avatar: The Way of Water đã thu về nhiều thành tích khủng, bỏ xa các dự án chiếu cùng thời điểm. Sau 3 ngày ra mắt, phim ẵm hơn 434 triệu USD (gần 10,3 nghìn tỷ đồng), trong đó có 134 triệu (hơn 3,1 nghìn tỷ đồng) đến từ thị trường nội địa Bắc Mỹ. Tuy nhiên, kết quả này chỉ mới xếp hạng 2 trong năm 2022 khi Doctor Strange in the Multiverse of Madness vẫn đang là quán quân doanh thu mở màn.

Song, khả năng Avatar 2 đạt cột mốc 1 tỷ USD là hoàn toàn có thể xảy ra, thậm chí còn được dự đoán là lật đổ "ngôi vương" phòng vé năm nay vốn đang thuộc về Top Gun: Maverick của Tom Cruise.

Avatar 2 được dự đoán dễ dàng đạt mốc 1 tỷ USD toàn cầu

Riêng ở thị trường Việt Nam, phần 2 của Avatar mở màn với doanh thu ấn tượng 70 tỷ đồng, giúp bom tấn nhà James Cameron lọt danh sách 3 phim có doanh thu tuần đầu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam, và là phim nước ngoài đứng thứ 2 sau Avengers: Endgame. Sau gần 6 ngày chiếu, phim đã chính thức đạt 100 tỷ đồng tại Việt Nam vào trưa 21/12. Thành tích này tuy vậy vẫn một lần nữa xếp sau Doctor Strange 2 trong năm nay khi siêu phẩm này mất 5 ngày để phá mốc.

Theo số liệu Box Office Vietnam, Avatar 2 đã thu vể 100 tỷ đồng vào trưa ngày 21/12

Mặt khác, quá trình quay phim Avatar 2 cũng giúp dàn diễn viên ghi nhận nhiều thành tích đáng nể. Với Kate Winslet, cô đã bất ngờ phá kỷ lục nhịn thở dưới nước lâu nhất mà trước đó do Tom Cruise nắm giữ. Nam tài tử từng ở dưới nước 6 phút để tập luyện cho phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 5 vào năm 2015, và giờ đây Kate Winslet đã vượt qua con số này với thành tích 7 phút 14 giây.

Kate Winslet lập kỷ lục nhịn thở dưới nước

Chia sẻ với USA Today, Kate Winslet đùa rằng có lẽ Tom Cruise đang rất chán nản khi nghe rằng kỷ lục của mình đã bị "nàng Rose" đánh bại. "Thương Tom quá. Tôi không quen biết gì anh ấy, cũng chưa từng gặp luôn, nhưng tôi chắc chắn anh ấy đang rất chán nản vì nghe tin tôi phá kỷ lục. Tuy nhiên tôi rất hạnh phúc, và ngạc nhiên về khả năng của mình và vẫn tiếp tục tiến bộ".

Tom Cruise bị phá kỷ lục, và Top Gun 2 cũng đang có nguy cơ bị Avatar 2 vượt qua

Thực chất ngoài Kate Winslet, đại gia đình Avatar 2 còn có Sigourney Weaver nín thở được 6 phút 30 giây, tức cũng vượt qua Tom Cruise. Chia sẻ về bí quyết trên chương trình của Jimmy Fallon, Weaver cho biết cô được hỗ trợ huấn luyện bởi chuyên gia lặn đại tài Kirk Krack, và Krack đã khuyên các diễn viên rằng khi cảm thấy hơi thở có vấn đề, hãy nghĩ đến những điều khác để đánh lạc hướng bản thân.

Weaver lặn 6 phút 30 giây dưới nước

Nguồn ảnh: 20th Century Studios