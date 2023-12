Loạt quán cà phê "concept độc lạ" ở Hà Nội bỗng nổi rần rần, từ khách Việt đến khách Tây đều đổ xô check-in

Không thua kém gì TP.HCM, Hà Nội cũng là một thành phố sôi động nhất nhì Việt Nam. Dễ nhận thấy, Thủ đô ngày càng vươn mình trở thành "thủ phủ" giải trí của các bạn trẻ. Ở Hà Nội, ngoài vi vu khắp phố phường hay la cà các quán ăn nhộn nhịp, thì đi cà phê cũng là “nếp sống” của rất nhiều người. Cảm giác như bất kỳ con đường nào, bất kỳ quận nào cũng đều có những tọa độ bí ẩn, những quán cà phê hay ho chờ chúng ta đến khám phá. Dù dăm bữa nửa tháng lại có thêm một quán mới với đủ phong cách ra đời, nhưng nhắc đến cà phê ở Hà Nội chắc hẳn bạn sẽ không thể bỏ qua loạt quán sở hữu "concept độc lạ" nổi rần rần trên mạng xã hội, trở thành điểm ghé chân lý tưởng của nhiều bạn trẻ cũng như vô số vị khách nước ngoài. Hãy đề cử cho những quán cà phê mà bạn yêu thích tại cổng đề cử của WeChoice Awards 2023 sẽ được mở vào ngày 18/12/2023.



Nirvana Space

Như một "cơn gió lạ" giữa ma trận một loạt quán cà phê ở Hà Nội, Nirvana Space gây ấn tượng với nhiều bạn trẻ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Là một khu tổ hợp nghệ thuật do Phương Vũ - đạo diễn trẻ tuổi đa tài sáng lập, Nirvana Space tích hợp gồm cafe, trưng bày nghệ thuật, bán quần áo/gấu bông, studio, chiếu phim… trở thành chốn vui chơi độc đáo của giới trẻ Hà Nội. Tọa độ này mang đậm cảm hứng nghệ thuật sáng tạo và giải trí có thể nói là “không giống ai” nhưng khiến cho những vị khách lần đầu ghé quán đều tò mò mà muốn khám phá hết mọi màu sắc của không gian quái dị.

Từng góc tại Nirvana Space đều thể hiện trí tưởng tượng và sức sáng tạo của những người tạo nên nó, từ concept độc đáo phá cách bởi những tông màu tươi sáng, trên tường tràn ngập những hình vẽ tinh nghịch; đến bàn ghế, những hộp giấy, bóng đèn và cả những nhân vật khổng lồ được xây dựng xuyên qua các tầng của tòa nhà.

Hiện tại, Nirvana đang hoạt động với hai tầng không gian được bày trí bắt mắt, thoải mái, phù hợp là địa điểm gặp gỡ, tụ họp bạn bè. Tầng 1 thu hút bởi khu vực quầy bar lấp lánh lung linh, giống một khu rừng màu sắc, vui vẻ mà có chút bí ẩn, menu cũng được thiết kế tinh nghịch đúng như tinh thần của quán. Lên tới tầng 2, phần trần cao được tối ưu với những tấm kính sắc màu, đem tới độ tương phản lớn. Khu vực này nổi bật nhất là phần tường được bày trí dày đặc các loại đài radio tạo nên một "background" sống ảo đậm màu retro. Với tính sáng tạo, độc đáo có phần truyền cảm hứng cho giới trẻ này, Nirvana hiện là một trong những tổ hợp cà phê & giải trí nhận được sự yêu thích của đông đảo du khách khi ghé đến Hà Nội.

Địa chỉ: 46 An Dương, Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội. Giờ mở cửa: 09:30 - 22:00 Giá cả: 45k - 60k

8:11pm Coffee

Bên cạnh việc cập nhật những xu hướng mới thời hiện đại thì ngày nay giới trẻ lại đắm chìm trong sự hoài cổ từ việc thích thú với những chiếc máy ảnh digital mang phong cách Y2K (những năm 2000) cho đến săn lùng những địa điểm có vibe retro kiểu cũ. Sở hữu không gian theo phong cách y2k, quán cà phê 8:11pm bỗng vô tình trở thành một địa điểm nhâm nhi cà phê, check-in sống ảo lý tưởng của thế hệ trẻ.

Không gian quán không quá rộng nhưng lại có nhiều góc xinh xắn, từ việc sử dụng tone màu tone màu chủ đạo là đen, trắng và hồng đến trang trí những chiếc ti vi, cát xét hay máy ảnh cũ vừa mang đến màu sắc hiện đại lại toát nên phong cách của những thập niên trước. Đây cũng là một trong những kiểu decor ít thấy xuất hiện tại các quán cà phê ở Hà Nội. Chính vì giơ máy lên là có được ảnh đẹp nên 8:11pm được nhiều bạn trẻ thường xuyên ghé đến.

Địa chỉ: Tầng 3, số 10, ngõ 27 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội Giờ mở cửa: 9:30 - 21:00 Giá cả: 30k - 60k

The note Coffee

Được mệnh danh là quán cà phê "Km 0 của Hà Nội" do vị trí đắc địa, The Note Coffee nằm tại phố Lương Văn Can, Hoàn Kiếm, cách Hồ Gươm vài bước chân. Xuất hiện cách đây hơn 10 năm, nhờ hình lối trang trí đặc biệt mà đến nay tọa độ này bỗng nổi rần rần trở lại và thu hút rất nhiều khách ghé đến, đặc biệt là khách Tây.

Ngay từ bên ngoài, quán cà phê đã dễ dàng để lại ấn tượng cho mỗi du khách ghé qua bởi hàng loạt miếng giấy ghi chú đầy đủ màu sắc có mặt khắp nơi từ ngoài vào trong quán. Điểm đặc biệt là những tờ ghi chú ở đây do chính những du khách đã ghé qua để lại. Tại mỗi bàn trong quán cà phê có bày sẵn bút và những tờ ghi chú đủ màu sắc. Du khách chỉ việc viết lên lời chào, những dòng tâm sự hay bất cứ thứ gì, và dán chúng ở bất cứ đâu trong quán mà mình muốn. Ban đầu, những mảnh giấy ghi chú chỉ được dán trên tường. Nhưng nhiều năm trôi qua, chúng đã lấp đầy hết các mặt tường, thậm chí trên bàn ghế, cửa sổ và cả trần nhà...

Trước đó, The Note Coffee được bình chọn là một trong những quán cà phê kỳ lạ nhất thế giới do tạp chí Mỹ Newsweek xếp hạng. Địa điểm này cũng từng top 50 quán cà phê đẹp nhất thế giới được tổng hợp bởi trang Big 7 Travel của Mỹ. Tới đây, thực khách có thể nhâm nhi ly cà phê trứng béo ngậy, thơm ngọt, ngắm nhìn thành phố từ trên cao - một trải nghiệm "rất Hà Nội".

Địa chỉ: 64 Lương Văn Can, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Giờ mở cửa: 8:00 - 22:30 Giá cả: 40k - 100k

Miên Man Sapce

Nếu từng vô tình lượn lờ qua con phố Ấu Triệu bất kể sáng hay chiều có lẽ bạn sẽ bắt gặp đông nghịt các bạn trẻ tụ họp tại một quán nhỏ ven đường, tận hưởng khí trời Hà Nội. Đó chính là Miên Man Space.

Mang một concept khá độc đáo lại vừa vặn như tên gọi “Miên man”, quán cà phê trang trí những đám mây lơ lửng khu vực giếng trời thi thoảng lại ánh lên những tia sáng, tạo nên một không gian “mơ ngủ”.

Bước vào quán, tuy có cảm giá hơi tối bởi màu sắc thiết kế chủ đạo là tone đen nhưng chắc hẳn là du khách sẽ ấn tượng với khu vực quầy bar ngập tràn hoa cũng là background sống ảo yêu thích của nhiều bạn nữ. Bên cạnh đó, các góc trong quán cũng được bài trí nội thất đầy tính nghệ thuật tạo nên cảm giác ấm cúng, dễ chịu cho nhiều khách hàng.

Khu vực uống cà phê tại quán bao gồm tầng 1, tầng 2 và tầng 5. Riêng tầng 5 có một thiết bị nhìn thẳng sang nhà thờ lớn vô cùng đắt giá. Bên cạnh không gian mới lạ, đồ uống của quán cũng được đặt tên khá vui tai từ Mây Lang Thang (cafe kem béo béo cùng bánh bông) hay món Sóng Ở Đáy Sông (cafe bơ lạc)... Với vị trí đắc địa cùng phong cách độc đáo, Miên Man Space là nơi cho các bạn trẻ Hà Thành tha hồ “chill” cả ngày.

Địa chỉ: Số 3 Ấu Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Giờ mở cửa: 8:00 – 23:00 Giá cả: 65k - 80k

Mỗi quán là một phong cách và có điểm hay hoàn toàn riêng biệt, không giống với bất cứ nơi đâu. Thế thì hỏi sao giới trẻ không đổ "đứ đừ", kéo nhau đến check-in ầm ầm mỗi ngày. Ở Hà Nội hay ghé thăm Hà Nội mà chưa đến 4 quán cà phê độc đáo này thì quả thật là đáng tiếc đó vì đây chắc hẳn sẽ là những không gian lý tưởng để bạn "làm mới" buổi hẹn hò, tám chuyện của mình.