Loạt phim kinh dị nhất định phải xem vào ngày Halloween năm nay

Mùa Halloween năm nay đón chào sự xuất hiện của những bộ phim kinh dị với màu sắc đầy đa dạng.

Âm hồn đô thị (Tastes Of Horror)

Đây là tác phẩm đến từ Hàn Quốc, tập hợp 5 câu chuyện kinh dị ngắn khác nhau. Điều đặc biệt, cả 5 bộ phim đều mang màu sắc mới lạ và được thực hiện bởi 5 đạo diễn độc lập góp phần khiến toàn tác phẩm trở nên đa dạng hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, phim lấy cảm hứng từ những câu chuyện kinh dị truyền miệng trong đời sống nên sẽ vừa có sự gần gũi, vừa gia tăng nỗi khiếp sợ từ bao đời với người xem.

Trailer phim Âm hồn đô thị.

Phim được mời tham dự Liên hoan phim Sitges lần thứ 55 tại Tây Ban Nha - một trong ba liên hoan phim giả tưởng và kinh dị lớn nhất thế giới.



Đồng thời, Âm hồn đô thị chinh phục thành công đất nước có nhiều bộ phim kinh dị nổi tiếng - Thái Lan với giải thưởng Phim Hay Nhất tại Liên hoan phim quốc tế Thái Lan lần thứ 5.

Âm hồn đô thị là tuyển tập 5 câu chuyện đáng sợ.

Ở Hàn Quốc, Âm hồn đô thị cũng tham dự Liên hoan phim giả tưởng quốc tế Bucheon lần thứ 26 và nhận sự quan tâm lớn từ công chúng.

Âm hồn đô thị khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 27/10.

Khu vườn quỷ dị (The Forbidden Play)

Đây là một bộ phim kinh dị Nhật Bản đang nhận được nhiều sự chú ý trong mùa Halloween năm nay. Phim của đạo diễn Hideo Nakata, được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Kinjirareta Asobi của tác giả Shimizu Karuma.

Bộ phim kể về một bi kịch xảy đến với một gia đình hạnh phúc khi mong ước của cậu bé con lại gây ra tai họa cho cả nhà.

"Mỹ nữ nghìn năm có một" Hashimoto Kanna là nữ chính của phim.

Nội dung của phim xoay quanh câu chuyện kể về gia đình của Miyuki khi người vợ và người mẹ yêu quý đã qua đời, đứa con trai bé nhỏ Haruto của bà đã chôn một ngón tay của bà ở sân sau mà bà vô cùng yêu quý với hy vọng có thể khiến bà sống lại.

Khi cha Naoto nhìn Haruto niệm phép hồi sinh, ông khó có thể chịu đựng được khi nói với cậu rằng không có cách nào để đưa mẹ cậu trở lại. Nhưng ít ai biết rằng, khi Haruto lặp lại những câu kinh của mình hàng ngày, có thứ gì đó tà ác đang rình rập dưới lòng đất... Làm sao Miyuki có thể yên nghỉ khi Naoto quay lưng lại với lời hứa với gia đình?

Bộ phim cũng được công chiếu từ ngày 27/10 tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc.

Quỷ môn quan gọi hồn (Back Home)

Lấy cảm hứng từ những chuyện ma có thật gây rúng động Hương Cảng một thời, Quỷ môn quan gọi hồn khai thác nhân vật mang tên Hướng Vinh (Giang Diệp Sinh).

Từ nhỏ, cậu đã sở hữu “đôi mắt âm dương” và thường xuyên nhìn thấy ma quỷ. Để tránh sợ hãi và phiền toái, cậu sẽ vờ như không thấy chúng. Đến lớn, Hướng Vinh sang Canada sinh sống nhưng rồi cậu cũng phải trở về Hong Kong để chăm sóc mẹ.

Quỷ môn quan gọi hồn khiến nhiều người ám ảnh.

Về nhà vào đúng ngày rằm tháng 7, cậu lại liên tục bắt gặp những hồn ma vất vưởng tại ngôi nhà mình. Không chỉ thế, hàng loạt chuỗi tự sát bí ẩn của hàng xóm càng khiến Hướng Vinh sợ sệt hơn. Cậu phải một lần nữa đối mặt với những sự việc kinh khủng đến từ thế giới tâm linh.

Năm đêm kinh hoàng (Five Nights at Freddy's)

Đây là bộ phim được nhiều khán giả mong đợi nhất trong dịp lễ Halloween năm nay. Tác phẩm được Blumhouse chuyển thể từ trò chơi điện tử kinh dị nổi tiếng có tên Five Nights at Freddy's (2014) của hãng Scott Cawthon.

Phim có sự tham gia diễn xuất của các ngôi sao Josh Hutcherson (series The Hunger Games - Đấu Trường Sinh Tử), Elizabeth Lail (Gossip Girl), Piper Rubio, Mary Stuart Masterson và Matthew Lillard.

Nội dung của phim kể về nhân viên bảo vệ Mike Schmidt chấp nhận công việc trực đêm tại Freddy Fazbear's Pizza, một trung tâm giải trí gia đình bị bỏ hoang. Mở cửa từ những năm 80, nơi đây từng được rất nhiều trẻ em yêu thích, nhưng vì một sự cố đã bị bỏ hoang đến nay.

Năm đêm kinh hoàng đặt khán giả vào trạng thái căng thẳng nghẹt thở hơn là hù dọa.

U ám và có phần rùng rợn đến từ 4 chú gấu linh vật nổi tiếng lần lượt là Foxy trong hình hài chú cáo cướp biển, thỏ máy Bonnie, gà máy Chica và cuối cùng là chú gấu đại diện Freddy.

Mike dần phát hiện ra chúng không chỉ là 4 linh vật vô tri vô giác mà còn có thể di chuyển. Thậm chí, 4 linh vật tưởng chừng đáng yêu này còn sẵn sàng ra tay sát hại bất cứ ai còn lảng vảng tại công viên sau nửa đêm.

Tết ở làng Địa Ngục

Nếu yêu thích những bộ phim Việt thì Tết ở làng Địa Ngục chính là bộ phim hoàn hảo để xem vào ngày Halloween 2023. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thảo Trang.

Đại diện nhà sản xuất khẳng định, phiên bản truyền hình sẽ giữ nguyên tinh thần của bộ truyện gốc, hứa hẹn trở thành series phim kinh dị chuyển thể dữ dội và ma quái nhất của Việt Nam.

Để làm được điều này, đoàn làm phim không tiếc công đầu tư cho bối cảnh để tạo ra làng Địa Ngục chân thực nhất từ ngôi làng Sảo Há hoang sơ nơi núi rừng Tây Bắc.

Đây là phim kinh dị Việt dài tập được đánh giá là dữ dội nhất năm 2023.

Tết ở làng Địa Ngục quy tụ dàn sao đa thế hệ đến từ hai miền Bắc – Nam. Tất cả cùng hóa thân thành người dân chung sống dưới một ngôi làng với những bí mật trong quá khứ không muốn bị tiết lộ.

Những diễn viên gạo cội, giàu kinh nghiệm như Phú Đôn, Văn Báu, Chiều Xuân… khiến khán giả ấn tượng trong lần đầu tiên đóng phim kinh dị cùng chuyển biến tâm lý phức tạp. Bộ phim hiện đang được chiếu trên truyền hình K+.

Ngoài ra, có thể xem lại một loạt bộ phim kinh dị kinh điển như The Shining (1980), Quỷ ám (1973), Get Out (2017) hay The Conjuring (2013).. . Đây đều là những bộ phim kinh dị được đánh giá là ám ảnh nhất với người xem tính đến thời điểm hiện tại.