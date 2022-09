Loạt phim Hàn bị giảm số tập vì tỷ suất người xem thấp: Jung Hae In - Song Ji Hyo góp mặt

Với cách quay phim "cuốn chiếu" (tức quay từng tập rồi phát sóng chứ không quay hết toàn bộ từ đầu), nhiều phim Hàn đối mặt với tình trạng lượt xem bấp bênh, không thành công như mong đợi. Vì lẽ đó, đoàn phim hoặc nhà đài đành phải đi đến quyết định cắt giảm thời lượng phim, khiến khán giả vô cùng tiếc.

Tần Số Tình Yêu 37,2

Như nhan đề bộ phim, Tần Số Tình Yêu 37,2 kể về nam chính Captain (Yoon Gun) - một phát thanh viên radio đã ăn cắp tần số của một chương trình, tại đó khán giả gửi về những câu chuyện tình yêu của mình. Mỗi tập phim, khán giả sẽ được thưởng thức một câu chuyện và thấu hiểu những thông điệp trong đó.

Có nội dung thú vị, mới lạ nhưng Tần Số Tình Yêu 37,2 không thể thu hút sự chú ý của công chúng. Ban đầu, phim được MBC lên kế hoạch phát sóng 16 tập, nhưng đã bị cắt xuống một nửa, chỉ còn 6 tập.

Hội Bạn Gái Cũ

Ra mắt năm 205, Hội Bạn Gái Cũ đánh dấu sự trở lại màn ảnh của "Mợ ngố" Song Ji Hyo. Trong phim, Song Ji Hyo vào vai Kim Soo Jin - cô bạn gái cũ được nam chính Bang Myung Soo đề cập trong truyện tranh của mình. Khi tác phẩm trở nên nổi tiếng và được làm phim, Myung Soo gặp lại hội bạn gái cũ, tạo nên nhiều tình huống "dở khóc dở cười".

Dù có Song Ji Hyo góp mặt nhưng Hội Bạn Gái Cũ cũng không thoát được tỷ suất kém vì nội dung không chất lượng được như ý tưởng. Ở tập đầu tiên, phim chỉ đạt tỷ suất 1,16% cũng là con số cao nhất xuyên suốt dự án. Cho đến cuối cùng, Hội Bạn Gái Cũ đã bị cắt từ 16 xuống 12 tập vì rating chưa bao giờ vượt mức 1%.

Tâm Hồn Cao Đẹp

Bộ phim do Jang Hyuk và Park So Dam đóng chính được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Frankenstein kinh điển. Trong Tâm Hồn Cao Đẹp, bác sĩ giải phẫu Lee Young Oh mắc chứng vô cảm dù là tên tuổi nổi tiếng. Cho đến khi bệnh nhân của anh qua đời theo cách khó hiểu, cuộc sống của vị bác sĩ mới bắt đầu thay đổi.

Có nhiều yếu tố để thành công nhưng Tâm Hồn Cao Đẹp lại gây hoang mang khi chỉ đạt rating 3,7%, khá thấp khi được chiếu trên kênh truyền hình lớn như KBS. Sau đó từ kế hoạch 16 tập ban đầu, phim bị cắt xuống còn 14 tập, để lại cho khán giả nhiều tiếc nuối.

Mom Is Acting Up

Mom Is Acting Up (tạm dịch: Khi Mẹ Nhõng Nhẽo) có sự tham gia của "bà nội quốc dân" Na Moon Hee, cùng hai cái tên trẻ khá đình đám là L (INFINITE) và Kim Sae Ron. Nội dung phim kể về việc những đứa con của bà Na bất ngờ trở về để sống với mẹ sau khi gặp thất bại trên đường đời. Để "đối phó" với những đứa con của mình, bà Na đã có cách dạy dỗ nghiêm khắc, lại vô cùng độc đáo.

Là phim thuộc đề tài gia đình, những tưởng Mom Is Acting Up sẽ là thành công tiếp theo của Na Moon Hee sau Gia Đình Là Số 1. Tuy nhiên phim đã bất ngờ bị đài MBC cắt từ 120 tập xuống chỉ còn 27 tập vì rating quá thấp, nhường chỗ cho các dự án mới lên sóng.

Em Là Một Nửa Đời Anh

Dù từng thành công với nhiều dự án phim như D.P hay Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi nhưng Jung Hae In cũng từng trải qua những "nốt trầm". Năm 2020, anh tham gia dự án Em Là Một Nửa Đời Anh (A Piece of Your Mind), vào vai một lập trình viên AI "rơi vào lưới tình" cùng một chuyên gia thu âm nhạc cổ điển (do Chae Soo Bin đóng).

Em Là Một Nửa Đời Anh bị nhận xét là lan man, không thu hút, dẫn đến tỷ suất người xem chỉ đạt mức cao nhất là 2.4% - khá thấp so với mặt bằng chung đài cáp. Kết quả, phim bị cắt từ 16 tập xuống chỉ còn 12 tập.

Nguồn: Soompi