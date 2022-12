Loạt phim Hàn 2022 có kết thúc gây tiếc nuối: “Cậu út” Song Joong Ki “tiếp bước” Yoona - Lee Jong Suk

Phim Hàn năm 2022 rộ lên một "trào lưu" khi rất nhiều bộ phim cùng có kết thúc bi kịch. Nhưng bi kịch mà hợp lý vẫn còn khá hơn những cái kết qua loa, vội vàng, phá hỏng cả mạch phim dưới đây.

Twenty Five, Twenty One là bộ phim thuộc thể loại chữa lành, gây được tiếng vang lớn hồi đầu năm nay. Phim được đánh giá rất cao về cả kịch bản lẫn diễn xuất thế nhưng đó chỉ là ở 15 tập đầu. Tập cuối của phim bị đánh giá là làm phí hoài cả một hành trình đầy ý nghĩa khi khép lại với cái kết không thể gây thất vọng hơn. Ngoài việc cặp chính chia tay ra thì khán giả còn hoang mang khi không biết số phận của Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) cuối cùng ra sao và chồng của Na Hee Do (Kim Tae Ri) là ai.

Đôi chính Twenty Five, Twenty One không đến với nhau vẫn còn may mắn chán so với cặp vợ chồng Big Mouth. Xuyên suốt hành trình phim, họ cùng vào sinh ra tử, chiến đấu lại kẻ xấu nhưng sau cùng, khi Chang Ho (Lee Jong Suk) có được thứ mình muốn thì Go Miho (Yoona) lại chết vì ung thư. Thêm vào đó, việc kẻ thù lớn nhất của Chang Ho cũng chết vì bệnh tật chứ không phải bị pháp luật trừng trị khiến hành trình công lý của Chang Ho trở nên đầy vô nghĩa.

Eve là bộ phim bị đánh giá là thuộc top thảm họa của phim Hàn 2022. Hành trình báo thù của Lee Rael (Seo Ye Ji) trở thành chuyện tình yêu bi thương khi cô lại yêu luôn kẻ thù, điều lẽ ra không nên xảy ra. Cuối cùng, kẻ thù lớn nhất của Rael là Kang Yoon Kyum đã nguyện chết để bảo vệ cô, Rael ra nước ngoài, sống trong nỗi nhớ thương dằn vặt, còn Seo Eun Pyung - người luôn ở bên yêu thương Rael thì cũng sống trong cô độc. Một kết thúc khi không ai hạnh phúc, việc báo thù của Lee Rael trở nên hoàn toàn vô nghĩa.

Cậu Út Nhà Tài Phiệt khép lại năm 2022 của phim Hàn với một cái kết gây tranh cãi vô cùng gay gắt. Ở hồi kết, Do Joon (Song Joong Ki) không thể "cải số", vẫn chết trong một vụ tai nạn mà hung thủ chính là người nhà của anh. Hyun Woo trở lại với thân xác của mình và đòi lại công bằng cho mình cũng như Do Joon, đưa vụ án của Do Joon ra ánh sáng sau 20 năm cậu út chết oan. Hồi kết của phim khiến mọi thứ xảy ra ở 15 tập đầu trở nên mơ hồ và hành trình đấu tranh của Do Joon chỉ có ý nghĩa là bước đệm để Hyun Woo "thức tỉnh", "giải thoát" bản thân khỏi kiếp "nô lệ" Soonyang.

Nguồn ảnh: tvN, JTBC