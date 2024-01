Loạt phim đáng xem của mỹ nhân Hàn hot nhất hiện tại: Nữ hoàng lãng mạn, từng có cảnh cởi áo "gây bão" MXH

Mới đây, Good Data Corporation đã công bố danh sách những bộ phim Hàn được bàn tán sôi nổi nhất tuần vừa qua. Được biết, đơn vị này thu thập dữ liệu từ các bài báo, bài đăng trên blog, hoạt động trên các cộng đồng trực tuyến,... Theo đó, đứng đầu danh sách là Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi. Không chỉ vậy, Park Min Young cũng là diễn viên gây được tiếng vang lớn nhất.

Rõ ràng, không phải ngẫu nhiên mà Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi lại hot đến như vậy. Bộ phim này có nội dung hấp dẫn, đang được khán giả chấm 8,6 điểm trên trang Mydramalist. Với thành tích này, Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi xứng đáng nằm trong top những bộ phim hay nhất của Park Min Young.

Trời Đẹp Em Sẽ Đến - 8,2 điểm

Trời Đẹp Em Sẽ Đến mang tới câu chuyện tình yêu giữa Mok Hae Won (Park Min Young), một giáo viên cello vì quá mệt mỏi với cuộc sống ở Seoul nên đã về quê và Im Eun Seob (Seo Kang Joon), quản lý tiệm sách, bạn học cũ của Mok Hae Won. Giữa mùa đông, hai con người giúp nhau sưởi ấm trái tim nguội lạnh từ lâu, chữa lành những vết thương lòng từ quá khứ.

Đây là một bộ phim chữa lành đúng nghĩa với những thước phim nhẹ nhàng và tuyệt đẹp, rất phù hợp cho những ai không thích drama.

7 Ngày Làm Vương Hậu - 8,2 điểm

7 Ngày Làm Vương Hậu khắc họa cuộc đời bi kịch của Vương hậu Dangyeong/Shin Chae Kyung (Park Min Young). Cô bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc chiến quyền lực khốc liệt giữa hai vị vương tử Lee Yeok (Yeon Woo Jin) và Lee Yoong (Lee Dong Gun).

Từ thuở thiếu niên, Shin Chae Kyung và Lee Yeok đã yêu nhau. Ban đầu, Lee Yeok bị giám sát dưới quyền của nhà vua Lee Yoong. Về sau, anh ta lật đổ anh trai mình để xưng vương, Shin Chae Kyung cũng được phong làm vương hậu.

Tuy nhiên, cha của Shin Chae Kyung lại là một vị đại thần trung thành với Lee Yoong. Ông đem quân nổi loạn khiến cho Lee Yeok bị các phe phái trong triều tạo sức ép. Cuối cùng, gia tộc của Shin Chae Kyung bị tru di. Nhà vua Lee Yeok buộc phải hạ lệnh phế truất người con gái mình yêu chỉ sau 7 ngày.

Có một điều đáng chú ý về bộ phim này là Park Min Young từng có cảnh cởi áo từng gây bão khắp cõi mạng. Đó là khi nhân vật Shin Chae Kyung cởi bỏ lớp áo ngoài để Lee Yeok nhìn thấy hình xăm trên lưng. Dù không hở hang quá nhiều, thế nhưng với phân cảnh này, Park Min Young vẫn khiến dân tình "xỉu up xỉu down" trước body cực kỳ nóng bỏng của mình.

Bí Mật Nàng Fangirl - 8,3 điểm

Trong Bí Mật Nàng Fangirl, nhân vật nữ chính Sung Duk Min (Park Min Young) là một con người "hai mặt". Ban ngày, cô là người phụ trách phòng trưng bày nghệ thuật chuyên nghiệp và tận tâm. Thế nhưng khi cởi bộ đồng phục ra, Sung Duk Min lại là một fan cuồng của nam thần tượng Shi An. Cô ăn, ngủ, thở vì thần tượng, như thể anh là cả vũ trụ của cô.

Tuy nhiên, Shi An lại không phải là nam chính của chúng ta, mà là Ryan (Kim Jae Wook). Anh ấy là giám đốc mới của Sung Duk Min, từng là họa sĩ nổi tiếng nhưng hiện không còn vẽ nữa. Sung Duk Min dường như luôn thờ ơ với người khác. Dẫu vậy, anh ấy lại phát hiện ra bí mật của Sung Duk Min và mọi chuyện đã thay đổi.

Thư Ký Kim Sao Thế? - 8,5 điểm

Năm 2018, bộ phim Thư Ký Kim Sao Thế? từng gây sốt toàn châu Á. Đây chính là bom tấn đã đưa Park Min Young lên đỉnh cao của dòng phim hài lãng mạn, kể về chuyện tình ngọt ngào, hài hước giữa Phó chủ tịch "tự luyến" Lee Young Joon (Park Seo Joon) và nữ thư ký Kim Mi So (Park Min Young).

Lee Young Joon làm việc cùng Kim Mi So trong suốt 9 năm trời. Bất cứ khi nào anh đưa ra mệnh lệnh, Kim Mi So luôn đảm bảo nó được thực thi một cách hoàn hào. Thế nhưng một ngày, Kim Mi So bất ngờ xin nghỉ việc khiến Lee Young Joon vô cùng hốt hoảng. Dĩ nhiên, Lee Young Joon phải tìm đủ mọi cách để giữ chân cô thư ký để rồi cuối cùng, hai người đã dần nảy sinh tình cảm với nhau.

Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi - 8,6 điểm

Sau 4 tập đầu tiên, Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi đang nhận phản hồi tích cực từ khán giả. Trên mạng xã hội, netizen bày tỏ sự phấn khích khi chứng kiến hành trình làm lại cuộc đời của nữ chính Kang Ji Won (Park Min Young).

Cô từng là người có số phận hẩm hiu nhất trên đời khi phải chịu khổ để ở bên tên chồng "hãm" trong suốt nhiều năm từ hồi yêu nhau, mắc bệnh ung thư chỉ còn vài tháng để sống, tận mắt chứng kiến chồng và bạn thân phản bội mình, sau đó bị chồng giết chết. May mắn thay, Kang Ji Won có cơ hội trọng sinh về 10 năm trước.

Người Hùng Của Em - 8,8 điểm

Người Hùng Của Em là bộ phim hay bậc nhất sự nghiệp của Park Min Young. Tác phẩm này thuộc thể loại hành động - bí ẩn - lãng mạn, xoay quanh nhân vật Healer/Seo Jung Hoo (Ji Chang Wook), người có quá khứ bi thương. Seo Jung Hoo mất bố, mẹ tái hôn, lớn lên trong những lời ra tiếng vào. Anh ta trở thành người gai góc, sẵn sàng gây gổ với những ai tỏ ra thương hại mình.

Seo Jung Hoo từng phải vào trại giáo dưỡng, đến khi được tự do lại nghe được tin dữ - bà của anh đã mất. Một ngày, có người xưng là bạn của bố anh xuất hiện, dạy võ cho anh rồi sau đó bỏ đi. Kể từ lúc ấy, Seo Jung Hoo trở thành "tay chặt vặt bóng đêm" với bí danh Healer, kẻ chuyên nhận nhiệm vụ trong thế giới ngầm.

Kế hoạch của anh ta là kiếm đủ tiền mua một hòn đảo và sống cô độc ở đó. Tuy nhiên, mọi thứ chệch hướng khi Seo Jung Hoo gặp nữ phóng viên xinh đẹp, nhiệt huyết Chae Yeong Shin (Park Min Young).