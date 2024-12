Loạt ồn ào đời tư chấn động showbiz châu Á 2024: Han So Hee với tình tay 3 "khét lẹt" vẫn kém màn cúi đầu nhận lỗi của 2 tài tử này

Nếu như 2023 được xem là "năm tam tai" của showbiz châu Á khi chứng kiến nhiều nghệ sĩ "bay màu" chỉ vì liên quan tới chất cấm, thì năm 2024 cũng không khá khẩm hơn là bao.

Chỉ khác là năm nay, thay vì lo sợ việc thần tượng bị "gọi tên" trong những vụ điều tra liên quan tới chất cấm, người hâm mộ lại phải đau đầu theo dõi loạt drama tình ái, tranh chấp lằng nhằng trong giới showbiz châu Á.

Min Hee Jin và HYBE

Một trong những tranh cãi lớn nhất khiến giới showbiz xứ Hàn dậy sóng chính là cuộc xung đột giữa Min Hee Jin - cựu CEO của ADOR và công ty mẹ HYBE.

Min Hee Jin bị cáo buộc tìm cách tách ADOR khỏi HYBE, dẫn đến việc cô bị sa thải và đảm nhận vai trò sáng tạo thay vì quản lý.

Vụ tranh chấp giữa Min Hee Jin và HYPE kéo dài suốt 1 thời gian dài

Cuộc xung đột kéo dài với các cáo buộc về sự sao chép trong ngành K-pop đã trở thành tâm điểm của ngành giải trí năm nay.

Suga (BTS) lái xe lúc say rượu

Vụ việc liên quan đến Suga (BTS), xảy ra vào ngày 6/8/2024 khi nam ca sĩ bị cảnh sát Hàn Quốc phát hiện lái xe trong tình trạng say rượu gần khu phức hợp Nine One Hannam ở Hannam-dong.

Suga bị ngã khi điều khiển xe và được đưa về đồn cảnh sát. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong máu của thành viên BTS vượt xa giới hạn cho phép.

Suga tại cơ quan điều tra sau vụ lái xe trong tình trạng say rượu

Rất may, không có ai bị thương trong vụ việc. Tuy nhiên, sự cố này đã làm dấy lên tranh cãi và thu hút sự chú ý của dư luận. Sau đó, cảnh sát kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ cho công tố viên để xử lý.

Vụ việc này đã gây ảnh hưởng nhất định đến hình ảnh của anh trong cộng đồng người hâm mộ và dư luận Hàn Quốc. Sau 2 tháng gây tranh cãi, vào cuối tháng 9/2024, Thẩm phán Lee Yoo Seop của Tòa án quận phía Tây Seoul đã ban hành lệnh tóm tắt về vụ án say rượu lái xe của Suga. Theo lệnh tóm tắt, thành viên BTS bị phạt 15 triệu won (gần 11.500 USD) vì vi phạm luật giao thông đường bộ do lái xe khi say rượu.

Scandal tình tay 3 ồn ào

Vụ ồn ào giữa Han So Hee và Ryu Jun Yeol bắt đầu từ tháng 3/2024 khi cả hai bị phát hiện cùng đi nghỉ tại Hawaii. Điều này xảy ra ngay sau khi Ryu Jun Yeol kết thúc mối quan hệ kéo dài nhiều năm với Hyeri (thành viên nhóm Girl's Day).

Tin đồn về việc Han So Hee có liên quan đến việc Ryu Jun Yeol và Hyeri chia tay nhanh chóng lan rộng. Dù các công ty quản lý của hai diễn viên khẳng định họ bắt đầu hẹn hò sau khi Ryu Jun Yeol và Hyeri đã chia tay.

Drama tình ái giữa Han So Hee - Ryu Jun Yeol và Hyeri cũng khiến netizen ngán ngẩm 1 thời gian

Han So Hee sau đó lên tiếng trên Instagram, phủ nhận việc cô xen vào mối quan hệ cũ của Ryu Jun Yeol và Hyeri. Cô còn chính thức xác nhận mối quan hệ với Ryu Jun Yeol trong một bài đăng trên blog cá nhân, đồng thời gửi lời xin lỗi đến Hyeri vì một số lời bình luận có thể khiến tình hình thêm căng thẳng.

Tuy nhiên, chỉ hai tuần sau khi công khai hẹn hò, truyền thông Hàn Quốc xác nhận Han So Hee và Ryu Jun Yeol đã chia tay vì lý do cá nhân, chấm dứt mối quan hệ ngắn ngủi này. Vụ việc thu hút nhiều chú ý từ công chúng, đặc biệt là vì các mối liên hệ trước đó giữa ba ngôi sao hàng đầu trong làng giải trí Hàn Quốc. Sau ồn ào, danh tiếng và hình ảnh của Han So Hee cùng Ryu Jun Yeol bị ảnh hưởng không nhỏ.

Jung Woo Sung có con ngoài giá thú

Ngay cuối tháng 11/2024, Jung Woo Sung - nam tài tử luôn được xem là "quý ông độc thân" của làng giải trí xứ Hàn khiến công chúng ngỡ ngàng khi thừa nhận là cha ruột con trai người mẫu Moon Gabi.

Jung Woo Sung thừa nhận là cha ruột con trai của Moon Gabi

Đứa trẻ được sinh vào tháng 3/2024, và Moon Gabi trước đó đã công khai về việc làm mẹ mà không tiết lộ danh tính của cha đứa bé. Tuy nhiên, Jung Woo Sung chỉ thực hiện nghĩa vụ của một người cha và không kết hôn với Moon Gabi. Truyền thông Hàn sau đó đăng tải thông tin rằng, Jung Woo Sung từ chối chuyện kết hôn với mẹ con trai mình vì hiện tại nam tài tử đang hẹn hò với một cô gái khác.

Việc từ chối kết hôn với mẹ của con trai mình khiến Jung Woo Sung phải công khai xin lỗi ngay tại lễ trao giải

Sự việc này đã làm dấy lên nhiều tranh cãi, khiến hình ảnh cùng danh tiếng của Jung Woo Sung bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 45, Jung Woo Sung đã công khai xin lỗi công chúng và cam kết sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm làm cha: "Tôi sẽ chấp nhận và chịu mọi chỉ trích. Là một người cha, tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình cho đến cuối cùng".

Nghi vấn Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu ly hôn

Vụ nghi vấn ly hôn giữa Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy bắt đầu rộ lên vào giữa năm 2023 và tiếp tục gây chú ý trong năm 2024. Cặp đôi, kết hôn từ năm 2017 và có một con chung. Tuy vậy suốt thời gian qua, cả hai luôn đối mặt với nhiều tin đồn về mâu thuẫn, trong đó có các nghi vấn về sự xuất hiện của người thứ ba.

Đỉnh điểm là vào giữa năm 2024 vừa qua, truyền thông đồng loạt đăng tải nghi vấn chuyện Trần Hiểu được cho là đã yêu cầu ly hôn, dù không có tuyên bố chính thức từ hai bên. Truyền thông cùng nhiều blogger cho rằng cặp đôi đã trải qua giai đoạn căng thẳng và cuối cùng quyết định giải quyết bằng cách ly hôn.

Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu liên tục vướng nghi vấn ly hôn

Mặc dù chưa công khai xác nhận ly hôn nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy cuộc hôn nhân của cặp đôi đã đi đến hồi kết. Các nguồn tin trong ngành giải trí đều khẳng định rằng thủ tục ly hôn đang được tiến hành. Trong khi Trần Hiểu tập trung cho công việc ở Đại Luc, thì Trần Nghiên Hy chủ yếu dành thời gian chăm sóc gia đình, ít xuất hiện trong các dự án lớn.

Baifern Pimchanok - Nine Naphat chia tay

Cho tới nay, câu chuyện chia tay bất ngờ giữa Baifern Pimchanok và Nine Naphat vẫn khiến công chúng không khỏi tiếc nuối. Cặp đôi tuyên bố chia tay vào tháng 7/2024 chỉ sau chưa đầy 1 tháng trở về từ chuyến du lịch châu Âu chung vô cùng ngọt ngào.

Trong cuộc họp báo công khai, Nine Naphat giải thích rằng mối quan hệ của họ kết thúc vì bản thân nam tài tử không thể cân bằng được. Nam diễn viên thừa nhận rằng đó là lỗi của anh vì đã không quản lý tốt những mối quan hệ này. Anh cũng làm rõ rằng không có bên thứ ba nào liên quan đến sự chia tay này.

Baifern Pimchanok và Nine Naphat tuyên bố chỉ ngay sau chuyến du lịch lãng mạn cùng nhau

Cả Baifern Pimchanok và Nine Naphat đều nhấn mạnh, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt ngay cả khi đã chia tay. Thực tế, trước đó MXH đã xôn xao thông tin mẹ Nine Naphat không thích Baifern Pimchanok và luôn muốn anh chia tay.

Ngay sau khi cặp đôi chính thức chia tay, Nine Naphat bị cộng đồng mạng chỉ trích là người đàn ông tồi tệ khi không thể bảo vệ được người mình yêu. Thậm chí, người hâm mộ Baifern Pimchanok còn yêu cầu Nine Naphat ngừng tương tác dưới những bài đăng của bạn gái cũ, tránh cho cô chịu tổn thương.

Huỳnh Hiểu Minh và cô bạn gái hot girl tai tiếng

Kể từ khi vướng nghi vấn hẹn hò cho tới lúc chính thức công khai, Diệp Kha - cô bạn gái hot girl của Huỳnh Hiểu Minh chưa bao giờ được lòng công chúng. Thậm chí, cô nàng còn liên tục vướng nghi vấn từng nằm trong "lớp đào tạo săn đại gia".

Đỉnh điểm là vào tháng 9/2024, khi chính thức công khai mối quan hệ, Huỳnh Hiểu Minh đã hứng chịu làn sóng chỉ trích từ công chúng. Nhiều người cho rằng, Diệp Kha cố tình lợi dụng danh tiếng của bạn trai để quảng bá hình ảnh cá nhân. Những video cũ của cô, đặc biệt là một clip livestream bán hàng mà cô liên tục nói "yêu anh" khi gọi điện cho Huỳnh Hiểu Minh, đã trở thành chủ đề bàn tán. Thêm vào đó, những phát ngôn gây tranh cãi của cô như "tôi chỉ chỉnh sửa cơ thể khoảng 40%" cũng bị cộng đồng mạng chế giễu.

Huỳnh Hiểu Minh và bạn gái được cho là đã chia tay

Để đối phó với sự chỉ trích này, Huỳnh Hiểu Minh thậm chí đã phải đứng trong họp báo cúi đầu 90 độ để xin lỗi khán giả. Tuy vậy, khán giả vẫn liên tục đòi tẩy chay tác phẩm mới ra rạp của Huỳnh Hiểu Minh. Có thể nói, trong suốt sự nghiệp của mình, chưa bao giờ tài tử "Thần Điêu Đại Hiệp" rơi vào khủng hoảng như hiện tại. Về phần Diệp Kha, cô cũng đăng tải lời xin lỗi trên mạng xã hội, thừa nhận hành động và phát ngôn thiếu suy nghĩ của mình.

Chiều ngày 28/11, cộng đồng mạng bất ngờ phát hiện Huỳnh Hiểu Minh đã âm thầm xóa/ẩn bài đăng công khai tình cảm với bạn gái hot girl Diệp Kha. Từ thông tin này, nhiều người suy đoán rằng, phải chăng mối quan hệ giữa Huỳnh Hiểu Minh và bạn gái Diệp Kha đã thực sự chấm dứt sau loạt ồn ào vừa qua.

Huỳnh Hiểu Minh phải cúi đầu xin lỗi vì ồn ào liên quan tới bạn gái